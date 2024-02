Va dir Peter Hook, baixista de Joy Division i fundador de The Haçienda, que si recordes alguna cosa d’alguna nit boja en el seu club és perquè no vas ser-hi.

A Barcelona tenim més sort, perquè existeix, i si no existís caldria inventar-lo amb Photoshop, Dani Cantó. Gràcies a les seves fotos molts barcelonins, entre els quals m’incloc, no només recorden els seus concerts més gloriosos, sinó que potser els viuen a través de les seves imatges, tal com no recordem tant les nostres infàncies com les escenes (aquell jersei vermell, aquell somriure a l’estació de servei) que van quedar emmarcades (i marcades com una cosa memorable) en algun moble de casa. El mateix passa amb les ciutats, que sense arxiu ho oblidarien tot, especialment Barcelona, amnèsica com poques. Les fotos articulen el passat.

Des de mitjans dels 2000, el Dani és aquest gargot dandi que dispara fotografies des de primera fila, sigui en bars o centres cívics, grans festivals o locals d’assaig. Durant molts anys, es va fer anomenar El noi de la llet, per la cançó de Billy Bragg. Un encreuament entre Miguel Trillo, el fotògraf que va retratar primer la Movida i després cada subcultura fins als nostres dies, el personatge de la londinenca novel·la Principiants, amb els seus mitjons de colors i la seva passió pel ritme i, també, alguna cosa així com un fotògraf d’orles de graduació.

Ho dic perquè el Dani, a qui vaig veure per primera vegada amb la càmera com a collaret en un concert de Comet Gain, tot braços i clatells i desordre i brindis, ha sigut coordinador de foto del Primavera Sound o enviat especial ibèric de Pitchfork, sí, però el seu talent brilla quan atrapa l’eruga abans de la papallona. És a dir, no només quan retrata, sinó quan descobreix, artistes underground que després omplen sales i orelles. Deia Carmen Martín Gaite que la mirada és anterior a la visió, perquè la primera comporta el gest d’enfocar una cosa que a la resta potser se’ls passi per alt. I això fa el Dani.

Per això té tot el sentit del món el projecte que ara estrena. Primer, perquè té una part d’exposició, precisament al Sidecar, on el descobrim disparant, en els últims dies de la sala abans del seu tancament i el seu canvi de mans.

La mostra, que es podia visitar amb una canya a la mà, constava de 12 retrats amb Fuji Instax, tots d’artistes en els seus primers o segons o tercers passos. Marcelo Criminal, Tarta Relena o Luz Veritable en aquestes instantànies, tipus Polaroid, que no només atrapen una cara, o a una persona talentosa, sinó també un instant únic. A més, a tall de fotozine, entre la playlist i el catàleg, es pot comprar showcase, una mena de caixa amb totes aquestes imatges ampliades, amb breus però bonics textos i amb enllaços d’escolta a les cançons. Tot tan artesà com un pa de pessic de diumenge sense sortir de casa.