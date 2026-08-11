Aquest estiu, els joves tornen a mirar cap a Espanya per viatjar
L’informe ‘Travel Trends’ 2026 revela que el 71% dels menors de 34 anys té previst viatjar exclusivament dins del territori espanyol durant aquestes vacances estivals
Cada vegada més joves estan canviant la manera de viatjar. Aquest estiu molts deixaran de banda els grans desplaçaments internacionals per descobrir destinacions més pròximes, escapades de pocs dies i experiències repartides per tota la geografia espanyola. Una tendència que reflecteix un canvi d’hàbits entre les noves generacions i que obre una oportunitat per impulsar un turisme amb més impacte econòmic en ciutats i municipis de tot el país.
Segons l’estudi Travel Trends 2026, elaborat per Visa al costat de Payment Innovation Hub, el 71% dels menors de 34 anys té previst viatjar exclusivament dins d’Espanya, davant el 55% registrat l’any passat.
La tendència transcendeix el comportament dels joves. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 85,3% dels viatges realitzats pels espanyols tenen com a destinació principal el territori nacional. Això suposa una oportunitat perquè el turisme arribi a noves destinacions, contribueixi a desestacionalitzar l’activitat i generi valor econòmic més enllà dels enclavaments tradicionals.
Viatjar a prop per disfrutar més
El canvi no respon únicament a una qüestió econòmica o de proximitat. També reflecteix una nova manera d’entendre el viatge. Els joves ja no busquen acumular destinacions, sinó aprofitar millor cada escapada. Dediquen més temps a descobrir què fa diferent de cada lloc, busquen propostes adaptades als seus interessos i valoren aquelles experiències que els permeten connectar amb el destí.
Per a moltes ciutats i municipis, aquesta evolució representa una oportunitat. Cada vegada més viatgers estan disposats a sortir de les rutes habituals per descobrir propostes autèntiques, cosa que afavoreix que l’impacte del turisme arribi també al comerç local, l’hostaleria i el teixit empresarial d’altres territoris.
La manera de preparar el viatge també ha canviat. Segons Travel Trends 2026, prop del 90% dels viatgers planifiquen les vacances amb diversos mesos d’antelació i un de cada dos reserva activitats abans fins i tot d’arribar a la destinació. Entre els més joves, la tecnologia acompanya tot aquest procés. Els ajuda a descobrir nous llocs, trobar recomanacions adaptades a les seves preferències i organitzar cada etapa del viatge de forma senzilla.
«Estem veient una transformació en la manera de viatjar, amb consumidors que prioritzen experiències més significatives i personalitzades», explica Eduardo Prieto, director general de Visa a Espanya. «Aquesta evolució eleva el valor del turisme i accelera la digitalització del sector, en què els pagaments juguen un paper clau en tota l’experiència. Espanya, gràcies al seu posicionament i capacitat d’adaptació, compta amb un avantatge clar per aprofitar aquesta tendència».
Els consumidors ja estan prioritzant experiències més significatives y personalitzades a l'hora de viatjar
Una experiència que comença abans d’arribar
Per a molts viatgers, especialment els més joves, el viatge ja no comença al fer la maleta, sinó quan una intel·ligència artificial es converteix en la seva aliada per explorar destinacions, dissenyar itineraris i trobar les millors opcions per a cada pressupost. De fet, segons l’estudi de Visa, el 58% dels espanyols ja confien en la IA per intervenir en les seves decisions o planificar els seus viatges, i entre els més joves gairebé la meitat (48%) està preparada per fer un pas més i permetre que la IA no només organitzi el viatge, sinó que també gestioni els pagaments. La tecnologia s’està convertint així en un company de viatge que simplifica cada etapa de l’experiència, des de la inspiració fins a la reserva i el desplaçament.
La digitalització també està ajudant les destinacions a respondre a aquestes noves expectatives. Gràcies a la seva xarxa global i a l’anàlisi agregada i anonimitzada de les dades, Visa ajuda administracions i entitats turístiques a comprendre millor com es comporten els viatgers, identificar noves oportunitats i dissenyar estratègies que afavoreixin un desenvolupament turístic més equilibrat.
A Espanya, aquesta col·laboració ja es materialitza en iniciatives desenvolupades al costat de l’Ajuntament de Segòvia i el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, en què les anàlisis de dades contribueixen a millorar la planificació turística i reforçar l’impacte econòmic sobre el comerç local. S’hi suma l’avenç de la mobilitat digital, amb l’expansió del pagament directe en el transport públic amb targeta o mòbil en ciutats com Madrid, Barcelona, Màlaga, Sevilla, València o Bilbao, facilitant que residents i visitants puguin desplaçar-se d’una manera més còmoda des del primer moment.
Si aquest estiu milions de joves decideixen redescobrir Espanya, el repte serà aprofitar aquesta oportunitat per construir un turisme capaç de generar més valor allà on arriba. Un turisme que beneficiï més destinacions, enforteixi l’economia local i ofereixi als viatgers una experiència cada vegada més senzilla, segura i connectada.
Via: Diari de Girona
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