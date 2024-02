Reviure l’antic ofici de transportar mercaderies d’un llogarret a un altre mitjançant l’ajuda incondicional de cavalls, mules o altres animals estirant carros plens fins a dalt de productes. És la tradició que cada any, la setmana abans de Carnaval, atrau centenars de visitants a Balsareny (a la comarca del Bages). Fa anys que la Festa dels Traginers s’ha consolidat com la gran aposta festiva d’aquesta localitat barcelonina, amb un ampli programa d’activitats musicals, lúdiques, folklòriques i fins i tot divulgatives durant quatre dies. Ahir ja hi va haver l’aperitiu de la festa, que segueix avui, demà i fins diumenge, quan tindran lloc els actes centrals.

I és que, la Cavalcada Jove de dissabte, i especialment la cavalcada principal de diumenge al matí, són l’essència de la celebració, a imatge i semblança a les desfilades de fa un segle, tot i que adaptats a la nova normativa de benestar animal. Dissabte hi haurà una desfilada més reduïda, que diumenge (11.00 h) s’ampliarà fins a un centenar d’animals de càrrega, entre cavalls, mules, i burros, i també de cavalls de cadira amb els seus genets. Tampoc faltarà la boda (fictícia) a l’estil tradicional, amb els nòvios i tota la comitiva familiar desfilant com ho havien fet els seus avantpassats fa ja més d’un segle. Els acompanyaran els Geganters i Grallers de Balsareny, la Colla de Geganters Els K+Sonen, la Cobla Ciutat de Manresa, els Bastoners, juntament amb les típiques figures del Banderer i els Cordonistes. Les cavalcades, i també les competicions d’ases, ponis, mules i cavalls (de diumenge a la tarda) a la zona del castell, culminessin una festa amb activitats per a tots els públics. Les d’ahir anaven dirigides als escolars, amb propostes a l’aula, i també actuacions musicals i concerts. Avui hi haurà més propostes infantils, des de teatre, fins a un correfoc; mentre que la nit serà jove, amb més música i concerts. Dissabte al matí es reservarà per a la Cavalcada Jove i els balls populars amb els Dansaires dels Pastorets (compleixen 10 anys) i l’Esbart Vila de Sallent; i a la tarda, hi haurà jocs, la Cercavila Traginera, i concerts, fins que arribi la nit amb un nou correfoc amb pirotècnia final i amb espectacles de percussió. Al final, més concerts fins entrada la matinada, en espera de les propostes estrella de diumenge.