Parcs temàtics de por i monuments encantats: on celebrar Halloween
Escoltes crits? Es nota que arriba la data de pagar el segon termini de la renda. Octubre i novembre són oficialment els mesos del terror. Pren nota: aquí ho pots viure al màxim
Abel Cobos
Ja es perceben més sustos que quan Ayuso puja al podi. El calendari marca octubre, el mes del terror. Tot el món s’impregna de l’esperit americà per celebrar Halloween, inclosa Barcelona. Parcs temàtics de por, el túnel de la bruixa, festes amb monstres i espectacles per tapar-se els ulls. Aquests són els plans per a qui gaudeix de deixar-se les cordes vocals cridant.
1. Experiències extremes
Per a qui vol cridar de veritat
Sí, Halloween és època de sustos. O això diuen. Al final, la majoria de plans acaben sent festes de disfresses amb teranyines a les parets i algun ratpenat de plàstic penjant. Però tu busques una experiència de por autèntica, de les que deixen més traumatitzat que un Borbó després d’un dia cotitzant. Per això, visita Horrorland (Finca Mas Brassó s/n, Vilassar de Dalt), la meca del terror.
Els seus sustos estan certificats com a por de veritat. És el millor parc del terror d’Europa, com demostren sis anys consecutius guanyant els Scare Awards, els premis que busquen els millors escalofríos europeus. La nova temporada comença aquest divendres i s’allargarà fins al 16 de novembre, amb un 75% de les entrades venudes.
Els creadors, Horror Box, tenen més experiències terrorífiques: Catalepsia (escape room on has d’escapar del teu propi enterrament), Ouija (Roura, 25) i Jigsaw (Indústria, 268), basat en la saga Saw.
També destaca La Zona, al Poble Espanyol (av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13), amb 4.000 m², 30 personatges i advertència: “L’organització no es fa responsable de com afecti l’experiència a menors de 16 anys”. Serà els dies 17, 24 i 31 d’octubre, de 20 h a 1 h.
I finalment, l’Insomnia Hotel, a Berga, a hora i mitja de Barcelona, on cada habitació és un escape room: des de dormir en un taüt fins a una clínica gore plena de sang.
2. Sustos per a tots els públics
Per a famílies
A TikTok, una expat americana el descrivia com la millor cura per la morriña: “El lloc per viure Halloween al més pur estil EUA”. Parla de Port Aventura, considerada l’experiència més autèntica de Halloween yankee a Espanya.
Aquest any, a les decoracions habituals i animació de por —menció especial a la nena de El Exorcista— s’afegeixen nous espectacles familiars amb personatges com el Comte Draco i membres de Barrio Sésamo. Els passatges del terror tornen per majors de 12 anys fins l’11 de novembre.
Prop de Barcelona, clàssics com Tibidabo (fins al 2 de novembre) amb zombies, i Poble Espanyol (del 18 al 2) amb Creepy Halloween Family, amb por apta per a tota la família.
A Trinitat Vella, torna el terror autogestionat amb el Túnel del Terror, tipus Festes de Gràcia de l’infern: tot està fet a mà pels veïns. 31 d’octubre, de 19 h a 0 h. Entrada gratuïta amb reserva prèvia.
3. Monuments encantats
Per als ‘culturetes’
Turisme i sustos, un còctel recurrent el 31 d’octubre. Diversos espais emblemàtics de Barcelona acolliran festes i espectacles de terror. Exemple: Museu de Cera de Barcelona (passatge de la Banca, 7) celebra un any més la seva Nit de por.
El Palau de la Música (Palau de la Música, 4-6) ofereix el concert Cine de terror, amb la Orquestra Simfònica del Vallès interpretant bandes sonores de clàssics com Frankenstein, Dràcula, Beetlejuice, Scream, Poltergeist o El silenci dels innocents. Serà el 31 d’octubre a les 20 h.
4. Discoteques i disfresses
Per qui tingui ganes de festa
El millor lloc per veure fantasmes no és l’Hospital del Tòrax, sinó les discoteques. Halloween és més visible perquè tots van disfressats. Aquest octubre, hi ha desenes de festes temàtiques. Aquí tens el top 3:
- Tardeo a la plaça Monumental (Gran Via de les Corts Catalanes, 749), Fango Halloween. Dj Coco, house i pop. 1 de novembre, 15–23 h.
- Glove Party, La Paloma (Tigre, 27), festa amb energia i humor, el 31 d’octubre.
- Razzlloween, Razzmatazz (Almogàvers, 122), organitzat per El Dirty i Mandanga. 31 d’octubre, amb les cinc sales obertes.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social