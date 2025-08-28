L’espectacular poble de conte a mitja hora d’Igualada
Té poc més de dos-cents habitants, però es tracta d’un territori amb unes vistes privilegiades
Gabriel Roncero
Situat a més de 700 metres d’altitud, aquest municipi es troba al sector nord-oest de la comarca de l’Anoia, al límit amb la Segarra, i és una zona on l’economia es basa en la ramaderia i l’agricultura. Més enllà d’això, aquesta localitat va tenir una gran rellevància en el passat, quan hi havia el castell dels senyors de Cervera. Posteriorment, la fortalesa va passar a pertànyer al regne d’Aragó i, finalment, als senyors de Cardona. Malauradament, actualment només se’n conserven algunes restes.
Una ubicació privilegiada
Parlem del castell de Pujalt, el topònim del qual fa referència a la localitat on es troba. El municipi té poc més de 200 habitants, una superfície de 31,4 km² i està format per cinc nuclis poblacionals: l’Astor, Conill, la Guàrdia Pilosa, Vilamajor i Pujalt, que mantenen la seva identitat pròpia malgrat la seva petitesa.
Gràcies al seu emplaçament al centre de Catalunya, des de Pujalt es poden admirar els Pirineus, Montserrat, les serres de Pinós i Boixadors, així com les muntanyes del Pla d’Urgell.
El que no et pots perdre
L’església de Sant Jaume de la Guàrdia Pilosa és un dels imprescindibles de Pujalt. Construïda com a parròquia al segle XII, va reaparèixer al segle XIV amb dos altars: un dedicat a Sant Jaume i l’altre a Sant Miquel. L’edifici ha estat renovat en diverses ocasions i, als segles XVI i XVIII, se li va afegir alçada i es va construir el campanar. Un altre dels punts essencials és el Memorial de l’Exèrcit Popular, un centre d’interpretació que exhibeix la Base d’Instrucció del XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de la República, recuperada i convertida en museu.
Aquest espai ofereix una visió de la vida durant la Guerra Civil, amb una exposició permanent que explica la història del campament. Tampoc et pots perdre l’experiència a l’Observatori de Pujalt, que compta amb instal·lacions i equips per a l’observació astronòmica. També organitza activitats per als visitants, com sessions amb telescopis, conferències sobre astronomia i tallers educatius sobre l’espai i l’univers.
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025