Aquest cap de setmana toca una mica de Ningú no és perfecte. I no, no perquè hi hagi una reposició del clàssic a la Filmoteca, sinó perquè l’agenda ve ben carregada de mercats ambulants. Així que cal treure adrenalina perquè toca barallar-se per les millors peces vintage que dissabte i diumenge estaran penjats als carrers de Barcelona.

Tot i que la setmana passada es va fer públic que l’emblemàtic Flea, que fa 13 anys que munta paradetes al Raval, tancava per decisió de l’ajuntament en resposta a una reclamació dels veïns de la plaça Blanquerna, on se celebrava, els seus organitzadors no es rendeixen. Fins que trobin una solució, continuaran celebrant les seves fires dedicades a la segona mà i el vintage en altres locals i espais. Aquest cap de setmana, el 18 de febrer, ho fan a l’Espai 88 (Pamplona, 88) amb Viva Vintage, un mercat de roba vintage i trastos cool (com ells els defineixen). I la setmana següent, el dia 24, viatgen a Sant Cugat, ja que el Flea farà un takeover del Mercantic (Ermita, 1-5, Sant Cugat del Vallès). I parlant del Mercantinc, no esperis al 24 per passar-te per allà. Aquest diumenge, dia 18, de 10 a 15 h, organitzen un mercat d’hivern amb roba, accessoris, artesania i cultura. A més, al migdia hi haurà vermut musical. Concert, copa i shopping, diumenge perfecte. També diumenge, la Nau Bostik (Ferran Turné, 1-11), acull el Tot a 1€, el mercat ambulant amb el qual t’actualitzes l’armari amb només unes monedes. El lloc ideal per anar a gastar la xavalla que s’acumula al bolso. I si aquí no fas match amb cap peça, tens una altra oportunitat: el cap de setmana següent organitzen un Tot a 5€ al Central Poblenou (Pere IV, 117). Un dissabte més torna el Riera Baixa Market, el mercat ambulant del carrer Riera Baixa, la coneguda "milla del vintage". Aquí, les botigues de roba, discos i bars surten al carrer posant paradetes davant els seus locals i convertint aquest carreró del Raval en un mercat a l’aire lliure.