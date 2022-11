Per explicar l’enorme èxit de «The White Lotus» (HBO Max) l’estiu del 2021 hi ha principalment dues teories. A la meitat del creixement malvat de les desigualtats econòmiques, molts espectadors podrien haver-se identificat amb les lluites de classes explicades a la pantalla i haver-se delectat amb uns certs càstigs als rics. D’altra banda, potser va ser més senzill: donades les moltes restriccions per viatjar, traslladar-se des del sofà al resort de Hawaii de la sèrie podia ser una bona solució; com viure vacances a través d’uns altres.

La pregunta és quants de nosaltres voldríem identificar-nos amb els hostes d’aquesta primera temporada. És a dir, gent inconscient del seu privilegi, o pitjor encara, conscient i capaç d’usar-lo per abusar dels qui estan suposadament per sota, com aquest atribolat gerent encarnat per Murray Bartlett. A dalt i a baix, la humanitat està ben present: ningú és massa detestable ni massa adorable.

És el truc, o millor, el talent del director i guionista Mike White, ja creador per a HBO de la reivindicable «Iluminada». Quan creies estar veient la sàtira més àcida, apareix aquest gir de guió o aquesta mirada trista que ens recorda que ningú és el que sembla. Quan creies estar veient l’obra mestra d’un misantrop, entens que White és abans de res un humanista.

Ara a Sicília

Si una cosa no està trencada, val més no arreglar-la. O, dit d’una altra manera: si una sèrie obté l’aclamació popular i crítica i rep vint nominacions als Emmy, caldrà fer-la una altra vegada. És igual que s’emportés, entre altres nou, l’Emmy a millor sèrie limitada. Ja res s’acaba mai realment. Només has d’agafar un altre grapat de rics estatunidencs, portar-los a un hotel caríssim en algun racó exòtic (per a ells) i deixar que es portin malament.

En la temporada que ha arribat a HBO Max, viatgem amb ells al White Lotus de Sicília, construït en un antic convent amb vista a la mar Jònica i al volcà de la muntanya Etna. Aclariment per a viatgers amb possibilitats: el San Domenico Palace de Taormina. Allí han convidat els rics Cameron (Theo James) i Daphne (Meghann Fahy), als seus amics nou-rics Ethan (Will Sharpe) i Harper (Aubrey Plaza) uns quants dies, en principi, gens de treball. Allí es traslladen també tres generacions d’una família italoamericana, l’avi Bert (F. Murray Abraham), el seu fill Dominic (Michael Imperioli) i el seu net Albie (Adam DiMarco), a la recerca de les arrels familiars, encara que Dominic trobarà temps per sadollar altres interessos, una certa compulsió.

Per part seva, Albie menja en el mateix plat, encara que potser no tant com ell voldria, amb Portia (Haley Dl. Richardson), assistent d’un personatge de la primera temporada que havia de repetir: la voluble i vulnerable hereva Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), amb el seu excés d’equipatge literal i figurat. La seva distància respecte al que ara és el seu marit, Greg (Jon Gries), podria fer més pesant la seva motxilla emocional. «A vegades saps que a algú no li agrades com a tu t’agradaria, però et quedes aquí», ens explica Coolidge per videotrucada. «I la persona que menys estima de les dues és la que guanya el joc de l’amor. La persona que estima sincerament perd. L’altra es manté tranquil·lament en un nivell superficial».

La política del sexe

Alguns temes del primer lliurament segueixen aquí (abús de privilegi, crisi de mitjana edat), però de la lluita de classes saltem a un nou leitmotiv. «Aquesta temporada se centra en la política del sexe», explica l’actriu Aubrey Plaza, excel·lent com a advocada amb problemes de comunicació amb el seu marit entrepreneur. «Parlem de gelosia, d’infidelitat. De parelles que es comparen a si mateixes amb altres parelles. De com les parelles breguen amb el sexe i l’amor. Sempre situats en aquesta zona grisa on sol col·locar-nos «White», en la qual no existeixen els bons i els dolents i aprenem de la mateixa manera de bàndols oposats».

Seria senzill fer costat a la informada Harper i detestar Daphne o Ethan per no veure les notícies, però després podem endevinar una tristesa en els ulls de Daphne, la mateixa que ella sap endevinar en ulls aliens. «El missatge de la sèrie, si és que en té, és que la vida és una bogeria i ningú té raó ni deixa de tenir-la», opina Plaza.

Mike White ha esmentat Almodóvar, Antonioni i Fellini entre les seves inspiracions per als nous episodis. El segon és present, per exemple, a través de les localitzacions; l’hotel on s’ha rodat la temporada és el mateix on acaba Monica Vitti en la part final de La aventura. «Parlem bastant sobre Antonioni –recorda Michael Imperioli, inesborrable Christopher Moltisanti de Los Soprano». No tant sobre Almodóvar, però des d’aquí vull aprofitar per dir que és el meu director favorit i que, si pogués triar un de tot el món amb el qual treballar, seria ell. Espero que algun dia succeeixi».

«Amb mi va parlar molt sobre Anna Magnani», explica Sabrina Impacciatore, enlluernadora com aquesta gerent farta de tot i sense grans habilitats socials. «Em va dir que tenia aquesta mateixa energia italiana. I em va animar a treure tota la ràbia, tota la sang que pogués». Si creien que Armond era irreemplaçable, esperin a conèixer Valentina.