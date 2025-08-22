Agenda de festes: tot el que passa aquest cap de setmana a la Catalunya central
Apunta les millors propostes per sortir de casa del 22 al 24 d'agost a les comarques de l'àmbit de cobertura d'aquest diari
Redacció
Manresa
CASTELLTERÇOL
- Festa Major.
- Divendres, a les 8h, despertar de Festa Major. Pels carrers del centre de poble. A les 9h, als Jardins Cal Recader: Torneig de Petanca. De 10h a 20h, al bosquet de Can Sedó, Fira Gurmand. A les 10h, a a pl. de l’Era de Castellcir, XXVI Cursa Castell Castell. Inscripcions presencials a les 9h, sortida a les 10h. A les 10.30h, a la plaça Vella, cursa infantil. A les 10.30h, a la plaça Vella, “Cacos”, amb la Cia. Campui qui pugui. Espectacle itinerant. A les 12h, repic de campanes de festa major, a càrrec de Lluïsa López. A les 12h, al centre espai escènic, “Ernest&Celestine”. Cinema familiar a càrrec del Cineclub la Comarca del Moianès. A les 17.30h, cercavila de gegants i nans. Inici a la plaça vella. A les 20h, Lluïment Contrapàs, a la plaça vella. A les 22h, Correfoc 30 anys de traca, a càrrec dels Diables de Castellterçol. A les 00h, a la carpa pl. dels Estudis, Concert amb The Aguateques (versions), i a les 02h, Dj Bacardit.
- Diumenge, a les 10h, al pavelló municipal Joan Casanovas, Simultània d’escacs. A les 10h, als jardins de cal recader, Matí de Tallers per a totes les edats. A les 13h, a la plaça vella, Ball del Ciri i Dansa de Castellterçol. A les 15h, migdiada popular, cadascú a casa seva. A les 17h, als jardins cal recader, espectacle “El Refugi” i a les 18h, “Històries del bosc”, amb la Cia. Sàndal Produccions. A les 18h, al camp d’esports Cebrià Calvet, Tarda de futbol amb el Sènior Masculí. A les 20h, al camp d’esports, Vesprada blava: Júlia i Núria (20h); Clara Renom i Sergi Renom (20.30h); Manu Guix (21.15h) i Tribut Sopa de Cabra (23h). A les 21h, a la plaça Vella, correfoc infantil. A les 22h, a la plaça Pompeu Fabra, Contrapàs.
- Dilluns, a les 8h, XXXI Caminada Popular, al Bosquet de Can Sedó. 14 km. Preu: 8€. A les 10h, als jardins de Cal Recader, Els Carrers són per jugar. Inici per seguir un circuit per carrers i places del poble. A les 13h, Vermut Musical, als jardins de Cal Recader. A les 18h, Dansa de Castellterçol i Ball del Ciri. A les 20h, a la sala Ferran Miró Cal Recader, Contes per adults, rondalles catalanes, amb Jordina Biosca. A les 21h, a la carpa pl. dels Estudis, sopar popular de Carmanyola. A les 23h, concert amb Ernestus (Versions), i tot seguit, a la 01h, Dj Farrist. Dimarts, a les 11h, al Pavelló municipal: Circuit “Humor Amarillo”. A partir de 6 anys. A les 11h, a la plaça Vella, Ballada Country. A les 13h, als jardins de Cal Recader, presentació del poemari “Més o menys”, de Jana Clapés Serradesanferm. A les 17 i a les 19h,, a l’espai jove, Scape Room “Shadow Hunters”; a partir de 8 anys. Inscripcions a comissiofmc@gmail.com. A les 19h, a la carpa pl. dels Estudis, Concert amb Rikus: Escpectacle-Concert Infantil. A les 19h, Ball de Festa Major amb el grup Crystal. A les 21h, Mostra de coreografies a càrrec del grup de ball Hand to Hand. A les 22.30h, a la plaça Vella, Corredissa de gegants. A les 00.30h, a la carpa pl. dels Estudis, Concert amb Noche Ochentera, i a les 22.30h, Dj Arzzett.
IGUALADA
- Festa Major.
