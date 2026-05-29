El poble a una hora de Manresa que amaga un jardí dissenyat per Gaudí: fonts, bancs i ponts inspirats en la natura
La visita completa dura 40 minuts i les entrades tenen un preu de 5,50 euros
Patricia López Avilés
Antoni Gaudí va ser un dels millors arquitectes d’Espanya i de Catalunya. El seu estil únic i inconfusible ha donat lloc a monuments famosos arreu del món com la Sagrada Família o la Casa Batlló, i fins i tot parcs sencers com el Park Güell.
La seva interpretació única del modernisme català, basada en la geometria reglada i la inspiració en la natura, va revolucionar completament l’arquitectura. I és que Gaudí va crear estructures orgàniques, va aplicar tècniques innovadores com el trencadís i va aconseguir unir art, enginyeria i una profunda espiritualitat en cada obra.
Els jardins
Tanmateix, més enllà de les seves construccions més famoses i visitades, l’arquitecte també va deixar autèntiques joies menys conegudes repartides per diferents racons de Catalunya. Aquests espais, allunyats de les grans aglomeracions turístiques, mantenen intacta l’essència de l’arquitecte.
Un dels exemples més sorprenents són els Jardins de Can Artigas, situats al cor del Berguedà i considerats una de les seves obres paisatgístiques més especials.
Un regal de Gaudí
Ubicats a La Pobla de Lillet, a 1 h i 45 minuts de Barcelona, aquests jardins van ser dissenyats entre 1905 i 1906, durant l’estada de Gaudí a la zona. En aquell moment, l’artista treballava en el Xalet del Catllaràs, un edifici del mateix poble que va ser un encàrrec de l’industrial i mecenes de Gaudí, Eusebi Güell, per allotjar-hi els enginyers de les mines de carbó de la zona.
Segons explica l’oficina de turisme local, la família Artigas va acollir l’arquitecte durant aquells dies i, com a agraïment, Gaudí va decidir dissenyar uns jardins privats als terrenys de la família.
Un passeig entre escultures
Durant el passeig es poden observar alguns dels elements més característics de les seves obres.L’itinerari mostra detalls arquitectònics com el trencadís, els arcs catenaris i les formes orgàniques inspirades en la natura, presents en baranes, bancs, fonts i ponts repartits per tot el recinte.
A més, la religió també hi és molt present: els jardins amaguen diferents espais emblemàtics com la Font de la Cascada, la Font del Bou, la Font del Lleó, la Gruta, la Glorieta o el conegut Pont de l’Arc Coix, que representen diversos apòstols de la Bíblia.
Pau i harmonia
Un dels majors atractius dels Jardins de Can Artigas és la tranquil·litat amb què es poden visitar. A diferència d’altres espais de Gaudí constantment massificats, aquí el visitant pot recórrer l’entorn amb calma i fins i tot escoltar l’aigua del riu Llobregat fluir entre les pedres del lloc.
La visita completa dura aproximadament 40 minuts, tot i que des de l’organització recomanen fer-la sense presses per apreciar millor tots els detalls. Les entrades es compren directament a la taquilla dels jardins, ja que no hi ha sistema de venda anticipada, i es pot pagar tant en efectiu com amb targeta.
Entrades i horaris
L’entrada general costa 5,50 euros, però també hi ha tarifes reduïdes per a jubilats, estudiants, joves amb Carnet Jove i persones allotjades en establiments de la comarca. Els infants d’entre 6 i 13 anys paguen 2,80 euros i l’entrada és gratuïta per als menors de cinc anys.
Els horaris canvien segons la temporada i el mes, tot i que durant els mesos d’estiu solen obrir de 10.00 a 14.00 h i de 15.30 a 18.30 h. La taquilla tanca 30 minuts abans del tancament del recinte i, des d’aquell moment, ja no es permet l’accés.
El Tren del Ciment
A més, una de les formes més populars d’arribar fins als jardins és mitjançant l’històric Tren del Ciment, un antic ferrocarril industrial reconvertit en una atracció turística que travessa diferents punts d’interès del Berguedà.
Tota la informació sobre entrades, horaris i visites es pot consultar al web oficial de Turisme La Pobla de Lillet.
