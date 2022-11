Després de gairebé tres dècades com a Santa Claus, la màgia de Scott Calvin (amb Tim Allen de tornada en el seu famós paper) comença a flaquejar. Mentre intenta fer front a les exigències del seu treball, Scott descobreix una nova clàusula que li fa replantejar-se el seu paper com a Santa i com a pare.

Plataforma: Disney+ Estrena: 16 de novembre del 2022