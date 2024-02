Espies com nosaltres és el suggerent títol del festival literari BCNegra. Sota la premissa que avui dia i gràcies o per culpa de la tecnologia tots som espies i tots som espiats, es reivindica aquesta gran figura del gènere, fascinant i més viva que mai. Serà del 5 a l’11 de febrer amb una programació de mig centenar d’activitats i amb la participació de 153 escriptors de tot el món. Tota la programació està detallada a la pàgina web barcelona.cat/bcnegra.

El BCNegra es desenvoluparà en diversos escenaris de la ciutat, principalment a la sala La Paloma (5 de febrer), la Biblioteca Jaume Fuster (6 i 7 de febrer) i el Mooby Bosque (Cines Bosque, del 9 a l’11 de febrer). El Premi Pepe Carvalho recau aquest any en un dels escriptors més traduïts i aplaudits de tot el gènere, el noruec Jo Nesbø. L’acte d’entrega del guardó se celebrarà el dijous dia 8 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

L’espionatge i la idea de la intimitat al món virtual són els dos fils conductors del festival, que comptarà amb autors de l’altura d’Eduardo Mendoza, Elaine Vilar, Jo Nesbø, Kike Ferrari, Chris Offutt, Juan Tallón, Carles Porta, Susana Martí Gijón, Sandrone Dazieri, Rosa Ribas, Alicia Giménez Barlett, Marc Pastor, Andreu Martín, Joe Thomas, José Ovejero, Victòria González, Carmen Mola, Pablo Maurette, Alan Parks, Rosa Montero, Toni Hill, Jerôme Leroy o Bernard Minier.

Clàssics recuperats

Com en cada edició, el BCNegra recupera clàssics del gènere i en aquesta ocasió seran l’escriptor japonès Seicho Matsumoto i la seva obra; el personatge de Lònia Guiu, la primera detectiva feminista de la novel·la negra contemporània en català, creat per Maria Antònia Oliver; i el llibre L’espia que tornava del fred, de John Le Carré.

Entre les més de 50 activitats hi ha programades taules rodones, rutes literàries, tallers, projeccions de cine, cabaret i també jocs. El dimarts 6 de febrer s’inaugura l’exposició Jocs de sèrie negra a la Biblioteca Jaume Fuster, comissariada per Joaquim Noguero.

Arribo i Dijous Gras per celebrar Carnaval

Amb l'Arribo del Rei Carnestoltes, Barcelona dona la benvinguda oficial al Carnaval. Com marca la tradició, serà en Dijous Gras, el pròxim 8 de febre. Circ, dansa, música i veu en directe seran els protagonistes d'aquest espectacle que porta al carrer números de contorsionistes i acròbates, en una comèdia absurda i irreverent, al so del boogaloo, el mambo de Yma Sumac o el lounge d’Esquivel. L’acte tindrà lloc a la Rambla i el Palau de la Virreina i, a l’acabar, se celebrarà la tradicional tarongina.

Un altre dels punts forts de la celebració el marca la gastronomia. Abans que arrenqui la Quaresma, període d’abstinència, la tradició diu que cal menjar botifarra d’ou, truita i coques de llardons. Mercats i centres cívics s’omplen de concursos i degustacions.

Malgrat que les rues comencen el divendres 9 de febrer i se celebren durant tot el cap de setmana del 10 i 11, són diverses les festes i els tallers previs organitzats als districtes de la ciutat. A Sants-Montjuïc, el Centre Cívic Font de la Guatlla celebra el Dijous Gras i Carnaval dijous vinent, 8 de febrer. També a Sants, l’Arribo arribarà a l’Auditori de Cotxeres de Sants el dia 8 i a la Marina el toc d’inici de les festes serà també el dijous 8 als Jardins de Can Farrero.

A Sant Martí, aquest divendres 2, el Casal de Barri de la Llacuna celebra el Carnestoltes familiar (17 h), amb la creació de disfresses, pintacares i jocs diversos. El Casal de Barri La Pau acull també un taller de confecció de disfresses aquest divendres 2 (17 h) i hi haurà pintacares a l’Abacus Poblenou aquest dissabte 3 de febrer.

Dins de l’oferta de tallers als districtes, destaca també el Carnestoltes creatiu, amb la creació d’instruments. Serà aquest dissabte 3 de febrer (11.30 h) al Centre Cívic de Sant Andreu.

Tots els horaris de les festes de Carnaval, de l’Arribo, Dijous Gras i l’Enterrament de la Sardina estaran actualitzats a la pàgina web barcelona.cat/carnaval.

Teatre d’objectes

L’Ateneu Popular 9 Barris celebra el X Cicle de Cultura Crítica i Popular Cítric, que inclou la representació d’Olvido Flores. Las maravillas de Júpiter, a càrrec de la Cia. Estefanía de Paz Asín. Amb aquesta obra de teatre d’objectes, recorden el Circ Anastasini i els seus 50 integrants que durant el cop que va iniciar la Guerra Civil el 1936, «van desaparèixer» després de ser obligats a distreure les tropes (ateneu9b.net).

Cultura per a tothom

El pròxim 8 de febrer s’inicia un nou Barcelona Districte Cultural, el circuit que acosta la cultura als barris, amb més de 230 espectacles de lliure accés. Fins al mes d’abril, el BDC oferirà un total de 31 propostes de grups musicals i de companyies d’arts escèniques, a més de tres films d’animació. Tota la programació es pot consultar i reservar a barcelona.cat/districtecultural.

Sant Martí en Femení

El Districte i les entitats impulsen el cicle Sant Martí en Femení per fer visibles els projectes desenvolupats per dones en l’àmbit de la cultura i les arts. El divendres 2 de febrer s’impartirà el Taller Viatge Escènic (18.30 h, CC Parc Sandaru), el dissabte 3 de febrer Foss farà un concert (20 h, Centre Cultural Farinera del Clot) i fins al 23 de febrer el CC Sant Martí exposa Irreality’s – the glass (barcelona.cat/santmarti).

Bon Any del Drac!

Barcelona celebra l’arribada de l’Any Nou Xinès del 3 al 24 de febrer. Dissabte vinent el calendari xinès marca l’inici de l’any 4722 que, segons el zodíac d’aquesta tradició oriental, serà l’Any del Drac. Per commemorar aquesta data, el passeig Lluís Companys (juntament amb Arc de Triomf) acull balls, danses tradicionals i demostracions de Kung Fu, a més d’una fira gastronòmica (anynouxines.barcelona).