Guia pràctica per descobrir mercats, cellers i restaurants autèntics
La gastronomia catalana és el territori amb més estrelles Michelin d’Espanya i una de les tradicions culinàries més riques de la Mediterrània. De fet, aquesta regió combina segles de tradició amb l’avantguarda gastronòmica més innovadora del món. Aquesta guia pràctica et descobrirà els mercats centenaris on trobar productes de km 0, cellers històrics amb 12 denominacions d’origen i restaurants autèntics que has de viure.
María Velasco
Catalunya travessa un dels moments més emocionants de la seva història gastronòmica recent. Amb més de 700 anys d’història escrita, aquesta cuina demostra la seva capacitat per adaptar-se i reinventar-se sense perdre les arrels. Cuiners com Arnau Muñío, del Direkte, Víctor Torres, del Quirat, o Toni Romero, del Suculent, reinterpreten receptes clàssiques amb tècnica contemporània, però mantenen la connexió amb el territori.
El concepte “mar i muntanya” continua sent el fil conductor de moltes propostes, des d’una reinterpretació del fricandó de vieires fins a un tàrtar de gambes amb pell de pollastre. Joan Roca, del Celler de Can Roca, defineix aquesta nova cuina catalana com “la continuïtat viva d’una tradició, reinterpretada amb una mirada contemporània, consciència ètica i esperit creatiu”. Restaurants com el Trü, al Vallès Occidental, recuperen preparacions oblidades i els donen una volta: el trinxat el preparen com si fos un gofre perquè la gofrera permet una major superfície de socarrat amb una reducció de la mateixa col.
Però aquesta fusió no és només estètica. Jordi Artal, del Cinc Sentits, un dels impulsors del menú degustació a Barcelona el 2004, sosté una filosofia clara: “no fem cap fusió, ni per estil ni per producte, fem cuina catalana. El més important del plat és el sabor; que sigui bonic o tècnic és secundari”.
Productes de proximitat
La proximitat i l’estacionalitat s’han convertit en pilars d’aquesta generació de cuiners. Els productes km 0, obtinguts a prop del lloc de consum, minimitzen el transport i redueixen la petjada ambiental. Catalunya compta amb 46 restaurants Slow Food compromesos amb la proximitat, que impulsen iniciatives com el Mercat de la Terra o la Fira Terra i Gust.
Els col·lectius gastronòmics territorials agrupen 25 col·lectius que preserven receptes antigues, recuperen varietats autòctones i col·laboren amb cellers per maridar plats amb vins de proximitat. Espanya compta amb 186 productes protegits per la normativa europea, dels quals 18 són catalans. Entre els més reconeguts hi ha els vins del Penedès, la mongeta del Ganxet, els calçots de Valls, l’arròs del Delta de l’Ebre, la llonganissa de Vic, l’oli de l’Empordà i els formatges de l’Alt Urgell.
També la compra de productes locals està en auge: el 45,8% de la cistella de la compra mensual dels catalans inclou aliments i begudes locals, principalment cava, fruita, hortalisses, carns fresques, vi, embotits, formatges i ous.
El territori amb més estrelles Michelin d’Espanya
Catalunya va consolidar la seva posició gastronòmica global el 2025 amb la distinció com a Regió Mundial de la Gastronomia. L’edició 2026 de la Guia Michelin va atorgar quatre noves dobles estrelles a restaurants catalans i dos locals van aconseguir la seva primera estrella, elevant el total a 81 estrelles Michelin. L’any anterior, la regió havia aconseguit 77 estrelles, amb nou restaurants nous estrenats amb una estrella.
Els quatre restaurants amb tres estrelles Michelin són ABaC, Cocina Hermanos Torres, Disfrutar i Lasarte, mentre que cinc locals mantenen dues estrelles. A més, quatre locals van rebre una nova estrella verda. La força d’aquesta gastronomia resideix tant en els xefs de restaurants amb estrelles com en els cuiners que cada dia aixequen la persiana de restaurants familiars, on se celebren aniversaris i àpats dominicals.
Guia de mercats tradicionals i especialitzats
Barcelona disposa de 39 mercats alimentaris que proveeixen productes frescos, de qualitat i de proximitat. Aquests espais són autèntiques institucions culturals que defineixen l’essència de pobles, barris i ciutats. El Mercat de la Concepció, a l’Eixample, destaca pels seus grans finestrals i estructures de ferro, a més de comptar amb floristeries obertes les 24 hores. A Gràcia, el Mercat de la Llibertat manté l’arquitectura modernista i un fort sentit de comunitat amb productes de proximitat.