- Divendres, a les 9.45h, Gegants i Dracs visiten la gent gran. Visites festives a les residències Llar del Sant Crist i Pare Vilaseca. A les 10.30h, Trobada Urban Sketchers Anoia, al Museu de la Pell d‘Igualada. Activitat gratuïta, no cal inscripció. A les 11.45h, Entrega del Foc, a càrec del Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada, a la Basílica de Santa Maria. A les 12h, Tronada de Festa Major, a càrrec dels Voladors, a la rambla del General Vives. A les 12.30h, Trasllat de Sant Bartomeu, des de l’església del Roser fins a la Basílica de Santa Maria. A les 18h, Cercavila Tradicional. Recorergut: plaça de l’Ajuntament, plaça de Pius XII carrer de Custiol (tram tranquil), rambla de Sant Isidre, carrer de Garcia Fossas, plaça de la Creu, carrer de l’Argent, plaça de l’Ajuntament. A continuació, versots i ball parlat del Ball de Diables d‘Igualada, a la plaça de l’Ajuntament. A les 19h, Vespres en Honor a Sant Bartomeu, a la Basílica de Santa Maria. A continuació, toc del tabal, des de la basílica de Santa Maria a la plaça de l’Ajuntament. A les 20h, Concert i Ball amb els Jumble Sounds, a la plaça de Cal Font. A les 21h, Versots i Ball parlat del ball de Sant Miquel i els diables d‘igualada, a la plaça de l‘Ajuntament. A les 21h, Concert de Lluna Plena, al Parc Central. A les 22h, La Pasacalle: elements del seguici recorren els carrers del centre de la ciutat. Inici a la plaça de l’ajuntament, fins a la plaça Pius XII. A les 23h, concert de The Tyets, al Parc Central, i després, a les 00.30h, concert amb Akelarre, grup de versions. A les 23h, la Bumbum, a la rambla Sant Isidre, fins a les 04h. A les 23.30h, a la plaça de Cal Font, Concert amb 80 principales, i tot seguit, a les 1.30h, We are the ones.
- Diumenge, a les 8h, Diana. Acte per despertar la població amb els voladors i balls del seguici tradicional.. Pels carrers d’Igualada. A les 9h, IV Trobada Vespogenes de motos clàssiques. A partir de les 8.30h, inscripcions, a les 9.30h, esmorzar. A les 10h, exposició i marxandatge i trobada, a les 11h ruta curta, 12.30h, exhibició dels participants i 13h lliurament de premis del sorteig. Preu: socis 10€/ no socis 13€. Inscripcions al 649097673. A la plaça de la font. A les 0.30h, Cercavila d‘anada a ofici, des de la rambla de Sant Isidre fins a la plaça del Bruc. A les 10h, ofici solemne en honor a Sant Bartomeu, patró de la ciutat. A la Basílica de Santa Maria. Seguidament, tradicionals espadats, a càrrec dels Moixinguers d’Igualada. A les 12.15h, inici de l’actuació castellera de festa major: Diada de Sant Bartomeu. A les 17h, Pasqual i els Desnatats. A les 19h, Segones Vespres en Honor a Sant Bartomeu, a la Basílica de Santa Maria. A les 19.30h, Processó de Sant Bartomeu. Hi participen diferents entitats de la ciutat. A les 20h, Concert de Festa Major amb l’Orquestra Internacional Maravella. A les 23h, els gegants se’n van de revetlla, amb els gegants del Bisbalet i els gegants de La Veu per les places del Centre de la ciutat. A les 23h, al carrer nou de Cal Font, espectacle de la Cia. JAM: L’ACTITUD. A la plaça de la Creu:12è RRRREC FESTIVAL:A les 23h,.Quimi Portet World Tour. A les 00.45h, Blackstar, a la plaça de la Creu. A les 00h, a la plaça de Cal Font, concert d‘Ebri Knight. Tot seguit, Dj Toni Amador. A la plaça de l’Ajuntament, a les 00h, Ball amb l’Orquestra Internacional Maravella. A les 03h, La Cosa Nostra. Al Parc Central, a les 00h, Flaixbac Va Parir Tour 2025, fins les 6h de la matinada.
