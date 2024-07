Aquest és el país més barat d'Europa: podràs sortir a menjar per pocs euros

Hi ha països en els quals els diners semblen estirar-se com un xiclet. Un d'ells és Albània, en el sud-est d'Europa i al qual s'arriba amb avió des d'Espanya en unes tres hores. Allà el preu que es paga per serveis bàsics com el menjar o l'habitatge està molt per sota de la mitjana a Espanya i, per tant, els diners donen molt més de si.

La moneda oficial d'Albània és el lek i, actualment, et pagarien 100 leks er un euro. Ara bé, quant costen les coses en aquest país que s'està fent famós per les seves costes, la seva capital d'esperit mediterrani o l'imponent jaciment arqueològic de Butrinto?

Països barats VS. països cars

A Europa hi ha grans diferències entre països; de fet, el compte a l'hora de menjar, per exemple, pot variar en un 40% depenent d'on ens trobem. L'hostaleria a Espanya, d'acord amb Eurostat (que ens ofereix l'índex de nivell de preus de despesa en consum final), està, per exemple, en gairebé un 16% per sota de la mitjana europea. I sí, menjar a Espanya pot resultar molt econòmic, però hi ha altres llocs en els quals ho és bastant més.

Albània és un dels països més econòmics, segons Eurostat. / Istock / Fani Kurti

Com hem esmentat, en la llista d'Eurostat d'aquest 2024, Albània és el país més barat per menjar, amb 37,4 punts percentuals per sota de la mitjana. I no sols la gastronomia és low cost en aquest país a mig camí entre Orient i Occident, sinó que l'habitatge, la roba, el transport o l'entreteniment també tenen uns preus d'allò més competitius.

Quant costa menjar a Albània

Oferirem una llista de preus orientativa. I, com diem, és orientativa, per la qual cosa després, cada ciutat, cada barri i cada establiment ofereix els seus preus segons estimi. Un menú del dia, amb beguda i postres en un barri car de Tirana costa, de mitjana, uns 850 leks, que al canvi són 8,5 euros. I si anem a un restaurant de menjar ràpid, el preu de l'hamburguesa amb patates i beguda no sol pujar dels 6 euros, preu que a Espanya pagues per un menú infantil.

Típic esmorzar albanès. / Istock / TG23

Una parella pot pagar per un sopar en un bar de barri uns 20 euros amb entrant per compartir, plat principal individual, postres, i beguda. Preu que a Espanya és cada vegada més difícil de trobar. I, compte, ja que, si ens decantem per establiments que ofereixin menjar italià, podem menjar per uns 30 euros amb vi inclòs.

Sabeu quant costa un còctel en un club o una discoteca (dels més cars de la capital)? Per norma general no es paga més de 800 leks o, cosa que és el mateix, entorn dels 8 euros. Preu que a Espanya ja sona a ciència-ficció.

I, per acabar, també és important conèixer com està la situació del parc immobiliari, ja que en l'habitatge també es poden apreciar unes diferències importants. I el mateix passa amb els hotels, que són molt més econòmics que en altres països veïns. El lloguer a Tirana per a un pis d'uns 90 metres quadrats en la zona més exclusiva de la capital no puja dels 900 euros, mentre que, si anem a barris més humils, el preu ronda els 450 euros.

En definitiva, si estàs buscant un país amb preus econòmics, Albània pot ser un paradís somiat, ja que és un dels països més barats d'Europa i en el qual aconseguiràs sortir a menjar per molt pocs diners.