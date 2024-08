Festes a Sants i Granollers, rock a Igualada i altres plans gratis per fer aquest cap de setmana prop de Barcelona

Encara tens l'agenda buida per a aquest cap de setmana del 24 i 25 d'agost? EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, selecciona cinc temptadores propostes per a aprofitar el dissabte i el diumenge al màxim. Si les esprems, fins i tot pots marcar-te una bona prèvia el divendres. Ah, i gairebé tots els plans són gratis!

Després del tancament d'unes atípiques Festes de Gràcia arriba el torn del segon plat fort quant a festes majors de l'estiu a Barcelona: les Festes de Sants. Enguany arriben el dissabte 24 d'agost i s'allarguen fins al diumenge 1 de setembre, amb els tradicionals carrers engalanats i una agenda repleta d'activitats.

Dia de compres a la platja de Calafell

Els comerços de Calafell acullen aquest cap de setmana la fira Calafell Summer Shopping amb un programa amb diverses activitats per a tota la família. L'esdeveniment tindrà lloc en la zona comercial de la platja de Calafell, des d'on els visitants podran comprar productes amb descomptes i ofertes especials. També es podrà gaudir de la desfilada de moda Silver i Sènior i d'una ruleta de premis. Un dels plats forts arriba durant la nit del divendres 23, quan a partir de les 22 h se celebrarà la ‘Festa Els 40’ amb música en directe al carrer Monturiol.

Arrenca la setmana de 'Blancs' i 'Blaus' a Granollers

Granollers tornarà a dividir-se entre ‘Blancs’ i ‘Blaus’ a partir d'aquest dissabte 24 d'agost, quan es posa en marxa la festa major del municipi. Enguany la novetat més destacada és la reducció dels horaris de les activitats nocturnes que ha implementat l'ajuntament per a millorar la convivència veïnal. Quant a les activitats, destaca la recuperació del castell de focs artificials que l'any passat no va poder fer-se per la sequera i el risc d'incendis. La programació oficial ja està disponible amb més de 250 activitats per a gaudir d'una festa major que està en procés de ser declarada Bé de Cultural d'Interès Local.

Festival rocker d'Igualada

Un altre municipi en plena festa major és Igualada. En aquest cas, no obstant això, destaquem un dels esdeveniments que tindran lloc en el marc de la celebració. Es tracta de l'Igualada Rock City, que arriba a la desena edició aquest pròxim divendres 23 d'agost. El Parc Central de la capital de l'Anoia acollirà els concerts, que a més podran gaudir-se completament gratis. A partir de les 21 h començaran les actuacions amb el grup The Lizards de punk rock, mentre que a les 22.05 h seran els Blowfuse qui delectin als amants del gènere. A les 23.10 h es pujarà a l'escenari Bala i tancaran la nit els cap de cartell Angelus Apatrida, a partir de les 00.20 h.

Dia passat per aigua

Els salts d'aigua acostumen a associar-se amb zones altes, en la capçalera dels rius. No obstant això, molt prop de Barcelona hi ha un gorg que neix d'un afluent del Llobregat, ideal per a refrescar-se més enllà de les meravelloses platges del litoral català: el 'Gorg de la Mola'. Un bon pla per a visitar-lo és aquest recorregut lineal de poc més de 7 quilòmetres que arrenca en la població de Pallejà, accessible des de Barcelona en transport públic en uns 45 minuts. Cal tenir en compte que durant l'itinerari a peu hi ha cert desnivell, així que millor sortir amb calçat adequat i deixar les xancletes o sabatilles de riu per a quan arribem al salt d'aigua. Entre setmana hi ha menys afluència que en dissabte i diumenge.