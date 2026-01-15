Aquest celler de Barcelona amaga als lavabos un museu de Julio Iglesias
Després de l’escàndol, els amos del local estan pensant què fer amb aquesta veterana galeria de paper cuixé
Ana Sanchez
«Julio et mira», es llegeix a l’asseure’s als lavabos d’un celler de Barcelona al costat d’un espiell i fotos a discreció de Julio Iglesias amb posat d’‘¡Hola!’. «Julio et mira i ho saps», completa el gag visual. Solia ser carnassa de mem universal fins aquesta setmana, quan han sortit a la llum les acusacions d’abús sexual per part de dues extreballadores del cantant, segons una investigació d’eldiario.es i Univisión. Els amos del local se solidaritzen amb les presumptes víctimes –han informat avui a aquest diari– i ja estan pensant què fer amb aquest museu de paper cuixé.
És un hipnòtic laberint biogràfic de portades i retalls de l’‘¡Hola!’, totes originals, amb un fil musical amb molt «hey!» i raquetes de tennis en comptes de pomos. Hi ha qui peregrinava al bar només per visitar-lo. Aquest mini museu del mite caigut està instal·lat des de fa anys al lavabo de Bodega Molina (plaça Molina, 1). «Museu –anuncia la porta dels banys–: La vida meravellosa». El resum vital de Julio Iglesias sona ara sarcàstic després de l’escàndol. «Estem sorpresos amb la notícia –apunten els responsables del local– i estem pendents de l’evolució dels fets per veure què fem a l’espai». De moment, han retirat fotos del cantant de les xarxes socials
És un dels divertiments interioristes d’Enric Rebordosa, un dels socis del Grup Confiteria. Està darrere de Bodega Molina i un llarg etcètera de locals emblemàtics. «L’ànima d’un local –sol dir sempre – és el lavabo». Per les seves mans va passar també el d’El Maravillas (plaça de la Concòrdia, 15). Aquest és un homenatge a Romário.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre