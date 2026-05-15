El tren turístic de Catalunya que sembla tret d’una altra època: natura, vistes úniques i història
Un viatge de 17 parades permet recórrer tres comarques i conèixer els seus entorns més fotografiables
Inés Sánchez
Natura, història i vistes úniques. El Tren dels Llacs s’erigeix com la millor alternativa per conèixer els emblemàtics paisatges del Prepirineu de Catalunya en un trajecte que recorre 4 llacs, 40 túnels i 75 ponts, des de Lleida fins a la Pobla de Segur. Aquest viatge, que només es pot fer a la primavera i a l’estiu, ja ha estat catalogat per molts visitants com una escapada “vintage”, per descobrir aquesta zona de Catalunya en un històric tren dels anys 60.
Aquest trajecte pretén rememorar la Garrafeta, la històrica locomotora de vapor que unia Lleida i la Pobla de Segur cada dissabte, entre la tardor i la primavera, passant davant dels embassaments de Sant Llorenç de Montgai, de Camarasa, de Cellers i de Sant Antoni. Ara, aquest recorregut turístic permet triar entre l’opció del tren històric, dels anys 60, per viatjar al passat, o el panoràmic, el més adequat per a aquells que també el volen recordar a través del telèfon mòbil, ja que, com el seu nom indica, les finestres panoràmiques ofereixen una millor visió de tot el trajecte.
Paisatges únics
El recorregut es pot fer en un dia —anada i tornada— o allargar el viatge fins a sis dies en alguna de les seves parades, i així conèixer la regió. El viatge transcorre per la línia ferroviària de Lleida-Balaguer seguint la ribera del riu Segre des de Lleida fins a Balaguer, des de la plana fins al Prepirineu. Una via única que travessa les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà amb 17 estacions al llarg del recorregut.
La línia del Tren dels Llacs comença seguint el riu Segre des de Lleida fins a Balaguer per una via única. Després continua el recorregut fins a arribar a la Pobla de Segur, al cor del Pallars Jussà. Un cop deixa enrere el riu Segre, passa a formar part de la conca del riu Noguera Pallaresa, fet que permet als usuaris observar els majestuosos embassaments i serres emblemàtiques com el Montsec, finalitzant el recorregut a la Pobla de Segur.
Històric o panoràmic?
El Tren Històric promet fer-te retrocedir en el temps, amb un “viatge nostàlgic” que recorre els paisatges de les Terres de Lleida fins al Prepirineu amb les locomotores dièsel 10817 i 10820 arrossegant vagons d’època: passa pel Segrià, travessant la Noguera i l’emblemàtica muntanya del Montsec fins a arribar al cor del Pallars Jussà.
El Tren Panoràmic només està disponible durant les setmanes d’estiu i es defineix com “un trajecte fotogènic” amb molt més “confort”, endolls i cotxes climatitzats. Els viatgers poden gaudir de les millors vistes panoràmiques de les serres del Mont-roig i el Montsec, així com de grans superfícies d’aigua tranquil·la.
Què veure a cada lloc
- Lleida: totes les mirades convergeixen sempre cap a la Seu Vella. Pujar fins a l’antiga catedral permet gaudir de les seves magnífiques vistes. Edificis com la Paeria, la Catedral Nova, l’Antic Hospital de Santa Maria o les cases modernistes del centre són un altre dels atractius de la capital de la província.
- La Noguera: la Noguera Pallaresa és un riu de corrents ràpids que s’ha convertit en tot un atractiu turístic, per la qual cosa són moltes les empreses d’esports d’aventura que ofereixen ràfting i barranquisme. Als embassaments de la zona es pot practicar canoa, piragüisme, windsurf o passejades amb llanxa.
- Salàs de Pallars: la farmàcia, l’ultramarins i colonials, la barberia, l’estanc, la impremta, la merceria-perfumeria, el quiosc i el cafè. Salàs de Pallars mostra vuit botigues històriques amb el mobiliari original, productes d’altres èpoques i cartells. Es tracta d’una visita museïtzada en què tornem a temps passats.
- La Pobla de Segur: aquesta localitat té un petit nucli històric de muntanya. El principal atractiu és la seva ubicació, que permet iniciar una infinitat de rutes pel Prepirineu, ja sigui a peu, amb bicicleta o amb embarcacions pel riu. Una altra opció és anar d’excursió al Montsec o bé cap al nord, al Parc Natural d’Aigüestortes.
Preus
- Històric: menors de 14 anys (22,30 €) i adults (40,50 €)
- Panoràmic: menors de 14 anys (16,45 €) i adults (29,90 €)
La curiosa història del tren
La línia va néixer com a part d’un projecte ferroviari transpirinenc i es va començar a construir el 1924 amb el tram Lleida-Balaguer. Després de la Guerra Civil, Renfe va ampliar progressivament el recorregut fins a la Pobla de Segur l’any 1951. El 2004 la gestió va passar al govern català, que va restaurar la línia i la va reobrir el 2007 amb un enfocament turístic per gaudir del paisatge. El 2009 es va crear oficialment el Tren dels Llacs, combinant tren històric i panoràmic, i des del 2016 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) opera el servei amb nous trens i més freqüències.
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família