- Dilluns, a les 11.30h, a la rambla Sant Isidre, Taller de Malabars i Espectacle de Circ dela Cia. Moi Jordana. A les 18h, Cercavila Menuda Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer de l’Argent, plaça de la Creu, carrer de Garcia Fossas, rambla de Sant Isidre, carrer de Custiol, plaça del Pilar (tram tranquil), plaça del Bruc, carrer de Santa Maria i plaça de l’Ajuntament. Seguidament, retorn de la imatgeria a la casa de la festa, des de la plaça de l’Ajuntament fins al Museu de la Pell. A les 19h, actuacions de lluïment i balls parlats, a la plaça Pius XII. A les 20h, Retorn del Sant des de la Basílica de Santa Maria fins a l‘església del Roser.Recorregut: plaça del Bruc, carrer de Santa Maria, plaça de Pius XII, carrer del Roser. A les 19h, Cantada d’Havaneres amb el grup Pescadors de l’Escala, a l’amfiteatre del parc de l‘Estació Vella. A les 23h, Piromusical ”Fem Ballar les Estrelles”, a càrrec de Pirotècnia Estalella. Al camb de futbol de les Comes. A ñes 00.30h, El Tonet i la Conxita se’n tornen a la feina i adeu-siau festa. Els acompanyaran tota la imatgeria que ha participat a la cercavila menuda. Des de la plaça de l’Ajuntament fins al Museu de la Pell.
- La Collanada. Festa Major Alternativa d‘Igualada.
- Divendres, a les 14h, Fest-a el dinar, a la rambla Sant Isidre. A les 15.30h, migdiada popular, a la plaça Pius XII. A les 00h, la BumBum Sound System, al casal popular El Foment. A les 00.30h, a la plaça pius XII, concert de la Cosina, i tot seguit, concert amb Les Antines. A les 3h, Pd’s Locals.
- Diumenge, a les 17h, al casal popular El Foment, concert de Pascuals i Els Desnatats. A les 00h, a la plaça Pius XII, concert de Dr. Kimsy i Els Socis. A les 1.30h, concert de la Mitjanit. I a les 3h, Sessió de Pd’s locals.
- Dilluns, a les 1.00h de la matinada, Pujada de Cadires del Clein. Després de la baixada del tonet, última activitat de Festa Major. Al Clein.
LA COROMINA
- Festa Major. Divendres, a les 9:30h, Trobada de Clàssics, veure programa a part. A les 10:30, 13è Torneig Josep Torrents, al camp de futbol. A les 12h, vermut electrònic amb Amamut Dj B2B IL CAPO. A les 14h, paella popular amenitzada per ST. MICHAEL’S COAST, compra anticipada de tiquets a la Botiga de la Coro. A les 18h, acte commemoratiu pel 55è aniversari del seguici de La Coromina amb el DRAC, els nans i el bou. Tot seguit cercavila amb els gegants de La Coromina i els grallers. I després xocolatada, trenca l’olla i activitats infantils amb pintacares, globoflèxia i jocs. A les 19.30h, Concert amb Antonio REMENDAO BAND. A les 22h, Teatre La Cua del Gat presenta: Cartes d’Amor, D’A.R. Gurney. A les 22h, Ball de Festa Major amb CAFÈ TRIO amb bingo a la mitja part. A les 00h, BULSARA, “The Queen Experience”, tribut grup llegendari de Freddie Mercury. Tot seguit RAÚL ORELLANA, Dj resident de la mítica discoteca Studio 54 des de 1982 al 1994. Diumenge, a les 12h, Missa solemne en honor a Sant Ramon. A partir de les 18.30h, Plantada de Gegants i taller infantil. A les 19h, Teatre La Cua del Gat presenta el muntatge Cartes d’Amor, D’A.R. Gurney. A les 19h, Cercavila els gegants de La Coromina i Cardona amb la Banda de Cadona. A les 20h, sardanes amb Cobla Juvenil de la Ciutat de Solsona. A les 22h, Ball de Festa Major amb DÚO CARAMELO.Tot seguit JUANMA DJ i fi de festa.
LLÍVIA
- Tipis Cerdanya. Fins al 24 d’agost, al costat del parc de Sant Guillem. Organització: Tipis Cerdanya.
MANRESA
- Festa Major Alternativa. Divendres, a les 17.30h, a l’Ateneu Popular La Sèquia, Taller d’autodefensa feminista a càrrec de Gemma Franch i Leti. (Espai no-mixt: no homes cis). A les 18.30h, a la plaça Puigmercadal, Cercavila Inaugural. A les 19h, a la Terrasseta, Pregó de la 34a FMA, Ball de Revolta i Ball de la geganta Fadulla. A les 19.30h, cercatasques amb la xaranga Buidant La Bota. A les 23h, Noah b2b Shakku (Dj).
- Diumenge, a les 17.30h, a la Terrasseta, Xerrada ‘Extrema dreta catalana: el simptoma d‘una derrota’ a càrrec de Ricard Munné. A les 19.30h, Taller de salsa a càrrec de Gaudint la salsa i concert d’El Patio. A les 22h, Dj Nunu. Dilluns, a la Terrasseta: a les 18h, Xerrada ‘Esport i antiracisme. Curses populars contra l’extrema dreta’, amb Top Manta BCN. A les 19.30h, Ball folk amb FolkAlternatiuManresà, FAM per ballar!. A les 22h, Mostra de Glosa amb Glosa Càustica.
