Mataró, dos quilòmetres de mar per viure l’estiu
Les platges de Ponent, Varador, Callao i Sant Simó s’han consolidat com un dels grans espais de trobada de la ciutat i dibuixen un front marítim que combina bany, esport, gastronomia, activitats nàutiques, passeig i espais naturals
La relació de Mataró amb el mar no és només un atzar geogràfic. És una manera de viure la ciutat. Al llarg de dos quilòmetres de litoral, les platges de Ponent, Varador, Callao i Sant Simó dibuixen un front marítim que combina bany, esport, gastronomia, activitats nàutiques, passeig i espais naturals. Un espai obert, accessible i cuidat que s’ha convertit en un dels principals punts de trobada de la ciutat durant tot l’any, i especialment a l’estiu.
Les platges de Mataró destaquen per la seva amplitud, la qualitat de l’arena i la proximitat amb el centre urbà. A pocs minuts caminant del centre històric, es pot passar d’un entorn comercial i cultural a un paisatge marítim pensat per al descans, l’activitat física i l’oci familiar. Aquesta connexió directa entre ciutat i mar és un dels grans valors del litoral mataroní.
Les platges de Varador i Callao han renovat aquest any la distinció de Bandera Blava, un reconeixement internacional que acredita la seva qualitat ambiental, la seva seguretat, els seus serveis i la seva bona gestió. També el port de Mataró manté aquesta distinció per vintè any consecutiu, consolidant-se com un referent ambiental i esportiu del litoral català.
Salut, convivència i sostenibilitat
Aquest 2026, Mataró fa un pas més en la millora dels serveis i en la manera d’entendre les platges com un espai de salut, convivència i sostenibilitat. Una de les principals novetats és l’inici de la campanya Platges sense fum. La ciutat vol promoure unes platges més saludables i més agradables per a tothom.
L’objectiu és avançar cap a un model de litoral més sostenible i compatible amb el benestar col·lectiu. No és només una qüestió ambiental. També és una aposta clara per la qualitat de l’espai públic i per una manera més responsable de compartir-lo.
Platges segures i accessibles
La seguretat és un altre dels punts forts de les platges de Mataró. El servei de vigilància, salvament i socorrisme funciona cada dia fins al 13 de setembre a les quatre platges de la ciutat. El litoral compta amb punts avançats de vigilància, cadires de control, casetes de socorrisme, línies de vida, megafonia multilingüe i una moto aquàtica de recolzament.
Aquesta temporada també s’hi han incorporat millores en accessibilitat i inclusió. El servei de bany adaptat, gestionat per Creu Roja a la platja del Varador, amplia els dies de funcionament i ja opera també els caps de setmana de juny. Les persones amb mobilitat reduïda disposen de cadires amfíbies, crosses adaptades i passarel·les que arriben fins a l’aigua. A més, Mataró és una de les primeres ciutats a incorporar banderes de l’estat del mar adaptades per a persones amb daltonisme.
Durant els mesos d’estiu, les platges i el port de Mataró concentren una oferta nàutica i esportiva molt diversa.
Esport, mar i gastronomia
El litoral mataroní també és sinònim d’activitat. Durant els mesos d’estiu, les platges i el port concentren una oferta nàutica i esportiva molt diversa. El Centre Natació Mataró gestiona aquest any el servei de lloguer d’embarcacions lleugeres a Varador, amb activitats de caiac, pàdel surf i Sup Pilates. Al port de Mataró es pot practicar vela, submarinisme o foil, una modalitat innovadora que té a la ciutat una de les primeres bases de Catalunya.
Els xiringuitos i espais de restauració també donen vida al front marítim. Sis xiringuitos repartits entre Ponent, Varador i Sant Simó, i una foodtruck a Callao, permeten disfrutar del mar en un ambient relaxat i familiar.
Un litoral que mira al futur
Però les platges de Mataró no són només estiu. El front marítim és avui un dels grans espais públics i la ciutat continua apostant per millorar la seva connectivitat i l’experiència d’ús.
Aquest any destaca el projecte EuroVelo 8, que convertirà Mataró en un dels punts destacats de la xarxa europea de cicloturisme. La ciutat incorporarà zones d’ombra, aparcaments per a bicicletes, punts d’autoreparació i informació turística integrada al front marítim, reforçant així el vincle entre sostenibilitat, turisme i mobilitat activa.
Les platges de Mataró destaquen per la seva amplitud, qualitat i proximitat amb el centre urbà
També es continua avançant en la naturalització de les platges. Les dunes de Varador, gestionades amb criteris ambientals i de preservació, s’han consolidat com un petit espai natural dins del paisatge urbà. La vegetació litoral creix allà en bones condicions i contribueix a protegir la biodiversitat i la qualitat ecològica de la costa.
Mataró mira al mar amb ambició, però també amb sentit. Apostant per la qualitat dels serveis, la convivència, la sostenibilitat i una experiència de ciutat oberta i accessible. Les platges no són només un espai per prendre el sol. Són una manera de viure el Mediterrani des de la proximitat, la calma i l’autenticitat. Aquest estiu, Mataró convida tothom a redescobrir el seu litoral, a viure el mar des de la proximitat i a disfrutar d’unes platges pensades per compartir, descansar, fer esport i sentir la ciutat amb els peus a la sorra.
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