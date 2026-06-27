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Eivissa, connectada amb la seva essència

Eivissa ofereix activitats i experiències per a famílies, parelles i viatgers que conviden a conèixer les seves tradicions i la seva manera d'entendre la vida mediterrània

Dalt Vila és un exemple de l'arquitectura militar renaixentista.

Dalt Vila és un exemple de l'arquitectura militar renaixentista. / IBIZA TRAVEL

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Viatjar a l'estiu a Eivissa és descobrir l'arrel d'aquest tresor mediterrani: apropar-se al seu patrimoni, recórrer els seus pobles, gaudir de la seva gastronomia i explorar un paisatge on el mar i la cultura han modelat una identitat única. La seva oferta d'activitats i experiències per a famílies, parelles i viatgers convida a conèixer una illa que manté viu el vincle amb les seves tradicions i la seva manera d'entendre la vida mediterrània.

Entre patrimoni i tradició

L'essència d'Eivissa es troba en els indrets que han donat forma a la seva història. L'illa acull quatre béns reconeguts per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat dins de la declaració Eivissa, Biodiversitat i Cultura: Dalt Vila, exemple d'arquitectura militar renaixentista; la necròpolis de Puig des Molins, un dels conjunts funeraris púnics més importants del món; Sa Caleta, testimoni dels primers assentaments fenicis; i la praderia de posidònia oceànica, fonamental per a la biodiversitat i la qualitat de les aigües eivissenques.

Posidonia turismo Ibiza

La praderia de posidònia oceànica és fonamental per mantenir la qualitat de les aigües eivissenques. / IBIZA TRAVEL

Però l'autenticitat d'Eivissa no es troba només en els seus monuments. També viu en pobles com Santa Gertrudis, Sant Joan, Sant Carles, Sant Mateu o Santa Agnès, on el ritme quotidià continua estretament lligat al territori. Mercats artesanals, mercadets, places i festes populars mostren una cultura viva que es transmet de generació en generació.

Onades de diversió al mar

Amb 210 quilòmetres de litoral, el mar és una part inseparable de la identitat eivissenca. Cales, illots, penya-segats i fons marins conformen un paisatge privilegiat que es pot gaudir des de múltiples perspectives. L'oferta nàutica inclou activitats per a totes les edats, des de caiac, pàdel surf, vela lleugera i esnòrquel fins al submarinisme i els esports aquàtics per a qui busca una dosi extra d'adrenalina. Una manera diferent de descobrir la costa i la seva estreta relació amb la Mediterrània.

Vacances amb bon gust de boca

La gastronomia és una de les millors maneres de conèixer Eivissa des de l'arrel. L'illa combina restaurants tradicionals, negocis familiars i propostes d'avantguarda reconegudes internacionalment.

La gastronomia d'Eivissa reflecteix la tradició vinculada al camp i al mar, com en la frita de pop.

La gastronomia d'Eivissa reflecteix la tradició vinculada al camp i al mar, com en la frita de pop. / IBIZA TRAVEL

Els vins, l'oli, la mel i les herbes eivissenques compten amb Indicació Geogràfica Protegida i reflecteixen una tradició vinculada al camp i al mar. Especialitats com el bullit de peix, la borrida de ratjada, l'amanida de crostes, la frita de pop o el guisat de peix formen part d'un receptari que parla de la història de l'illa. Per acabar, dos imprescindibles: el flaó i la greixonera.

Hotels amb encant per a una estada única

L'experiència es completa amb una àmplia oferta d'allotjaments singulars. Hotels històrics, establiments boutique, agroturismes i antigues cases pageses rehabilitades permeten descobrir l'illa des d'una perspectiva autèntica i propera al territori.

Eivissa compta amb una àmplia oferta d'allotjaments singulars.

Eivissa compta amb una àmplia oferta d'allotjaments singulars. / IBIZA TRAVEL

Molts es troben al costat de pobles amb encant, enclavaments patrimonials, espais naturals i algunes de les cales més belles de la Mediterrània, convertint-se en el punt de partida perfecte per continuar explorant Eivissa des de l'arrel.

Més informació: www.ibiza.travel

Mapa de Eivissa, Illes Balears.

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