Eivissa, l’illa que convida a descobrir-la sense presses
Existeix una Eivissa vinculada a la natura, al patrimoni, a la cultura i a una manera de viure que conserva una forta connexió amb les seves arrels
Parlar d’Eivissa és parlar d’una illa coneguda arreu del món, però també d’un territori que convida a conèixer-lo a través d’una mirada més pausada i autèntica. Més enllà de les seves estampes més populars, existeix una Eivissa vinculada a la natura, al patrimoni, a la cultura i a una manera de viure que encara conserva una forta connexió amb les seves arrels. Aquesta és l’Eivissa que cada vegada més viatgers desitgen descobrir: una destinació que es recorre a poc a poc i que troba en la sostenibilitat, la identitat local i l’experiència conscient alguns dels seus principals trets distintius.
Patrimoni Mundial
El recorregut comença a Dalt Vila, la ciutat emmurallada declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO, un dels grans símbols històrics i culturals de la Mediterrània. Les seves muralles renaixentistes, els seus carrers empedrats i les vistes sobre el port resumeixen segles d’història i converteixen aquest enclavament en un dels espais més emblemàtics de les Illes Balears.
L’Eivissa patrimonial s’estén més enllà de Dalt Vila. El poblat fenici de Sa Caleta, fundat al segle VII aC, és un dels enclavaments arqueològics més antics de l’illa i testimonia el seu paper com a punt estratègic en les rutes comercials de la Mediterrània, conservant restes d’habitatges, carrers i estructures vinculades a l’activitat marítima.
Per la seva banda, la necròpolis de Puig des Molins, un dels jaciments funeraris púnics més importants del món, alberga milers d’hipogeus excavats a la roca i permet descobrir els rituals, les creences i les formes de vida de les civilitzacions que van habitar Eivissa, reflectint la seva condició d’encreuament de cultures durant mil·lennis.
Pobles i tradicions a Eivissa
La identitat d’Eivissa també es manté viva als seus pobles i tradicions. En localitats de l’interior com Santa Gertrudis, Sant Joan o Sant Carles encara és possible trobar places que funcionen com a centres de trobada veïnal, mercats artesanals vinculats al producte local i expressions culturals com el ball pagès, una de les manifestacions més recognoscibles del folklore eivissenc.
L’arquitectura tradicional d’aquest racó mediterrani, amb les seves cases blanques i línies senzilles, reflecteix igualment una manera d’habitar vinculada a l’entorn i adaptada al clima mediterrani. Un patrimoni quotidià que forma part del paisatge i de la personalitat d’Eivissa.
Recórrer Eivissa amb bicicleta o a peu
La natura és un altre dels grans eixos d’aquesta experiència. Senders rurals, camins entre pinedes i rutes al costat de penya-segats permeten descobrir una illa diferent, especialment al nord i a les zones de l’interior, on el paisatge conserva un caràcter més tranquil i menys transformat. Recórrer Eivissa a peu o amb bicicleta s’ha convertit en una manera de connectar amb el territori des d’una altra perspectiva, més propera i respectuosa.
La gastronomia completa aquest viatge cap a l’essència del territori. Plats tradicionals com el bullit de peix, el sofrit pagès o l’amanida pagesa mantenen viva una cuina vinculada al mar i al camp, mentre que productes com l’oli, el vi o les herbes eivissenques reforcen el valor del producte local i de les elaboracions tradicionals.
En aquest context, iniciatives com Viu Eivissa des de l’arrel deixen de ser només un lema vinculat a la sostenibilitat i es converteixen en una proposta que convida a entendre l’illa des d’allò que perdura, des d’allò que és inamovible, per projectar-se amb més autenticitat cap al món.
Més informació: www.ibiza.travel
Via: Diari de Girona
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