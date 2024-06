En cerca de cales secretes

Els coneixem com a camins de ronda i ens permeten recórrer el litoral de Girona i descobrir les cales més secretes i recòndites. En el seu temps van ser els camins que servien de refugi dels contrabandistes per poder passar desapercebuts. Els camins de ronda són actualment una magnífica proposta per dur a terme petites rutes i itineraris a peu, contemplar el mar des de terra i disfrutar de bonics capvespres sobre el Mediterrani.

El Patronat Costa Brava-Pirineu recull amb detall a la seva web totes les propostes i camins de ronda. Com diu la cèlebre cançó de Sopa de Cabra i adaptant-la en aquest cas a l’extensió geogràfica que avui ens ocupa: "Entre Blanes i Cadaqués" s’estén tot un itinerari de camins de ronda que s’adapten a totes les condicions físiques. S’hi pot fer des d’un simple passeig fins a recórrer una ruta de diversos dies per etapes. Els trams dels camins es troben, a excepció d’alguns punts, en molt bon estat. A més, estan protegits a les zones on els penya-segats típics de la Costa Brava són més accentuats. No obstant, sempre fa falta extremar la precaució i no sortir de les zones perfectament senyalitzades.

A la web del Patronat Costa Brava-Pirineu s’explica per on passen els camins i es detalla textualment que aquestes rutes es poden descobrir "precisament posant-se a la pell dels autèntics contrabandistes, que al segle passat es coneixien tots els racons d’aquest itinerari i que tenien amagatalls en llocs emblemàtics de la Costa Brava per fer el seu particular intercanvi de mercaderies". A més, la web hi afegeix curiositats com que entre Begur i Palamós, per exemple, es pot veure "la cala del Port d’Esclanyà, el xalet de Sa Perica a Tamariu, la cova del Tabac, la cala del Cau, la cala dels Frares, situada als peus del penya-segat del cap de Sant Sebastià i la platja del Golfet", entre molts altres atractius. Per l’Alt Empordà s’estén també una ruta de camins i a la comarca de la Selva, a la part de la costa, es poden seguir bons itineraris per Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes, per posar-ne alguns exemples.

Les rutes es poden completar en qualsevol època de l’any. I com recomanem sempre, hem d’escollir la ruta o itinerari del camí que més s’adapti a les nostres condicions físiques, portar aigua i menjar –si el trajecte és llarg o per etapes– i seguir les indicacions dels camins.