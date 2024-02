La veterana pastisseria Sant Jaume (rambla de Catalunya, 50) fa molt temps que dona un vernís de dignitat a la rambla de Catalunya, un corredor de croffles, tapes per a turistes i botigues de roba, a la qual queden micres de personalitat. Fins fa poc, la Sant Jaume tenia una petita cafeteria adherida a la zona de pastisseria i brioixeria, una granja catalana de butxaca que, per a mi, sempre ha sigut un refugi balsàmic en territori comanxe.

Doncs bé, la vella cafeteria ha mudat la pell i ara és un bar de tapes i platillos de cuina tradicional catalana. Croissants a la dreta; mandonguilles amb sípia a l’esquerra. Així doncs, Sant Jaume Bistró destaca per dos factors: és un exemplar únic, ja que conviu i es comunica amb una pastisseria històrica de 1808, com si fossin siamesos, i ofereix plats honestos i "nostrats" en terra de braves congelades i preus histèrics.

L’obra de remodelació ha reviscut la desballestada cafeteria, respectant al màxim les línies del negoci històric. L’espai, reduït, s’ha aprofitat amb precisió de Tetris. A més, a les nits, s’aprofita la zona de la pastisseria, que es converteix en menjador i permet al visitant disfrutar d’un sopar en un entorn històric. Servidor no coneix res igual a Barcelona.

A la carta, batega una llista de tapes i platillos que va al gra i aposta decididament per la "cuina de l’àvia". ¡Braves bones a la rambla de Catalunya! Un fricandó melós que entra amb candeletes. Unes excel·lents carxofes fora de carta. ¿Ravioli de txangurro? ¡Oh sí! I pastís de formatge per rematar-ho. Tampoc falten clàssics irrefutables com el caneló de pollastre, la bomba o el biquini trufat... I la màgia arriba quan el bistrot es nodreix del producte de la pastisseria: la seva ensaïmada planxada amb sobrassada i formatge Maó només s’hauria de projectar en sales de cine per a adults.