Fira de Maig de Berga: guia amb tots els actes

Berga aposta en el marc de la Fira de Maig per promoure l’emprenedoria, la formació i el talent per generar oportunitats i ocupació al Berguedà. La mostra multisectorial arriba aquest cap de setmana a la capital berguedana a l'espai firal del Passeig de la Indústria (el Vall) i comptarà amb estands d’institucions, entitats, empreses, artesania i agroalimentació. La fira es completarà amb activitats culturals i familiars, entre les quals destaca l’actuació de l’humorista Guillem Estadella. Perquè no et perdis res, et resumim totes les activitats que es fan aquest 4 i 5 de maig:

Dissabte i diumenge, tot el dia, a l’ajuntament, exposició: La peça del mes, per redescobrir el patrimoni històric berguedà, a través de 10 fotografies d’objectes. Tot el dia, a l’ajuntament, celebració dels 20 anys de l’Ocupa’t, el servei d’ocupació de la ciutat, amb sorteig i fotografies. Tot el dia, a la plaça Viladomat, activitat gratuïta per provar bicicletes elèctriques en un circuit tancat amb bicicletes de la marca Specialized, a càrrec de Velo Berga. Tot el dia, al passeig de la Indústria, fonts del Vall, activitat infantil: passejades amb poni a càrrec d’Hípica Vilaformiu. Tot el dia, al passeig de la Indústria, amb Lluís Millet, l’autobús elèctric urbà que es posarà en funcionament aviat serà a la fira.

Dissabte, a les 10 h, obertura de la fira. Matí i tarda, a l'Espai Maig és espectacle!, joc d'escapada amb realitat augmentada, en una nau espacial de 6 metres, que farà reflexionar sobre el canvi climàtic, dins el Festival Up Berguedà. D'11 a 12 h, a l'Espai Maig és espectacle!, xerrada: Eines i mètodes per buscar oportunitats laborals amb la intel·ligència artificial, a càrrec de Laura Cespedosa, dins el Festival Up Berguedà. A les 11 h, del Vall a la plaça Sant Pere, Fes un tomb amb els nans de la Bauma dels Encantats i l'acompanyament musical d'Entrompats Band. D'11 a 13 h, a l'Espai Maig és esport!, exhibició esportiva a càrrec del Club Esportiu Berga Resort. A les 12 h, a la plaça Sant Pere, gran desplegament de la samarreta oficial de la Patum 2024 i homenatge als músics que han tocat a la Patum al llarg de la història. Per primera vegada, tocaran juntes la Cobla Ciutat de Berga, la Cobla Pirineu, la Cobla Berga Jove i la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Acte de La Patum tot l'any, conduït per Xavi Rossinyol, amb la intervenció de l'autor del disseny de la samarreta, Jaume Capdevila Kap. De 12.15 a 13.30 h, a l'Espai Maig és espectacle!, activitat familiar, amb la narració i i dinamització del conte: Mare, pare, què hem de ser quan siguem grans?, a càrrec del Gremi d'Electricitat, Fontaneria i afins del Bages i Berguedà. Acontinuació, xerrada: Oficis, oportunitats que ofereixen, a càrrec del Gremi d'Electricitat, Fontaneria i afins. del Bages i Berguedà. A les 12.30 h, a l'Espai, Maig és vida!, actuació musical Me'n vaig de rumba!, a càrrec de Litus. Rumba catalana per fer ballar a tothom. A les 17 h, a l'Espai Maig és espectacle!, xerrada: Intel·ligència artificial el nou súper poder al teu abast!, per part de Dolça González, dins el Festival Up Berguedà. De 17.30 a 19 h, a l'Espai Maig és esport!, exhibició a càrrec de l'Escola de Ballet Maria Alba. De 16 a 18 h, a la plaça Viladomat, demostració d'alpí en línia, a càrrec del Torb Esports Club, de Castellar de n'Hug, amb diversos dels esportistes berguedans integrants de la selecció espanyola. A les 18 h, a l'Espai Maig és espectacle!, xerrada: Silver Economy: oportunitats laborals amb l'economia de la longevitat, per part de Cèlia Hil, dins el Festival Up Berguedà. De 18 a 19 h, a l'Espai: Maig és vida!, activitat infantil: Festiball, espectacle dinàmic, per fer ballar petits i grans. A les 18 h, al passeig de la Indústria, alçada CAP Berguedà, ballada de sardanes amb la Cobla Pirineu i la Colla Sardanista Cim d'Estela. A les 20 h, tancament de la fira. A les 21 h, l'Espai Maig és espectacle!, espectacle humorístic Jarana, de Guillem Estadella. Entrades: 10 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. A la venda a www.ticketara.com. De 21 h i fins a mitjanit, a l'Espai Jove (Mossèn Espelt, 13, ), Club del Joc, a càrrec de la Companyia de Jocs l'Ànònima.

Diumenge, a les 10 h, obertura de la fira. Tot el matí, al passeig de la Indústria, amb Lluís Millet, mostra de vehicles poc convencionals, a càrrec de FRK Motor-Fest. Es podrà provar el simulador de conducció. D'11 a 12 h, al passeig de la Indústria, amb Lluís Millet, activitat infantil: taller de castells, a càrrec dels Castellers de Berga. A les 11 h, a l'Espai Maig és espectacle!, xerrada: Videojocs, més enllà de l'oci, per part d'Ars Games, dins el Festival Up Berguedà. D'11 a 13 h, a l'Espai Maig és esport!, exhibició esportiva a càrrec del Club Karate Cantero. De 12 a 14 h, a la plaça Viladomat, demostració d'alpí en línia, a càrrec del Torb Esports Club, de Castellar de n'Hug. De 12 a 12.30 h, del Vall a la plaça Dr. Saló, cercavila a càrrec dels Castellers de Berga. A les 12 h, a l'Espai Maig és espectacle!, presentació del llibre: Petar-ho a les xarxes en català, per part de Carla Clavera i Maria Otero, dins el Festival Up Berguedà. De 12.30 a 14 h, a la plaça Dr. Saló, diada castellera a càrrec dels Castellers de Berga i els Tirallongues de Manresa. De 12.30 a 14 h, a l'Espai Maig és vida!, actuació del duet Su & Si (pop-rock dels anys 70 i fins ara). De 17 a 19 h, a l'Espai Maig és esport!, exhibició esportiva a càrrec del Centre Esportiu El Tossalet. A les 18.30 h, a l'Espai Maig és espectacle!, ball popular a càrrec de Dolfi. A les 20 h, tancament de la fira.