MOIÀ
- Festa Major. Divendres, de 21h a 00h, Dj Plade & Vila, a la plaça Major.,
NAVÀS
- Festa Major. Divendres, a les 10h, Escape City - Vilatà de l‘any. Al passeig Ramon Vall (alçada de la biblioteca). A les 18h, a la residència de Navàs. Ball de l’Òliba, Bastoners, cascavells, nans i gegants. A continuació, cercavila fins a casa de la pubilla, amb la Xaranga Màgic. A les 20.15h, a la plaça de l’ajuntament, Proclamació del Pubillatge de Navàs 2025. A les 22h, Xarop de nit. De 23.30h a 1.30h, DDDJ, a la plaça de l’Església. A la plaça de l’Ajuntament, a les 00.30h, Los Mejores. A les 2.30h, La Ludwig Band, i a continuació, Dj Ivana.
- Diumenge, a les 13h, Traca Valenciana i Cercavila amb la Cobla Principal d’Olot, a la plaça de l’Església. En acabat, La Sardana La Festa Major de Navàs. A les 19h, a la plaça de l’Ajuntament, La niña bonita, amb en Peyu. De 19h a 22h, vespreig amb Karnales Sound, a les piscines municipals. A les 22h, a la plaça de l’Ajuntament, Francesc de Cotton i Andreu. A la 1h de la nit, Strombers. A continuació, Juanita i Duna Eden. Dilluns, de 10h a 13h, Inflables aquàtics i jocs gegants. A les 12h, al Parc de l’Estació, Aquell Parell, versions. A les 22.30h, La Welcome Band, ball d‘orquestra, a la plaça de l‘Ajuntament. A la 1h de la matinada, La Welcome Band, versions. A continuació, Pd Ocellet.
PORT DEL COMTE
- Festa Major. Divendres, a les 7:45 h. Inscripcions per la caminada popular. Lloc: aparcament del Sucre. A les 8 h, Caminada popular. Sortida i arribada a l’aparcament del Sucre. A les 10h, nscripcions per la baixada de formatges. Lloc: l’entrada de dalt del Golf. De 10 a 12:30 h. Jocs de cucanya per a totes les edats. Passejades a cavall a càrrec d’Hípica Cap de Costa. Entrega de les làmines del concurs de dibuix. Lloc: Hotel Golf-Natura. A les 11:30 h, baixada de formatges. Lloc: Hotel Golf-Natura. A les 12:30 h, entrega de premis de la baixada de formatges. A les 18 h, Bingo d’adults i infants. Lloc: terrassa de l’Hotel Port1730. Cal encarregar el cartró i reservar taula per WhatsApp al 661 203 939. De 20 a 1 h, Sopar d’hamburgueses i música amb el DJ Luis de Frutos. Diumenge, a les 8 h. Ruta de BTT, amb sortida a l’aparcament de l’Estivella. De 9 a 9:45 h. Inscripcions pel Torneig d’escacs. Lloc: Chill out de l’Hotel L’Avet
- A les 10 h, Torneig d’escacs. A les 10 h., III Trobada d’artesans i mercat de segona mà. Lloc: Carrer dels Cavalls.
- A les 10 h, I Trobada de cotxes i motos clàssics. Lloc: Carrer de l’Avet. A les 11 h, Masterclass de zumba amb Su Masagué. Lloc: esplanada davant de l’Hotel L’Avet. A les 14 h. Fideuà popular. Fideuà, postre, aigua i copa de vi. Preu: 8,50 €. Reserva de tiquets per WhatsApp al 696 480 641. Recollida de tiquets els dies 20 i 21 d’agost de 18 a 20 h. Cal portar-se taula, cadires i coberts. A les 17:15 h, ball de fi de festa amb Acústica la Zarigüellas.
