Un viatge de mar, cultura i muntanya en un mateix dia
Hi ha pocs llocs a Europa on el viatger pugui esmorzar davant el Mediterrani, dinar entre pobles medievals i acabar la jornada contemplant cims que voregen els 3.000 metres d’altitud. A la província de Girona, la Costa Brava i el Pirineu gironí formen un territori de contrastos que permet recórrer, en tot just unes hores, alguns dels paisatges més diversos.
Del mar a la muntanya
La proposta sembla gairebé impossible: combinar platja, cultura i natura en una sola escapada. No obstant, aquesta és precisament una de les grans singularitats de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Lluny de ser dues destinacions separades, tots dos formen una unitat geogràfica i turística on el mar i la muntanya conviuen en distàncies sorprenentment curtes. Des de la costa es pot arribar al cor del Pirineu en menys de dues hores de carretera, travessant un mosaic de paisatges que canvia gradualment sense perdre coherència.
Cales, penya-segats i camins de ronda
La jornada pot començar al costat d’alguna de les cales que han donat fama internacional a la Costa Brava. Penya-segats esculpits pel vent, petites platges d’aigües transparents i senders costaners converteixen el litoral en un escenari ideal per caminar, nedar o simplement contemplar l’horitzó mediterrani. Els tradicionals camins de ronda permeten descobrir racons amagats mentre el mar acompanya cada pas.
D’història i cultura
Però la Costa Brava és molt més que sol i platja. El territori conserva una riquesa cultural excepcional que es desplega entre vestigis grecoromans, viles medievals, monuments romànics i el llegat artístic de Salvador Dalí. La història apareix a cada revolt del camí, des dels pobles empedrats de l’Empordà fins a les ciutats que durant segles van ser punt de trobada entre diferents civilitzacions mediterrànies.
El paisatge canvia sense trencar el viatge
A mesura que el viatger s’endinsa a l’interior, el paisatge comença a transformarse. Les pinedes deixen pas a boscos més densos, les planes agrícoles es converteixen en turons i, a poc a poc, les muntanyes comencen a dominar l’horitzó. És una transició natural que constitueix una de les experiències més atractives del destí. El canvi d’escenari no exigeix llargues distàncies ni grans desplaçaments; simplement passa mentre la carretera avança cap al nord.
Valls pirinenques
Pel camí apareixen alguns dels paisatges més singulars de Catalunya. La Garrotxa sorprèn amb els seus volcans coberts de vegetació i extenses fagedes. Més al nord, les valls pirinenques ofereixen rius cristal·lins, pobles de pedra i una naturalesa que convida al senderisme, al ciclisme o simplement a aturar-se per admirar l’entorn.
El Pirineu com a últim gran escenari
L’arribada al Pirineu de Girona suposa l’últim gran canvi d’escenari. Aquí apareixen les muntanyes més altes del territori, algunes de pròximes als 3.000 metres, al costat d’estacions de muntanya, boscos alpins i paisatges que semblen pertànyer a un altre país. No obstant, el Mediterrani segueix relativament a prop. Aquesta proximitat entre dos mons tan diferents constitueix una de les senyes d’identitat de la regió
Viatjar a altres mons en tan sols unes hores
La Selva
La comarca combina algunes de les platges més conegudes de la Costa Brava amb espais naturals com el massís de les Guilleries i el Montseny. A l’estiu ofereix cales, esports nàutics, senderisme, festivals culturals, jardins històrics i pobles amb encant. Destaquen Lloret de Mar, Tossa de Mar i Blanes, porta d’entrada a la Costa Brava.
Gironès
Amb Girona com a gran referent, el Gironès convida a descobrir patrimoni medieval, carrers històrics, gastronomia i cultura. A l’estiu es pot passejar pel nucli antic, recórrer vies verdes amb bicicleta, disfrutar de festivals i explorar paisatges fluvials. És una comarca ideal per combinar oci urbà, naturalesa i propostes familiars.
Baix Empordà
Amb alguns dels paisatges més icònics de la Costa Brava, el Baix Empordà combina litoral i pobles medievals. Els seus camins de ronda enllacen cales d’aigües cristal·lines amb Calella de Palafrugell, Llafranc o Tamariu, mentre l’interior convida a perdre’s per Pals, Peratallada o Monells, entre carrers empedrats, places històriques i botigues artesanals.
Alt Empordà
Terra de contrastos entre mar i muntanya, reuneix el Parc Natural del Cap de Creus, platges, aiguamolls i el llegat de Salvador Dalí. L’estiu convida a navegar, practicar esports aquàtics, observar aus o recórrer pobles històrics. Figueres, Roses i Cadaqués són alguns dels seus grans atractius turístics. 05. La Cerdanya Situada en ple Pirineu, ofereix amplis paisatges de muntanya, clima agradable i nombroses activitats a l’aire lliure. Rutes senderistes i ciclistes, esports d’aventura, arribar a llacs d’alta muntanya i visitar els seus pobles tradicionals, són alguns dels seus atractius. És una destinació perfecta per als qui busquen natura i desconnexió.
Osona
Amb Vic com a capital, Osona combina patrimoni històric, gastronomia i natura. Guilleries-Savassona i Collsacabra ofereixen rutes de senderisme i ciclisme, miradors com el Salt de Sallent i pobles amb encant com Rupit i Tavertet, a més d’activitats al pantà de Sau i una reconeguda oferta d’embotits i productes locals.
Ripollès
Bressol de la Catalunya històrica i porta d’accés al Pirineu, el Ripollès combina natura, patrimoni i activitats a l’aire lliure. A l’estiu destaquen les excursions a la vall de Núria, les rutes de muntanya, el ciclisme i la visita al Reial Monestir de Santa Maria de Ripoll, amb una de les portalades romàniques més rellevants de tot Europa.
Garrotxa
La comarca combina algunes de les platges més conegudes de la Costa Brava amb espais naturals com el massís de les Guilleries i el Montseny. A l’estiu ofereix cales, esports nàutics, senderisme, festivals culturals, jardins històrics i pobles amb encant. Destaquen Lloret de Mar, Tossa de Mar i Blanes, porta d’entrada a la Costa Brava.
Pla de l’Estany
El llac de Banyoles és el cor del Pla de l’Estany, una comarca tranquil·la i molt vinculada a les activitats a l’aire lliure. El seu entorn permet recórrer camins al costat de l’aigua, practicar rem, piragüisme o pàdel surf, banyar-se en zones habilitades i completar la visita amb patrimoni històric, gastronomia i propostes culturals per a tots els públics.
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