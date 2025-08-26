L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
El seu perfil està pensat perquè recordi al del massís bagenc. Sí, amb els seus pics corbats i les seves formes tan singulars
Abel Cobos
Popularment, l’han batejat diverses vegades com una petita Sagrada Família. No pas perquè sigui obra de Gaudí (tot i que l’artífex és Josep Maria Jujol, estret col·laborador de l’arquitecte), sinó perquè la seva estètica profundament modernista recorda la basílica barcelonina. Tot i això, la seva figura no només recorda a l'emblemàtica catedral. Els seus pics rodons a diferents altures recorden a l'"skyline" d'un dels elements geogràfics més coneguts de Catalunya, la muntanya de Montserrat.
Aquest espai és el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, que es va començar a construir el 1925 i no va ser inaugurat fins al 1999 (després de mancances de fons i l’aturada de l’obra per la Guerra Civil). Té una estructura molt singular: la planta de l’edifici emula un vaixell orientat cap a Montserrat (a la verge del qual està dedicat) i compta amb unes cúpules i pilars icònics rematats en formes que recreen el perfil del massís. Sí, una mena de Catalunya en Miniatura.
El seu interior, com la Sagrada Família, contrasta la sobrietat dels seus materials, molt grisencs (en aquest cas, majoritàriament ciment), amb vitralls de colors amb reixats modernistes, arcs parabòlics i formes rodones i àmplies, amb una inspiració evident en la natura. En resum, un monument que t’obligarà a treure la càmera per fotografiar-ne cada racó.
El santuari està situat a Montferri (a una hora de Barcelona), a prop de Valls i Tarragona, una zona plena de petits pobles que amaguen relíquies arquitectòniques que mereixen una visita. Per exemple, hi ha la Casa Bofarull als Pallaresos, una masia modernista —també obra de Jujol— plena de color, ceràmica, arcs i unes escales hexagonals impressionants, o el Reial Monestir de Santes Creus, que segueix la típica arquitectura del Cister (com Vallbona de les Monges i Santa Maria de Poblet).
