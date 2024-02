El barri de Poblenou de Barcelona es tornarà a il·luminar aquest cap de setmana amb la 13a edició del festival Llum BCN 2024. Amb una direcció artística a càrrec de Maria Güell Ordis i amb Juliette Bibasse com a curadora internacional convidada, la cita transformarà els espais urbans del barri a través de diferents propostes d'artistes tant nacionals com internacionals, segons ha explicat Güell, també comissària de la cita. A l'edició d'enguany, la participació de l'espectador "serà present en totes les instal·lacions" a través de "treballs molt experiencials", ha afegit Güell. El festival, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins diumenge, també comptarà amb els treballs de 17 escoles de disseny i il·luminació de Barcelona.

En concret, el festival ha creat tres propostes d'itinerari per visitar les instal·lacions: el blau, que recorre les escoles entorn de la Meridiana i el Dhub, el lila, que inclou les propostes de la zona del MediaTic (Jardins de Ca l'Aranyó, Museu Can Framis i el campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra), i el taronja, que correspon a les instal·lacions dels artistes locals del barri, i que l'ha organitzat el Poblenou Urban District. En aquest sentit, Güell ha explicat que l'edició d'enguany "s'ha estès" en les instal·lacions de l'eix de la Meridiana, el que inclou els punts de l'Auditori de Barcelona, el Mercat dels Encants i el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

De fet, ha explicat que és la primera vegada que es fa ús del vestíbul del TNC, i que al voltant d'aquest "hi ha moltes instal·lacions creades per les escoles". "Està ben teixida la connexió entre artistes i escoles i el recorregut donarà amplitud pel moviment de la gent", ha argumentat. A més, totes les instal·lacions artístiques i escoles estaran situades a prop de les parades de la línia T4 del Tram per "fomentar diversos itineraris a peu i en transport públic", i així "afavorir la mobilitat sostenible", segons apunta l'organització del festival. Una edició amb "molts autors joves"

Totes les instal·lacions, tal com ha apuntat Güell, "són apropiacions i transformacions de l'espai" que faran que les instal·lacions "siguin participatives". "Però hi ha explícitament alguns punts, com el DHub, en què l'espectador formarà part de l'espectacle d'una manera molt explícita", ha afegit Güell, que ha matisat que una de les seves façanes incorporarà "una projecció molt dinàmica i divertida".

Així, Güell s'ha congratulat per una edició amb peces d'autors "molt joves". "És un goig veure com transformen l'espai i com sorprenen, aquest any això és molt destacable", ha insistit. També hi haurà, segons la directora artística, "molta participació de dones artistes", aconseguint així que la balança de paritat "estigui absolutament equilibrada".

Pel que fa a la presència d'artistes internacionals, Güell ha subratllat que el nombre d'artistes del país i internacionals també està "molt equilibrat", tot i que la distribució en l'espai els separa. "L'eix de la Meridiana és molt nacional i, en canvi, a la part del Poblenou i Can Framis hi ha més presència internacional", ha asseverat.

La inauguració de l'edició d'enguany tindrà lloc aquest divendres al foyer del Disseny Hub de Barcelona i comptarà amb la presència del regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, i el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé. També hi participaran les comissàries del festival, Güell i Bibasse, i José Luis Vicente, director artístic del DHub.

Un cop finalitzat el festival, hi haurà una instal·lació que es podrà visitar fins al 17 de març al Disseny Hub, anomenada 'Paterns and recgnitions. Una composició en tres parts' i creada per United Visual Artists.