TURISME ACTIU
Els millors plans per gaudir... en família
Sis plans per desconnectar i reconnectar amb els petits de la casa, però també amb adolescents. Rutes amb bicicleta, parcs d’atraccions, castells i gladiadors, cascades i platges: triomfar és fàcil
Núria Bonet Icart
Costa Daurada
Platja i muntanyes russes: Més de 125 km de costa càlida, amb sorra suau i aigües manses ofereixen mil opcions per passar uns dies en família. A la Costa Daurada no només es tracta de disfrutar de les platges, sinó també de descobrir el circ romà de Tarragona com si estiguéssim en una historieta d’Astèrix, o de pujar a l’imponent Pont del Diable. Una altra opció és descobrir el Modernisme de Reus, amb activitats pensades per als més petits i, per descomptat, pujar a les atraccions de Port Aventura.
Pirineu
Cavalls, rius i senders: Fugir de la calor de les ciutats és gairebé obligat durant l’estiu. I una escapada al Pirineu és, potser, la millor opció per desconnectar. Banyar-se al riu al costat d’una petita cascada, recórrer camins entre arbres frondosos fins a arribar a cims, ermites o llacs o, si es prefereix, fer un recorregut més aventurer muntats a cavall o navegant en canoes. Tot això i més està a l’abast al Pirineu de Girona i de Lleida, amb opcions per a tots els gustos i butxaques (visitpirineus.com).
El Montsec
Viatjar fins a les estrelles: La lluna, els planetes, les estrelles.. ¿Qui no sent fascinació pel firmament i els seus cossos celestes? Potser no podem pujar -encara– a un coet, però sí que podem observar el cel mitjançant telescopis i planetaris. Al Parc astronòmic del Montsec compten amb l’«Ull del Montsec», una instal·lació única al món que consisteix en un planetari digital amb projecció 3D cúpula completa. Organitzen visites diürnes i nocturnes per a famílies (parcastronomic.cat).
Banyoles
Trobar el monstre: Diu la llegenda que al llac de Banyoles hi viu un monstre, un drac gairebé com el de Sant Jordi. Aquesta criatura llegendària té una cançó infantil dedicada que no estaria de més que us aprenguéssiu abans de començar la vostra ruta, qui sap si així apareix. El llac de Banyoles es pot recórrer fàcilment a peu, ja que el camí és pla i es pot accedir a l’aigua des de tres punts amb socorrista. Una altra opció és llogar bicis o bé explorar-lo amb un passeig amb barca (turisme.plaestany.cat).
Una mica d'història
Castells de conte de fades: Cavallers i princeses, atacs de pirates i trets de catapultes i canons... la imaginació desborda quan trepitgem un dels castells que atresora Catalunya. La majoria són medievals i s’imposen des de turons que eren de difícil accés, per la qual cosa ofereixen una bona panoràmica. Imponent i molt ben conservat, mereix una visita el castell de Cardona. A prop de la costa, es pot pujar al de Torroella de Montgrí o al de Burriac. No us heu de perdre els de Miravet i Siurana.
El Delta de l'Ebre
Cicloturisme entre arrossars: Efectivament, les bicicletes són per a l’estiu. Així que si no sabeu què fer amb els nens i adolescents, una escapada al delta de l’Ebre per fer cicloturisme pot ser la millor opció. Recórrer llacunes salvatges, pedalar entre arrossars immensos, banyar-se en espectaculars platges i albirar aus aquàtiques, són alguns dels atractius. Hi ha diverses companyies de lloguer de bicicletes tradicionals, elèctriques, amb remolc per a nens o animals de companyia, tàndem... Només s’ha d’escollir.
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