El Mercat de Sant Antoni combina tradició i modernitat després de la seva remodelació, conservant la seva estructura metàl·lica modernista amb quatre espais triangulars i un octògon central. Fora de la capital, el Mercat del Lleó, a Girona, és el principal punt de compra per als millors restaurants d’alta cuina de la província, amb peix de la Costa Brava, embotits de la Garrotxa i formatges de l’Empordà. A Tarragona, el Mercat Central ocupa un edifici modernista inaugurat el 1915 i destaca per la seva selecció de marisc i peix del Mediterrani.
D’altra banda, els mercats setmanals de Catalunya representen una tradició consolidada on els productors locals venen directament els seus productes. El mercat de Vic, documentat des del segle IX, se celebra els dimarts i dissabtes a la Plaça Major i és famós per la seva llonganissa de Vic, considerada una de les millors d’Espanya. A la Costa Brava, el mercat de Palamós obre els dimarts amb una atmosfera marinera i una àmplia oferta de peix fresc, mentre que Lloret de Mar celebra un dels mercats més grans cada dimarts amb 150 parades. A l’Empordà, Sant Pere Pescador ofereix un mercat petit i autèntic els dimecres on es pot conèixer directament els productors de la plana, una regió fèrtil famosa per les seves fruites, verdures i formatges artesans. Palafrugell compta amb un mercat diari de dimarts a diumenge i un mercat setmanal els diumenges que omple la ciutat de vida.
La Boqueria i altres mercats emblemàtics de Barcelona
El Mercat de Sant Josep, popularment conegut com la Boqueria, ocupa 2.583 m² amb més de 300 parades i és un dels mercats més grans de Catalunya. Fundat el 1836, obre de dilluns a dissabte de 8:00 a 20:30. Establiments com El Quim de la Boqueria, famós per la seva truita de carxofes, i el Bar Pinotxo, un clàssic per tastar cap i pota, són parades obligades. El Mercat de Santa Caterina destaca pel seu sostre ondulat de mosaic amb 67 colors diferents, dissenyat per l’artista Toni Comella i els arquitectes Enric Miralles i Benedetta Tagliabue. El Mercat de la Barceloneta, especialitzat en peix i marisc des de 1884, va ser remodelat el 2007 i es va convertir en el primer mercat de Barcelona a utilitzar energia solar.
Les 12 denominacions d’origen
El sector vitivinícola català compta amb 12 denominacions d’origen: Alella, Catalunya, Cava, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta. En 2019 es van comercialitzar 100,8 milions d’ampolles de vi amb una facturació de 314,8 milions d’euros i un preu mitjà per ampolla que ronda els 3 euros. La regió disposa de més de 800 cellers embotelladors, 50.000 hectàrees de vinya i dona feina a més de 25.900 persones. El 47% del vi elaborat a Catalunya amb DO es comercialitza al mercat català, un 17% a la resta d’Espanya, un 23% a Europa i un 13% a tercers països.
Experiències en cellers modernistes
Els cellers modernistes, batejats com a “catedrals del vi” pel dramaturg Àngel Guimerà, representen un patrimoni arquitectònic únic vinculat al moviment cooperativista nascut després de la crisi de la fil·loxera. Arquitectes com Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí, Pere Domènech i Roura i Josep Puig i Cadafalch van dissenyar aquests edificis funcionals entre 1915 i 1930, principalment a les comarques de la Conca de Barberà, l’Alt Camp i la Terra Alta.
La cooperativa de l’Espluga de Francolí, projectada per Lluís Domènech i Montaner i executada pel seu fill Pere Domènech i Roura el 1913, acull actualment el Museu del Vi. A Barberà de la Conca, el celler construït per Cèsar Martinell entre 1920 i 1921 destaca pels seus arcs parabòlics de maó i l’agrobotiga on es ven el cava produït a les caves subterrànies. El celler de Gandesa, també de Martinell, va ser escollit el 2007 com una de les set meravelles de Catalunya.
Tasts i maridatges
La Ruta del Vi del Penedès agrupa gairebé 200 establiments, amb prop de 70 cellers visitables que ofereixen experiències durant tot l’any. Sant Sadurní d’Anoia concentra aproximadament el 90% de la producció de cava d’Espanya.
Les caves Codorníu, declarades Monument Històric Artístic des de 1976, es van construir entre 1895 i 1915 per Puig i Cadafalch. Freixenet ofereix visites per túnels plens d’història del cava, mentre que cellers com Família Torres proposen maridatges amb vins i formatges de qualitat.
