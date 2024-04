Vuit gran plans gairebé gratis per a aquest cap de setmana a Catalunya

Arriben els pirates a la Festa Medieval de Badalona

Els carrers de Badalona es vesteixen d’època una vegada més per celebrar l’anual Festa Medieval de Badalona, aquest any amb els pirates com a protagonistes. La festivitat té lloc aquest cap de setmana del 13 i 14 d’abril amb epicentre al parc de la Baixadeta de Canyadó. La rambla del Gorg tornarà a ser testimoni de conferències sobre la vida quotidiana del passat de la ciutat i es podran visitar les exposicions que l’organització prepara per a l’ocasió a la masia de Canyadó.

La principal novetat és la possibilitat de visitar el castell de Godmar. A més, comença el compte enrere per a la 25a edició de l’any que ve. La jornada de dissabte 13 està marcada per la cercavila popular fins a Canyadó a partir de les 11.30 h. Al mateix lloc, a partir de les 19 h, destaca el combat medieval. Des de les 21 h, els esdeveniments pirata agafen el relleu amb un espectacle teatral i un castell de focs artificials. De cara al diumenge 14 es prepara un espectacle d’equitació i combat a les 12 h i una sessió de danses medievals a les 13 h i les 17.30 h. Finalment, a les 18 h s’espera la Rifa del Bou.

Descobreix la Fira de l’Abat de Navarcles

L’Ajuntament de Navarcles i la Comissió de la Fira Monacal organitzen una nova edició de la Fira de l’Abat a la localitat del Bages. Aquest any se celebra la 20a edició d’una festivitat que pretén recordar l’estreta relació entre el poble i el monestir de Sant Benet al llarg de la història.

Les activitats es distribueixen en quatre espais: la plaça de la Vila, que és l’espai més freqüentat d’espectacles; el parc Marcelí Monrós, la plaça Sant Valentí i la plaça Patoi. Destaquen les representacions teatrals relacionades amb la prohibició del carnaval a la població al segle XVII. També els que tracten sobre l’abandonament de l’homenatge al monestir a favor de la Corona. A més s’esperen un conjunt d’espectacles itinerants durant tot el cap de setmana.

Cartel de la 20ª edición de la Fira de l'Abat de Navarcles. / Ajuntament de Navarcles

Aconsegueix una ganga Al Second Hand Market de Vidreres

Arriba la segona edició del mercat de segona mà Second Hand Market a Vidreres el dissabte 13 d’abril. L’acte està organitzat per l’Ajuntament de la localitat i les parades seran a la plaça de l’Església. Es preveu que comenci a les 9 h i tanqui a les 14 h.

Aquesta fira de la compravenda de productes té l’objectiu de donar l’oportunitat als veïns de Vidreres de desfer-se de tot allò que no necessiten i adquirir altres coses a preu popular. A més, el consistori pretén donar un impuls als comerços de la zona i contribuir a la millora del medi ambient, gràcies a la reutilització de productes d’ús quotidià.

A més, es preparen diversos food trucks, atraccions i un apartat d’electrònica vintage. Les inscripcions per disposar de parada són gratis i estan obertes fins avui divendres 12 d’abril. Es poden fer al centre cívic o per telèfon.

Torna al passat AlCastell de Voltrera a Abrera

Després de les obres per consolidar l’estructura el castell de Voltrera d’Abrera, la construcció del segle X –declarat bé cultural d’interès nacional– obre les portes de manera gratuïta per a tots aquells interessats en el passat de la localitat i del territori en general. Això s’aconsegueix gràcies a les indicacions situades durant el recorregut de l’itinerari. La jornada de portes obertes té lloc cada dissabte, d’11 h a 18 h.

Gràcies a la rehabilitació de l’espai, a més, s’ha disposat un balcó amb vista a la muntanya de Montserrat a la mateixa esplanada on es troba el castell. Aquest espai forma part de l’itinerari Els 7 balcons de Montserrat. Es tracta d’un projecte del Consorci de Turisme del Baix Llobregat que pretén dinamitzar el territori econòmicament amb l’arribada de nous visitants. A més del d’Abrera, hi ha altres balcons a Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires.

