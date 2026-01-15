Els 12 miradors més espectaculars de Paradores: un recorregut únic per a un any de vistes inoblidables
¿Esmorzar gaudint de l'skyline de Salamanca? ¿Descansar amb vista a un dels castells més grans d'Espanya? Descobreix les escapades més especials per marcar al calendari
Alberto Zamora
El gener ja està en marxa, però no ens hem de preocupar: encara hi ha temps per planejar un any que es miri amb uns altres ulls. Literalment. Perquè si alguna cosa cal després de l'empatx de torrons i propòsits que ja defalleixen, és aixecar la vista. I què millor que fer-ho des dels miradors més espectaculars de Paradores: dotze balcons privilegiats per treure el cap per la bellesa d'Espanya, un per cada mes. No cal fer-ho amb ordre, però si el visitant s'anima a seguir el calendari, l'any passarà volant… i amb vistes.
Meravelloses vistes del Tajo de Ronda
Comencem fort. El Parador de Ronda (Màlaga) no té cap mirador: és el mirador. Ocupa l'antic edifici de l'Ajuntament, just al costat del Puente Nuevo, i des dels balcons la panoràmica és de vertigen. Veuràs que el Tajo s'enfonsa sota els teus peus i la ciutat s'alça sobre el paisatge escarpat.
A l'interior, els salons amplis i lluminosos conviden a asseure's sense pressa, amb finestrals que emmarquen el paisatge com un llenç. I en sortir, el casc històric rep el visitant amb carrerons emblanquinats, places tranquil·les i el perfil de la serra de Grazalema al fons. El gener és per a qui vol estrenar el calendari amb altura… i amb vistes. Una excusa perfecta per aprofitar el que queda del mes.
Paisatges nevats de somni
Seguim amb el febrer, que demana neu, i el Parador de Vielha (Lleida) la serveix amb cullerot, sobretot ara que ha tornat a obrir les portes recentment, després d'un període de reforma que ha servit per millorar les instal·lacions i l'eficiència energètica. Construït amb pedra i fusta, s'integra amb el paisatge de forma natural, com si fes segles quevigilant la Vall d'Aran. Des dels finestrals es contempla el riu Garona serpentejant entre muntanyes, i en sortir, Baqueira Beret queda allà mateix per a la pràctica d'esquí i altres activitats d'hivern com surf de neu, passejades amb trineu o excursions amb raqueta.
I per a un pla més pausat, pobles com Arties o Bagergue, al costat del paisatge pirinenc, es presenten com a decorats de pel·lícula, amb els seus avets, cims, i aquell silenci que només es trenca amb les botes sobre la neu. Ideal per als que creuen que el romanticisme es mesura en graus sota zero.
La millor manera d'admirar les cases penjades
Les cases penjades de Conca es van fer per ser admirades. I des del Parador de Conca, instal·lat en un antic convent dominic del segle XVI, i reformat l'any passat, l'espectacle és únic. Cara a cara amb la ciutat suspesa.
Mentrestant, a l'interior rep el visitant un claustre preciós i serè, una capella convertida en cafeteria, l'antic refectori dels monjos que avui funciona com a restaurant i a més decoració renovada, millores en accessibilitat i una mostra d'art contemporani que inclou noves obres, que conviuen en harmonia i sense estridències. L'arrencada de la primavera és ideal per passejar sense angoixes i descobrir aquesta bonica ciutat i l'encant dels voltants. A més, la Ciutat Encantada queda a un pas.
El primer canvi d'estació
Amb la primavera acabada d'estrenar, el Parador de Molina d'Aragó (Guadalajara) tornarà a obrir les portes després de la letargia hivernal. Just davant del castell medieval, el segon més gran d'Espanya, ofereix una de les vistes a la història més boniques del país. Horitzó castellà de capa i espasa i univers de cavallers. El contrapunt ideal per a aquest interior serè, modern, i acollidor, pensat per al descans sense distraccions. Per a la recàrrega total de piles.
El Parador és l'edifici contemporani perfecte per a una escapada a la primavera perquè molt a prop hi ha moltes opcions per gaudir de l'aire lliure i la natura. Per exemple, sense sortir de la localitat de Molina d'Aragó esperen infinitat de racons històrics: el call, la moreria, els palauets, el pont vell, el monestir i les precioses esglésies. I a poca distància també esperen les meravelles del Parc Natural de l'Alto Tajo, Geoparc Mundial de la Unesco, com el canó del Barranco de la Hoz, a només 10 quilòmetres del Parador, un dels més bonics del nostre país.
Precioses vistes amb la millor llum
El mes de maig vesteix Salamanca amb la seva millor llum. La ciutat universitària s'obre al passeig amb dies llargs i temperats, perfectes per recórrer el nucli històric, Patrimoni de la Humanitat, i deixar-se impressionar per la plaça Mayor, les catedrals i les façanes daurades de la Universitat. Davant aquest horitzó monumental, a l'altra riba del Tormes, s'alça el Parador de Salamanca: un edifici modern i lluminós que ofereix la panoràmica més completa de la ciutat. Des dels seus finestrals i terrasses, la silueta històrica es converteix en espectacle diari.
A l’interior, espais amplis i actuals pensats per al descans, amb un restaurant que reinterpreta la cuina ‘charra’ i un ambient serè que contrasta amb la vitalitat de la ciutat. El maig és el moment ideal per descobrir Salamanca sense angoixes, gaudir dels seus carrers animats i, alhora, escapar-se al seu entorn natural. Molt a prop esperen joies com La Alberca, amb la seva arquitectura popular, o la Serra de Béjar, amb rutes de muntanya i pobles amb encant. Una combinació perfecta: cultura, natura i descans, tot en un mateix viatge.
L'arribada de l'estiu
El començament de l’estiu és el moment perfecte per descobrir Arcos de la Frontera (Cadis), un dels pobles més bonics d’Espanya i porta d’entrada a la Ruta dels Pobles Blancs. Els seus carrers emblanquinats, els seus miradors i el seu traçat medieval treuen el cap al riu Guadalete des de dalt d'un penyal, creant una postal única. Just allà, al cor del nucli històric, hi ha el Parador d'Arcos de la Frontera, instal·lat a l'antiga Casa del Corregidor, literalment penjat del cel, i oferint des del seu mirador unes vistes increïbles a qualsevol hora del dia.
L’interior conserva l’encant andalús amb patis lluminosos i espais acollidors, ideals per descansar després de recórrer la ciutat. El juny és un mes idoni per passejar sense la calor sufocant de l'estiu, gaudir de l'animada vida local i deixar-se endur per la màgia de la serra gaditana. I quan el sol comença a estrènyer i demana ombra, aquí es troba amb vistes i gaspatxo. A més, molt a prop esperen tresors com la serra de Grazalema, la serra de Cadis o el Parc Natural de Los Alcornocales, a més de localitats amb tant d'encant com Zahara de la Sierra o Setenil de las Bodegas.
El sol en la seva màxima esplendor
Sol, mar i horitzó obert. El juliol demana Mediterrani i el Parador de Xàbia (Alacant), modern i obert al mar, es converteix en un dels miradors més espectaculars per gaudir-ne. Des de les seves terrasses i jardins, la badia es desplega com un amfiteatre natural, amb el Montgó vigilant el fons i el blau infinit que canvia de matís a cada hora del dia.
A dins, espais lluminosos i actuals pensats per descansar amb calma mediterrània. Aquí les albes es gaudeixen amb un cafè a la mà i els capvespres amb aquesta brisa que sembla feta a mida. Perquè, siguem sincers, quin altre regal de juliol ofereix un seient a primera fila per veure com el sol s'amaga darrere del mar? La ciutat convida a perdre's pel port i el nucli antic, a assaborir la cuina marinera i a descobrir cales amagades com Granadella, Portitxol o Barraca. I si vols canviar la postal de platja per naturalesa, el Parc Natural del Montgó i les rutes de penya-segats regalen panoràmiques que rivalitzen amb les del Parador mateix. Una escapada d’estiu en estat pur.
Tranquil·litat estiuenca
L’agost a la planura alabesa és un secret ben guardat. I tothom que visita el Parador d'Argomanís (Àlaba), ho sap. Un palau renaixentista que domina, des de la seva ubicació privilegiada, tot un preciós paisatge de camps daurats que semblen pintats amb aquarel·la. Des de qualsevol dels seus bonics racons: la terrassa, els miradors interiors, el jardí... es palpa la serenitat i es contempla una panoràmica sense igual. Un allotjament ideal per als que volen fugir de l'enrenou i retrobar-se amb el silenci... i amb la rica i tradicional gastronomia basca que serveixen al seu acollidor restaurant Aletegui.
Acomiadada la gana i relaxat l'esperit, no hi ha res més desitjable que descobrir els voltants. Passejar per la cosmopolita Vitòria, a 12 quilòmetres, gaudir del Parc Natural de Garaio i, ja que som a l'agost, fer una capbussada a l'embassament d'Ulibarri-Gamboa, una de les poques platges interiors amb bandera blava d'Espanya. Un estiu natural, cultural i refrescant alhora.
Impressionants vistes de les serres andaluses
Aquest 2026 acomiada l'estiu des de dalt. El Parador de Jaén, de nova planta però perfectament integrat amb el castell de Santa Catalina, s'aixeca al costat d'aquest impressionant conjunt arqueològic d'arrels fenícies i petjada àrab del segle VIII. El resultat és un edifici, emplaçat dalt d'un turó, que dialoga amb la història i que regala una de les panoràmiques més espectaculars de Paradores: la ciutat de Jaén és a tocar, la Sierra Mágina, Sierra Morena i Cazorla al fons i un mar d'oliveres que sembla infinit.
A dins, esperen gruixuts murs de pedra, espais amplis i acollidors i estances que conviden al descans i al plaer de gaudir. Com el seu menjador monumental, amb els seus arcs ogivals, que traslladen en el temps i fan sentir el visitant en una altra època, mentre l'oli d'oliva, protagonista absolut, marca el sabor de la taula, que rendeix culte a la cuina tradicional de Jaén.
Estant allà es fa ideal endinsar-se a la capital i perdre's pel Barri Antic, descobrir la Catedral renaixentista —única a Espanya envoltada de balcons— i visitar els Banys Àrabs, els més grans conservats al país. I si es vol ampliar l'escapada, molt a prop esperen Baeza i Úbeda, Patrimoni de la Humanitat, o rutes naturals per Sierra Mágina i Cazorla.
Un mirador que canvia amb la llum del dia
Si al setembre acomiadàvem l'estiu des del castell de Santa Catalina a Jaén, ara rebem la tardor dalt d'un turó murcià amb un altre castell històric: la Fortalesa del Sol, que descansa a tocar del Parador de Lorca (Múrcia). Un edifici de nova planta però integrat al recinte monumental que a més de l'antiga alcassaba inclou un aljub islàmic i part de la muralla almohade. El Parador, testimoni de la història, s'obre com un balcó privilegiat sobre la ciutat i la vega murciana. Des dels finestrals i l'esplèndida terrassa, encara gaudible en aquesta època de l'any, les vistes són protagonistes absolutes.
L’encant està en aquesta barreja d’història i modernitat. I també en allò que amaga. Sota el Parador descansen restes arqueològiques úniques —islàmiques, medievals, fins i tot una sinagoga del segle XV—, mentre a dalt tot s'obre cap al paisatge. Aquí l'experiència no només és allotjar-se, és contemplar Lorca des d'un mirador que canvia amb la llum del dia.
L’octubre convida a recórrer el nucli històric, descobrir el seu patrimoni barroc i escapar-se a Águilas o Mazarrón per gaudir de la Mediterrània en versió tardorenca. També és un bon moment per a rutes per la serra d'Almenara o per conèixer la tradició artesanal de la ciutat. Un pla diferent i original per a la tardor.
Modernitat més història
Hi ha ciutats que de vegades es gaudeixen millor des de dalt. I Màlaga n'és una. Sobretot quan puges al Parador de Màlaga Gibralfaro i el primer que penses és: “quines vistes!”. El port, l'Alcassaba, la Catedral, la Mediterrània… tot sembla desplegar-se als peus del visitant. Al novembre, amb la llum més suau, la panoràmica esdevé gairebé un espectacle privat.
El Parador, enganxat a les muralles del castell, combina la modernitat dels espais amb el pes de la història. Aquí no necessites més decoració que les finestres obertes: esmorzar amb la badia davant teu o sopar veient com s'encenen els llums de la ciutat. I després hi ha Màlaga des de dins, que a la tardor és perfecta. Passejar pel centre històric, descobrir el Museu Picasso, perdre's pels carrers amb vida pròpia o escapar-se a l'Axarquia per veure pobles blancs entre muntanyes. Sens dubte, una escapada completa i perfecta, ideal per als que creuen que el novembre no ha de ser gris.
Un tancament d'alçada
Acabem l'any a Galícia, davant de l'Atlàntic. A dalt de tot de la fortalesa de Monterreal, on s'aixeca el Parador de Baiona (Pontevedra). Un edifici a mig camí entre castell medieval i palau senyorial gallec, que s’obre com un balcó que permet acomiadar l’any amb vistes infinites. Les històriques muralles, assetjades per pirates durant segles, abracen el recinte i, des d'elles, el mar és companyia constant: les Illes Cíes al fons i la ria de Vigo desplegant-se com un mapa natural.
Avui aquest bell entorn convida a passejar i gaudir-lo de manera pausada. El preludi perfecte per a un bon àpat al seu acollidor restaurant, d'inspiració marinera, que ofereix el millor de la gastronomia tradicional gallega, amb marisc i vins que converteixen qualsevol sopar en un brindis. I parlant de brindis, per Nadal, hi ha pla extra: Vigo és a només 35 km (uns 30 minuts amb cotxe) i el seu enllumenat nadalenc s'ha convertit en un espectacle únic, amb milions de llums, un arbre gegant a Porta do Sol i un ambient festiu que atrau visitants de tot Espanya. La combinació és perfecta: la tranquil·litat marinera de Baiona i, molt a prop, l'enrenou lluminós de Vigo. Un pla que agradarà a tothom.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any