També la Ruta del Vi DOC Priorat / DO Montsant compta amb gairebé cinquanta cellers visitables i una quarantena d’establiments turístics. La Ruta del Vi DO Empordà engloba més de 30 cellers i 70 empreses del territori, amb activitats que inclouen caiac amb tast de vins, visites en bicicleta i ioga entre vinyes. La cultura del vi a l’Empordà té arrels mil·lenàries des del segle VI aC, quan els grecs establerts a Empúries hi van introduir la vinya.
Esdeveniments enològics
Catalunya organitza més de 180 esdeveniments enogastronòmics anuals. A la primavera destaquen el festival Vívid, la Mostra del Vi de l’Empordà a Figueres, la Xarel· lada a Cunit i el Temps de Vi a Vilanova i la Geltrú. El Cavatast, a Sant Sadurní d’Anoia, celebrat a l’octubre, transforma la localitat en una celebració a l’aire lliure amb més de 30 productors de cava. Les festes de la verema de setembre inclouen la Festa de la Fil·loxera a Sant Sadurní, la verema d’Alella i la celebració a Sitges amb la trepitjada tradicional de raïm.
Cal destacar que el patrimoni gastronòmic català es conserva en establiments centenaris que mantenen vives les receptes tradicionals. Can Culleretes, fundat el 1786, ostenta el títol del restaurant més antic de Catalunya i serveix especialitats com canelons tradicionals, bacallà a la llauna i crema catalana. Bodega Joan fa més de 80 anys que, a l’Eixample, prepara paella marinera, arròs caldós amb llamàntol i cargols a la llauna. Can Flori, al Raval, es manté actiu des del 1890 amb el seu menú de menys de 30 euros que inclou cap i pota, confit d’ànec del Lluçanès i mandonguilles amb sípia.
Bodega Josefa, al barri del Farró, va recuperar la pintura original de 1920 i manté preus de bodega autèntica amb plat del dia, beguda, pa i gelat per 15 euros. La Fonda de Pirenaicas, a Gràcia, reivindica la cuina catalana sense artificis amb fideus a la cassola amb llagarto ibèric i arròs cremós de carbassa amb guanciale. La Taberna del Ciri, a Terrassa, treballa sota les màximes de proximitat i temporada amb transformacions de plats tradicionals com taco de cigronet menut amb pit de pollastre i sípia amb mandonguilles.
Estrelles Michelin assequibles
Prodigi ofereix el menú de migdia més econòmic amb estrella Michelin a 38 euros. Hisop proposa el seu menú Àpat a 40 euros als migdies laborables amb cuina tradicional catalana actualitzada. Hofmann disposa d’un menú de migdia a partir de 56 euros, mentre que Caelis manté la seva fórmula de migdia a 65 euros amb dues copes de vi incloses.
Catalunya, a més, compta amb 46 restaurants Slow Food compromesos amb la sostenibilitat. Barcelona Sustainable Gastronomy, recolzat per Visa i Turisme de Barcelona, certifica locals que demostren bones pràctiques segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
Tallers de cuina amb xefs locals
BCNKitchen programa unes 90 activitats al mes en tres centres, incloent-ne un a la tercera planta de l’edifici d’administració del mercat de la Boqueria. Just Royal BCN, situat a la Plaça Reial 3-1, ofereix cursos pràctics de cuina catalana on preparar pa amb tomàquet, escudella i carn d’olla, fideuà, suquet de peix i crema catalana. Sabores taller de cuina disposa de 18 cursos monogràfics diferents que costen entre 45 i 55 euros, amb tallers que duren dues hores i mitja i inclouen dinar o sopar.
La Formatgeria La Frasera, a Vacarisses, ofereix visites a l’obrador i a les cambres de maduració amb degustació de formatges de cabra guardonats. Recuits Nuri, a Ullastret, obre les portes del seu obrador familiar amb visites guiades de 45 minuts per 10 euros on conèixer el procés de producció del recuit de drap. Eukarya Xocolata, a Vic, proposa visites a l’obrador amb el mestre xocolater Lluc Crusellas, guanyador del World Chocolate Masters, incloent taller pràctic i tast guiat durant 1 hora i 30 minuts.
Allotjaments gastronòmics
Els hotels gastronòmics catalans disposen de restaurants amb propostes de km 0 on degustar cuina catalana. Alguns compten amb restaurants reconeguts per la Guia Michelin amb distincions Bib Gourmand.
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