PUIGCERDÀ
- Festa de l’Estany. Divendres, a les 11h, Cercavila amb els gegants i Grallers de la vila de Puigcerdà. Sortida des de plaça Santa Maria. A les 11.30h, XXIII Travessia Llarga de l’Estany (900m). A les 12h, XXXVII Travessia Popular de l’Estany (200m). Preus: 12€/10€. A les 13h, Festa de l’escuma. De 18h a 20h, Rocodrom i Tirolina, al parc Shierbeck. A les 20h, Tabalada d‘anunci del Correfoc amb els Dimonis de Puigcerdà. Sortida des de la plaça de l’Ajuntament. A les 21.15h, Representació de la llegenda de la Vella de l’Estany, a càrrec de la Inestable Ceretana de Teatre Musical i Pas a pas gym dance, al parc Shierbeck. Tot seguit, Retrobament de la Vella de l ’Estany amb el Príncep dels Aires i la Princesa de les Aigües. A les 22.45h, Correfoc amb els Dimonis de Puigcerdà i els amics d‘en Kerresetcaps. A les 00h, Concert Tribut a Estopa, a càrrec dels Estopaos. A les 2h, Dalton Band, i tot seguit, Dj Capde. A la plaça Santa Maria. Diumenge, a les 9.30h, trobada d‘autoritats. Pont Internacional amb la col·laboració de l’Orchestral Harmonie Osseja. A les 9.30h, desfilada de carrosses. Sortida des del Barri de l‘Estació i finalització a la plaça de Santa Maria. A les 20.30h, desfilada de carrosses nocturna acompanyada de la Xaranga Zebrass presidida per la Vella de l‘estany. Consultar a xarxes socials ubicació de la sortida. A les 23h, espectacle piromusical: Llum i Llegenda Una dansa de llums i colors per acomiadar la festa amb màgia i art! A l‘Estany, Parc Shierbeck. A les 23.30h, La festa no s’acaba! Ball de nit amb l’Orquestra Venus i entrega del premi a la millor carrossa il·luminada 2025, a la plaça de Santa Maria.
SANTA MARIA D’OLÓ
- Festa Major. Divendres, a les 11h, als jardins de l’Ajuntament, espectacle infantil a càrrec del clown Betu. A les 12h, repic de campanes, a càrrec de Josep Canamasas, Dolors Portell i Aina i Oleguer Canamasas. Seguidament, Festa de l’Escuma, amb la cia. Rovell d‘Ou. A les 16h, al casal de la gent gran, Campionat de Botifarra. A les 18h, Tirada al Plat, al camp de tir Altimiraas. A les 18h, a la plaça Catalunya, cercavila dels Gegants d‘Oló. A les 20h, al pavelló municipal, Kompetició de Frikijocs. Necessari inscriure’s per aconseguir taula a les xarxes socials. Tot seguit, sopar de carmanyola. A les 23h, al pavelló municipal, Concert amb Big Mouthers Covers, i després, Dj Mina Ritz. Diumenge, a les 9h, Tirada al plat de festa major, al camp de tir. A les 10h, activitat familiar: Escape Room, Invasió Alienígena. A les 10.30h, al’església nova, Missa Solemne. A les 16.30h, a la pista 3x3 Hemalosa, Jornades Futbol. Dos categories: de 9 a 15 anys i +15 anys. A les 21h, al pavelló municipal, teatre amb l’obra “Cunyades”. Preu: 10€ anticipada / 15€ taquilla. Dilluns, a les 8h, pedalada popular. Es faran 2 grups. A les 9h, Tirada al plat de festa major, al camp de tir. A les 12h, a l’església nova, Missa de Difunts. A les 18h, al Torrent Gros, Estiu Fest. Tarda d‘actuacions musicals. Amb food trucks i servei de bar. A les 22h, al pavelló municipal, Ball de Festa major, amb Genion’s, i a partir de les 00.30h, Dj Gil Dachs, i després Dj Destor.
TALAMANCA
- Festa Major. Divendres, a les 18.30h, a la plaça dels Ànecs, IIIa tirada d’estiu de bitlles catalanes., i a les 20h, Sopar de Germanor. Preu: 10€. Venda de tiquets in situ. Tot seguit, concert amb Xavi Vidal, presentació del seu àlbum: “Vida salvatge”.
LA VALLDAN
- Festa Major. Divendres, a les 6 de la tarda, Zumba, amb Rosa Romera. Diumenge, a les 10.30 h del matí, cercavila amb la Cobla Pirineu i els Gegants de la Bauma. Sortida: Plaça de l’Hostal del Bou fins a Sant Bartomeu. A les 11 del matí, Ofici Solemne i Processó, a Sant Bartomeu. Tot seguit, pregària especial pels difunts de la parròquia. Dilluns, les 10 del matí, Xocolatada i Animació Infantil, a càrrec de la Companyia Pedalí.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que obliga a tallar la C-16 a Cercs
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social