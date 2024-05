Robbie Williams presentarà al Moco Museum Barcelona la seva exposició 'Confessions Of A Crowded Mind’

El popular cantant i compositor Robbie Williams presentarà el 20 de juny al Moco Museum Barcelona la seva exposició 'Confessions Of A Crowded Mind’, formada per 17 obres sobre la salut mental. El Moco Museum ha destacat que les últimes peces de l’artista “pretenen inspirar als espectadors a abraçar col·lectivament cada part de si mateixos”. Williams ha mostrat la seva satisfacció de desvetllar la nova col·lecció d’art al Moco Museum Barcelona: “Confio que animi a la gent a acceptar-se a si mateix i a expressar la seva veritat”. La mostra de l’autor de cançons com ‘Angels’, ‘Rock DJ’ i ‘Let me entertain you’ serà inaugurada el 20 de juny i s’obrirà al públic a partir del 21 de juny.

Més de 100.000 persones van visitar el primer capítol de l’exposició, ‘Pride and self-prejudice’, de Williams al Moco Museum d’Àmsterdam i ara l’artista britànic porta a Barcelona una nova exposició per “inspirar a la gent a transformar les seves pors i ansietats en creativitat”.

Robbie Williams va dir precisament que inaugurar la seva primera exposició d’art individual al Moco Museum d’Àmsterdam va ser “pura alegria. He estat molt agraït per la resposta que ha tingut i em sento humil que el meu art hagi connectat d’alguna manera amb gent de tot el món”.

