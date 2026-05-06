El ‘Costa Smeralda’ navegarà per primera vegada per les aigües de les Illes Canàries
Costa Cruceros tornarà aquest hivern a l’arxipèlag amb més força, per oferir una experiència inoblidable en un trajecte que farà escala a Las Palmas, Madeira, Lanzarote, Tenerife i Fuerteventura
Víctor Fúser
Mentre tothom està planificant les vacances d’estiu, els viatgers experimentats saben que sempre cal anar un pas per davant, especialment en el cas dels creuers. És just ara el moment d’estar atent a les novetats que despleguen les companyies per a la temporada d’hivern, i entre totes destaca un debut interessant. El ‘Costa Smeralda’ —el segon vaixell insígnia de Costa Cruceros— solcarà les aigües de les Illes Canàries, començant a Las Palmas amb escales a Funchal (Madeira), Arrecife (Lanzarote), Santa Cruz de Tenerife i Puerto del Rosario (Fuerteventura).
L’arxipèlag de l’eterna primavera es converteix així en el protagonista del pròxim hivern. Una oportunitat per descobrir els paisatges escultòrics i forjats pel foc de Lanzarote, les dunes infinites de Fuerteventura, la imponent presència del Teide sobre Tenerife i els múltiples matisos de Gran Canària. L’itinerari inclou una estada nocturna a Santa Cruz de Tenerife i, com a extra, la portuguesa Madeira aporta una nota exòtica amb les seves muntanyes frondoses i penya-segats sobre l’oceà.
Costa Cruceros reforça així la seva relació amb Canàries, buscant generar un impacte positiu en l’entorn, combinant experiència turística i col·laboració local. Prova d’això són les col·laboracions que duu a terme amb entitats, com el Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canària, mitjançant la donació dels excedents alimentaris per a la seva redistribució a col·lectius vulnerables.
Un destí en si mateix
Els trajectes en el ‘Costa Smeralda’, però, van molt més enllà de les escales a terra. La navegació en si mateixa es gaudeix al màxim gràcies a dos aspectes marca de la casa: les Sea Destinations i les múltiples experiències a bord. En el primer cas, es tracta de punts exclusius al mar que cobren vida mitjançant experiències immersives, a través d’atmosferes, narratives i escenografies que amplifiquen la màgia del lloc on es troba el vaixell.
En aquest itinerari per les Illes Canàries destaca el Canary Sea Darkest Spot. El Costa Smeralda navegarà a la recerca del punt més fosc de l’oceà perquè els passatgers puguin submergir-se en un autèntic mar d’estrelles i adonar-se que només som petites partícules en un univers immens. I que això és revelador i meravellós. Posats a deixar-se portar per l’emoció, una altra Sea Destination que avivarà la imaginació és l’Atlantis Crest. El vaixell s’aproparà a una muntanya submarina per evocar la mítica Atlàntida, el continent perdut, mitjançant paisatges sonors, imatges i vibracions profundes.
Un viatge a mida
La proposta diferencial de Costa Cruceros es basa en un model de viatge més flexible i personalitzat, on cada viatger pot construir el seu propi itinerari. Aquesta filosofia es reflecteix en les Land Experiences, organitzades en quatre categories: See it All, Icons, Extraordinary i Fun for Family, cadascuna de les quals satisfà quatre tipus de necessitats molt diferents. Veure un destí en un dia, on prima abastar més que aprofundir; veure un punt concret d’un destí amb tota la profunditat possible, fins a esdevenir expert; gaudir d’un pla en família —per exemple una navegació a vela— en què cadascú té la seva missió, al seu nivell, i tots es diverteixen per igual; o gaudir d’una experiència més intensa i aventurera, única a la vida.
A més de la combinació de Sea Destinations i Land Experiences, el viatge en Costa Smeralda es completa amb una àmplia programació d’oci, espectacles, gastronomia i benestar que permet alternar activitat i descans, i convertir així l’experiència en inoblidable.
Homenatge a l’estil italià
El Costa Smeralda és tot un tribut a Itàlia, des del mateix nom, que evoca un dels destins més bells de Sardenya, fins a la denominació de les cobertes i les àrees públiques, dedicada a llocs famosos del país. El cor del vaixell és el Coliseu, una àrea al mig del buc amb tres nivells que acull els millors espectacles. A més, el Museu de Disseny - The CoDe, amb més de 470 obres a bord, ret homenatge a l’excel·lència del disseny italià.
També destaca la diversitat de la seva gastronomia, amb restaurants com Sushino (el primer sushi bistró al mar), la pizzeria Pummid’Oro o Archipelago, que ofereix menús dissenyats pels xefs amb estrella Michelin Ángel León, Bruno Barbieri i Hélène Darroze.
