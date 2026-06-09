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Oci nàutic

El delta de l’Ebre i la Costa Daurada des de l’aigua

Nàutic Parc reforça la seva aposta per un turisme més conscient i experiencial per descobrir les Terres de l’Ebre des del mar, el paisatge i la connexió amb l’entorn

Nàutic Parc proposa una exclusiva ruta en caiac per contemplar el pròxim eclipsi solar des del mar.

Nàutic Parc proposa una exclusiva ruta en caiac per contemplar el pròxim eclipsi solar des del mar. / Nàutic Parc

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La manera de viatjar està canviant. Viure experiències i connectar amb el destí està guanyant el pols a les llistes interminables d’imprescindibles. Amb aquesta mirada, Nàutic Parc reforça el seu paper com a plataforma per descobrir el delta de l’Ebre, les Terres de l’Ebre i la Costa Daurada a través del mar, el riu, la naturalesa i noves formes de mobilitat.

Des de fa 25 anys, Nàutic Parc connecta visitants amb alguns dels paisatges més singulars del Mediterrani a través d’activitats vinculades al mar i al territori. La plataforma ordena i dona visibilitat a una àmplia oferta d’experiències que va molt més enllà de l’esport nàutic tradicional: caiac, pàdel surf, navegació, experiències gastronòmiques, rutes familiars, activitats vinculades a la naturalesa o escapades marítimes conviuen dins d’una proposta pensada perquè cada visitant pugui descobrir el territori d’una forma diferent. Nàutic Parc convida a viure el territori des de l’aigua, l’entorn i el ritme pausat. Set municipis i un mateix esperit: convertir experiències a l’aire lliure en moments memorables.

Una excursió en barca pels trams més verges i desconeguts del Delta de l’Ebre culmina amb una degustació d’ostres locals.

Una excursió en barca pels trams més verges i desconeguts del Delta de l’Ebre culmina amb una degustació d’ostres locals. / Nàutic Parc

Terres de l’Ebre amb calma

Les Terres de l’Ebre combinen litoral, riu, naturalesa, gastronomia i petits municipis amb identitat pròpia. En un moment en què moltes destinacions competeixen per la velocitat i la immediatesa, el sud de Catalunya reivindica precisament el contrari: una manera de viatjar més pausada, conscient i connectada amb l’entorn. Aquí, l’experiència passa per esmorzar davant el mar, passejar amb barco entre arrossars, descobrir petites cales, recórrer el riu o disfrutar d’una gastronomia profundament arrelada al territori. Una proposta que combina autenticitat, paisatge i qualitat de vida.

Recórrer, navegar i assaborir

El delta de l’Ebre és la gran joia de les Terres de l’Ebre. Un paisatge canviant on conviuen el riu, el mar, els arrossars, les llacunes i una identitat pròpia profundament lligada a l’aigua. Però també és un territori que convida a ser recorregut amb calma: navegant, observant, degustant i deixant-se portar pel ritme del paisatge. A través de les seves propostes, Nàutic Parc converteix el Delta en molt més que una destinació per visitar: un lloc per recórrer, navegar i assaborir.

Aquest estiu, a més, el territori acollirà experiències tan singulars com una sortida guiada en caiac o pàdel surf prevista per al pròxim 12 d’agost amb motiu de l’eclipsi solar total que podrà contemplar-se des del delta de l’Ebre, un dels millors -i pocs- llocs de Catalunya per observar aquest fenomen. Una oportunitat única per viure l’eclipsi des de l’aigua, en plena naturalesa i en un escenari incomparable que combina esport, paisatge i connexió amb l’entorn.

Nàutic Parc convida a deixar-se portar per la Costa Daurada, la seva llum, els seus paisatges i la seva personalitat a través d’experiències úniques com el ‘parasailing’.

Nàutic Parc convida a deixar-se portar per la Costa Daurada, la seva llum, els seus paisatges i la seva personalitat a través d’experiències úniques com el ‘parasailing’. / Arxiu

Una Costa Daurada més activa i innovadora

La Costa Daurada, històricament vinculada al turisme familiar, evoluciona cap a una proposta cada vegada més activa, experiencial i connectada amb el mar. El litoral incorpora noves activitats nàutiques, rutes i propostes pensades per als qui busquen disfrutar de la costa d’una forma més dinàmica i participativa.

Navegar, descobrir cales, practicar esports aquàtics o viure el paisatge des del mar formen part d’una nova manera d’explorar la Costa Daurada, més innovadora, sostenible i adaptada a les noves maneres de viatjar. Aquesta temporada arriba, a més, amb una de les grans novetats de Nàutic Parc: la incorporació de motos aquàtiques i patins elèctrics com una nova manera de descobrir el litoral.

Motos aquàtiques i patinets elèctrics s’incorporen a l’oferta de Nàutic Parc

Aquesta aposta per la mobilitat elèctrica representa no només una innovació en l’oferta turística, sinó també una manera diferent d’entendre la relació amb el territori: més autònoma, silenciosa, sostenible i respectuosa amb el paisatge.

Més enllà de reunir activitats, Nàutic Parc dona sentit i cohesió a l’oferta turística de la Costa Daurada i el delta de l’Ebre. Ordena propostes i ajuda a entendre el valor del lloc on viure noves experiències. Perquè el futur del turisme ja no passa únicament per visitar destinacions, sinó per viure’ls d’una manera més autèntica, conscient i memorable.

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