Les arts lumíniques il·luminaran el barri del Parc de la Llancuna i del Poblenou del 2 al 4 de febrer en una nova edició del Festival Llum BCN. Aquest esdeveniment gratuït, organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i patrocinat per Yamaha, s'ha convertit ja en una de les cites més esperades pels barcelonins amb més de 220.000 visitants en la seva última edició.

El Llum BCN 2024 conjumina conceptes com l'arquitectura, l'art contemporani, el disseny i la tecnologia, apostant pel teixit creatiu de Barcelona, amb propostes d'artistes locals i de les principals escoles d'arquitectura i disseny de la ciutat, i també amb instal·lacions lumíniques d'artistes de reconegut prestigi internacional. I enguany, a més, les dones artistes tindran un major protagonisme.

Què veure en el Llum BCN 2024?

El Llum BCN 2024 comptarà amb prop de 40 instal·lacions lumíniques que se situaran en diferents punts del barri del Parc de la Llancuna i del Poblenou, a més d’altres espais de la ciutat comtal com la façana de la Casa Batlló. Hi haurà 13 instal·lacions professionals i 17 realitzades per les escoles de disseny i arquitectura de la ciutat. A tot això se sumaran una desena d'instal·lacions lumíniques del Off Llum BCN, el circuit alternatiu del Llum BCN que organitza Poblenou Urban District.

L'espai A del DHub acollirà fins al 17 de març ‘Patterns and recognitions. Una Composició en tres parts’, una instal·lació creada per l'estudi britànic United Visual Artists, que integra les noves tecnologies amb mitjans tradicionals. Aquesta obra, que posarà a prova els sentits dels visitants, comptarà amb tres parts: ‘Sylent Symphony’, ‘Vanishing Point’ i ‘Present Xoc’.

Cinc alumnes de la UIC dissenyen el Yamaha Light Meeting Point

“Yamaha té clara la seva aposta per la ciutat de Barcelona, amb la qual comparteix valors com el disseny, l'avantguarda, la creativitat o la innovació. Per aquest motiu, i per segon any consecutiu, serà el patrocinador oficial d'un festival de referència a Europa en l'àmbit de les arts lumíniques”, asseguren des de la marca.

En el marc d'aquest patrocini, la marca va organitzar a l'octubre de 2023 el ‘workshop’ Yamaha Light Meeting Point en l'edifici MediaTIC de Poblenou en el qual 73 alumnes de 17 escoles de la ciutat van ser convidats a dissenyar una de les instal·lacions del Llum BCN 2024. Tots ells van rebre una formació sobre construccions efímeres en l'espai públic i, a posteriori, van dissenyar les seves propostes en equips de cinc persones amb l'única norma d'incorporar en les seves creacions l'escúter Neo’s i l'e-bike Booster Easy de Yamaha.

L'equip de la UIC va ser el guanyador d'enguany i dissenyarà l'espai Yamaha Light Meeting Point del Llum BCN 2024. “Es tracta d'una aposta de la marca pel talent jove de Barcelona. Els oferim l'oportunitat de dissenyar una estructura lumínica real, confiant en el seu talent”, expliquen en Yamaha.

La mobilitat elèctrica: la gran aposta de Yamaha i Barcelona

El Yamaha Light Meeting Point no serà una mostra del compromís de la marca amb el talent creatiu de Barcelona, la presència de l'escúter Neo’s i l'e-bike Booster Easy també seran el reflex de valors compartits entre la marca i la ciutat com són el disseny, la innovació i la sostenibilitat, sobretot des de la vessant de la mobilitat elèctrica. Es tracta de dos vehicles pensats per a la mobilitat urbana responsable i lliure d'emissions. De fet, per a fomentar l'ús del transport públic o poder visitar les instal·lacions caminant, les obres estaran situades prop de les parades de la línia T4 del Tram.

L'escúter Neo’s és el vehicle elèctric urbà perfecte per a moure's diàriament per Barcelona sense emissions. Disposa d’una bateria d'ions de liti i un motor elèctric muntat en la galleda amb una autonomia de 68 km i que garanteix una acceleració ràpida. Una opció silenciosa, àgil i molt còmoda.

Pel seu costat, l'e-bike Booster Easy, amb el seu quadre robust i els seus pneumàtics gruixuts, és l'opció ideal per a moure's lliurement per la ciutat i, al mateix temps, pels seus voltants, ja que els seus pneumàtics permeten desplaçar-se per superfícies irregulars amb facilitat. Té assistència al pedaleig amb una bateria de 630 Wh i 36 volts que permeten aconseguir els 25 km/h i aporta una autonomia de fins a 120 km.