Vista del Castell d'Abrera. / Ajuntament d'Abrera

Disfruta com un nen a la Mostra Internacional de Titelles de Mollet

Mollet del Vallès es prepara per acollir un cap de setmana de conte amb el Mitmo, la Mostra Internacional de Titelles. És la 17a edició del certamen i hi participen 14 companyies de tot el món que esperen delectar el públic.

El certamen ofereix cinc espais interactius pels carrers de la localitat. D’una banda, a Cal Titella hi haurà un parc infantil dedicat als titelles, mentre que la carpa Món Titella acull una exposició de titelles de diferents països. Import Titella és l’espai seleccionat per al taller de muntatge de titelles amb materials reciclats, Giravoltes Títeres prepara un carrusel de ninots autòmats i Can Galiot Petit consisteix en una carpa per a espectacles. A més, l’organització ha previst un conjunt d’activitats en equipaments de Mollet com el mercat municipal, instal·lació complementària i novetat en l’edició del 2024.

Imagen de archivo de la Mostra Internacional de Titelles de Mollet del Vallès (MITMO). / Ajuntament de Mollet del Vallès

Quant a les companyies, destaca la Companyia Actua Produccions amb els seus robots gegants, Galiot Teatre i els francesos Compagnie de l’Echelle, amb l’espectacle Le grand théâtre mécanique.

Les entrades per als espectacles interiors ja estan disponibles a la web de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Viatja al temps dels faraons Al Museu Egipci de Barcelona

El Museu Egipci de Barcelona celebra aquest any el seu 30è aniversari i per això obre les portes de manera gratuïta durant el dissabte 13 d’abril. Actualment, el museu compta amb una interessant col·lecció de peces relacionades amb aspectes quotidians de la vida a l’Egipte dels faraons. Així, es poden visitar els lluents sarcòfags que havien de portar els reis al més enllà, sense oblidar les mostres d’escriptura jeroglífica, amb una reproducció de la pedra de Rosetta, una de les peces més misterioses de la història humana.

Varias vitrinas del Museu Egipci, en su trigésimo aniversario. / MARC ASENSIO

La col·lecció del museu també inclou una mostra de joieria, sense oblidar alguns fragments d’estris utilitzats en la cosmètica, i fins i tot figures eròtiques. L’horari de visita gratuïta és de 10 h a 19.30 h.

Gaudeix d’una jornada al festival plant-based Flors al Mercat a Barcelona

Ja és aquí la cinquena edició de les jornades Flors al Mercat del Festivalet. L’esdeveniment plant-based té lloc el dissabte 13 i diumenge 14, de 10 h a 20 h, i pretén crear un espai d’aprenentatge i trobada del món de les plantes a l’aire lliure a la plaça Margarida Xirgu, als peus de la muntanya de Montjuïc i davant el Teatre Lliure.

El públic podrà disfrutar d’una mostra d’artesania elaborada amb productes naturals i de la cosmètica natural a partir de les plantes, entre altres propostes. Es pot destacar que en aquest espai els gossos són benvinguts. A més, el festival inclou activitats diverses per a tota la família. També destaquen l’intercanvi d’esqueixos o la sessió de consulta mèdica amb la doctora de plantes Marta Rosique (@planteaenverde). A més, hi haurà un espai d’activitats i jocs infantils –amb un cost de 2 euros– i una oferta gastronòmica 100% vegana i de proximitat. Finalment, les jornades compten amb la música d’uns dj que aprofiten l’energia solar per fer sonar les seves creacions.

Les entrades ja estan disponibles a un preu de 2 euros, tot i que els més joves de 14 anys gaudeixen d’accés gratuït. No hi ha venda anticipada.

Descobreix el passat prehistòric d’Alella amb aquesta ruta pel seu entorn

A molt pocs quilòmetres de Barcelona, a 20 minuts en transport privat, es troba la localitat d’Alella. Aquesta població del Maresme disposa de restes arqueològiques de fa molt, molt temps. Ens remuntem a l’època prehistòrica, a l’edat de Bronze inicial (entre el 2200 i el 1500 aC), de la qual fins i tot es conserven algunes construccions. La proposta que aquí es presenta inclou un recorregut de poc més de 5 quilòmetres i mig per aquest entorn, situat a la serralada de Marina.