Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’espectacular poble de conte a mitja hora d’Igualada

Té poc més de dos-cents habitants, però es tracta d’un territori amb unes vistes privilegiades

Església de Sant Jaume de la Guàrdia Pilosa, al poble de conte a 30 minuts d’Igualada

Església de Sant Jaume de la Guàrdia Pilosa, al poble de conte a 30 minuts d’Igualada / Wikimedia

Gabriel Roncero

Igualada

Situat a més de 700 metres d’altitud, aquest municipi es troba al sector nord-oest de la comarca de l’Anoia, al límit amb la Segarra, i és una zona on l’economia es basa en la ramaderia i l’agricultura. Més enllà d’això, aquesta localitat va tenir una gran rellevància en el passat, quan hi havia el castell dels senyors de Cervera. Posteriorment, la fortalesa va passar a pertànyer al regne d’Aragó i, finalment, als senyors de Cardona. Malauradament, actualment només se’n conserven algunes restes.

Una ubicació privilegiada

Parlem del castell de Pujalt, el topònim del qual fa referència a la localitat on es troba. El municipi té poc més de 200 habitants, una superfície de 31,4 km² i està format per cinc nuclis poblacionals: l’Astor, Conill, la Guàrdia Pilosa, Vilamajor i Pujalt, que mantenen la seva identitat pròpia malgrat la seva petitesa.

Gràcies al seu emplaçament al centre de Catalunya, des de Pujalt es poden admirar els Pirineus, Montserrat, les serres de Pinós i Boixadors, així com les muntanyes del Pla d’Urgell.

El que no et pots perdre

L’església de Sant Jaume de la Guàrdia Pilosa és un dels imprescindibles de Pujalt. Construïda com a parròquia al segle XII, va reaparèixer al segle XIV amb dos altars: un dedicat a Sant Jaume i l’altre a Sant Miquel. L’edifici ha estat renovat en diverses ocasions i, als segles XVI i XVIII, se li va afegir alçada i es va construir el campanar. Un altre dels punts essencials és el Memorial de l’Exèrcit Popular, un centre d’interpretació que exhibeix la Base d’Instrucció del XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de la República, recuperada i convertida en museu.

Aquest espai ofereix una visió de la vida durant la Guerra Civil, amb una exposició permanent que explica la història del campament. Tampoc et pots perdre l’experiència a l’Observatori de Pujalt, que compta amb instal·lacions i equips per a l’observació astronòmica. També organitza activitats per als visitants, com sessions amb telescopis, conferències sobre astronomia i tallers educatius sobre l’espai i l’univers.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents