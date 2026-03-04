Tens una banda de música? Endesa PLAY obre convocatòria: la teva oportunitat de saltar del local d’assaig als grans escenaris
Hi ha moments que canvien la trajectòria d’una banda. Un primer gran escenari. Un primer festival. Un públic nou que canta les teves cançons. Per això, Endesa PLAY torna el 2026 amb una nova edició que busca exactament això: descobrir i projectar el talent jove emergent i portar-lo a escenaris on molts artistes consagrats han somiat tocar.
Atala Martín
Des del 25 de febrer està obert el termini d’inscripció per a grups i artistes joves que vulguin participar en el concurs musical impulsat per Endesa, en col·laboració amb l’ACB, la Federació Espanyola de Bàsquet, festivals nacionals i el mitjà especialitzat Mondo Sonoro.
Molt més que un concurs
Endesa PLAY no és només una competició: és una plataforma real d’impuls musical. Els cinc finalistes actuaran a principis de juny a Madrid, en una gala conduïda per Ángel Carmona i Ana Medina, amb la banda Siloé com a artistes convidats.
Però el que realment el diferencia són els premis, a saber:
Els finalistes podran tocar en alguns dels grans esdeveniments musicals i esportius del país:
- Jardín de las Delicias a Madrid 2026
- Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026
- Espacio Zity de Saragossa 2026
- Playoff Final de la Lliga Endesa 2026
- Copa de la Reina 2027
Un aparador únic que connecta música i bàsquet, dues comunitats que comparteixen energia, directe i passió.
Com funciona el procés EndesaPlay
El concurs s’estructura en diverses fases:
- 25 de febrer – Obertura d’inscripcions.
- 25 de març al 20 d’abril – El jurat seleccionarà 15 semifinalistes.
- Semifinals presencials a Madrid, Barcelona i Sevilla (entre finals d’abril i mitjans de maig).
- D’aquí en sortiran 3 finalistes.
- Els altres dos seran escollits per votació popular a endesamusiclover.com.
- 22 de maig – Anunci oficial dels 5 finalistes.
- Principis de juny – Gran Gala Final a Madrid.
Les semifinals seran presencials en sales de referència i permetran a les bandes defensar la seva proposta en directe davant d’un jurat professional i públic. A més, els grups que passin a votació popular podran activar els seus seguidors fins i tot en pavellons de la Lliga Endesa i la Lliga F Endesa, ampliant així el seu abast i visibilitat.
Important: les cançons han de ser originals, no covers ni versions; i no es pot cantar amb autotune. És a dir, es valora l’autenticitat. Cal tenir més de 18 anys i residir a Espanya.
Una gala que pot marcar un abans i un després
La final serà un concert en format professional. Els cinc finalistes interpretaran 1-2 temes i un jurat format per representants del sector musical, esportiu i cultural decidirà quina banda actua en cadascun dels grans esdeveniments associats al concurs.
La nit culminarà amb l’actuació de Siloé, una de les propostes més sòlides i originals del panorama nacional. Per a Ignacio Asensi, responsable de patrocinis d’Endesa, el més important en realitat no és el premi: «volem acompanyar els grups en la seva carrera musical, oferir-los l’oportunitat de tocar en espais amb molta afluència i volem fomentar la música en directe. Aquest any, a més, les semifinals seran a Barcelona, Sevilla i Madrid, perquè els artistes puguin escollir l’espai més proper».
L’experiència de La Última Copa i La Azotea en la primera edició d’Endesa Play reflecteix l’impacte real del certamen en les bandes emergents. La Última Copa, guanyadors del concurs 2025, van destacar haver-se sentit part d’«una comunitat que aposta per la teva música i pel teu talent», posant en valor no només l’oportunitat d’actuar al Jardín de las Delicias, sinó també actuacions en esdeveniments de gran visibilitat com la presentació de la selecció masculina de bàsquet o la Copa del Rei a València, on van viure moments de connexió amb el públic i amb altres bandes, tant emergents com consolidades. Per la seva banda, La Azotea, finalistes, van subratllar com un dels grans fites tocar al Playoff final de la Lliga Endesa, una experiència que qualifiquen d’«increïble» i que asseguren que s’enduran «per a tota la vida», destacant també l’acompanyament proper i l’ambient cuidat que Endesa Play ofereix als artistes durant tot el procés.
Una crida als grups que estan començant
Si tens una banda i fa temps que construeixes repertori en locals d’assaig, tocant en petites sales o somiant fer el salt, aquesta és una oportunitat que has d’aprofitar. Endesa PLAY busca propostes autèntiques, amb personalitat i directe. No importa la ciutat d’origen: el talent és l’únic criteri.
Les inscripcions ja estan obertes.
És el moment de passar de l’assaig a l’escenari.
Més informació a: https://www.endesa.com/es/la-cara-e/endesamusiclover/endesaplay
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?