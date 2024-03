Un cap de setmana en un festival de comèdia

¿Has tingut un imprevist econòmic com el nòvio d’Ayuso? ¿Necessites fer-te un fart de riure amb més urgència que Koldo? Estàs de sort: ahir va arrencar a Sants La Llama Fest, organitzat per La Llama Store, la botiga d’humor de Barcelona que s’ha convertit en el Lourdes dels humoristes. Del 14 al 17: seran quatre dies de hahaha, molta rialla per la teva cara bonica. El festival de comèdia alternativa oferirà, no una ni dues, sinó ¡30 activitats gratis! No tindràs temps de pensar ni en la sequera, ni en Putin, ni tan sols que al maig has de tornar a votar.

Hi haurà una dotzena de pòdcasts en directe, a elegir a La Lleialtat Santsenca. Tots els pòdcasts que es graven a la sala Rode i a la terrassa són de lliure accés fins a completar-ne l’aforament. Un altre punt d’atenció serà l’speaker’s corner. És en el que es convertirà la terrassa de La Lleialtat Santsenca. Hi haurà espais lliures –mira-ho al programa– en els quals el micròfon serà allà per a qui el vulgui utilitzar, hi convida l’organització.

Apunta’n bé dia i hora: dissabte, d’11.30 a 14.00, a l’auditori de La Lleialtat Santsenca. Ja avancen que serà un dels ‘hits’ del festival. Marató gratuïta. Començaran xerrant-hi Álvaro Carmona & Javier Jaén.

El Mundo Today farà un butlletí de mitja hora amb els millors 50 titulars dels seus primers 15 anys. El matí es rematarà amb una edició especial del pòdcast Explicado pierde.

Les Cotxeres acolliran tot el dissabte una fira de fanzins d’entrada gratuïta. D’11 a 20 hores. A La Lleialtat Santsenca, s’exposaran alguns prints (estaran a la venda) i les vinyetes que més li agraden a l’artista Flavita Banana però que, pel que sigui, les hi rebutgen sempre.