Disney torna al país (fictici) de Genovia per fer una tercera pel·lícula de ‘Princess diaries’ o ‘Princesa por sorpresa 3’ en el seu títol en espanyol, les anteriors entregues del qual estan protagonitzada per Anne Hathaway i Julie Andrews. La primera aparició de totes dues a la gran pantalla va ser el 2001 i 21 anys més tard ‘The Hollywood Reporter’ ha confirmat que el projecte d’una tercera part està en marxa.

A més, confirmen que no serà una recreació de la història principal i sí una seqüela de la història de Mia Thermopolis (Anne Hathaway), la desastrosa hereva al tron de Genovia que va haver d’aprendre en temps rècord i de la mà de la seva àvia, la reina Clarisse Renaldi (Julie Andrews), com convertir-se en la regenta del petit país.

Així mateix, l’obra tracta de com una adolescent nord-americana anònima s’assabenta de la nit al dia que és membre d’una família reial europea i hereva al seu tron. Basada en la novel·la de Meg Cabot, la pel·lícula es va convertir en un èxit de taquilla, i va recaptar 164,3 milions d’euros arreu del món. Posteriorment, Hathaway va interpretar Mia de nou per a ‘Princess diaries 2: Royal engagement’ el 2004, film que va recaptar 133,7 milions d’euros arreu del món.

Encara hi ha molta incertesa de qui assumirà la direcció de la nova entrega després de la mort del director de les anteriors pel·lícules, Garry Marshall. Tampoc està clar si Anne Hathaway tornarà a posar-se a la pell de l’altesa Mia.

No obstant, l’actriu nord-americana va expressar recentment el seu interès a tornar a la saga, amb la mítica Julie Andrews, que va interpretar l’elegant reina Clarisse Renaldi, personatge fonamental per comprendre l’èxit de les pel·lícules.

«Faria més que pensar-ho, ho estic buscant», va dir Hathaway a Entertainment Tonight quan va ser preguntada al respecte. «Si hi ha alguna manera d’involucrar Julie Andrews, crec que ho faríem funcionar», va afegir.

Si bé Hathaway encara no té un acord per tornar, ha declarat públicament el seu suport a una tercera pel·lícula, i l’esperança és que torni si la nova pel·lícula avança més enllà del guió, que escriurà Aadrita Mukerji (coneguda per ser la guionista de les sèries ‘Supergirl’, ‘Scorpion’, ‘Reacher’ i ‘A través del tiempo’, entre d’altres). A més, Debra Martin Chase, que va produir les dues primeres parts de la saga, produirà també la tercera entrega.

Finalment, el lloc de productora executiva l’ocupa Melissa Stack, la guionista darrere de la comèdia protagonitzada per Cameron Diaz ‘No hay dos sin tres’ (‘The other woman’) i la pel·lícula ‘Amadrinadas’ (‘Godmothered’) de Disney+.