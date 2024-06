El paisatge de la Garrotxa a vista d’ocell

Volar com un ocell és un dels somnis de molts humans. Contemplar un paisatge des de l’aire ens deixa moltes vegades sense alè. Els humans no estem dotats amb la capacitat de volar, però sí que tenim al nostre abast algunes possibilitats per satisfer el somni de veure el món a vista d’ocell.

La Garrotxa és una terra d’abundants boscos i volcans que ens permet recórrer-la per múltiples senders i camins. La ruta que volem fer aquesta setmana ens eleva una mica de la terra. Es tracta de contemplar la comarca des de l’aire i, per fer-ho, res millor que un vol en globus aerostàtic.

Qui ho ha provat alguna vegada assegura que és una experiència per repetir. Admirar des del cel la terra és possible en un globus. El silenci només queda truncat en alguna ocasió pel soroll provocat pels cremadors que propulsen l’aire calent. Fora d’això, només queda disfrutar del vol. A mil metres d’altura i dins d’una cistella l’emoció està assegurada.

Des del Patronat de Turisme-Costa Brava Girona resumeixen l’experiència amb aquestes paraules: "Imagina sobrevolar paisatges on el blau del mar es fon amb el verd de les muntanyes, on cada vol és una aventura i cada mirada des del cel, un record inesborrable. Et convidem a alçar el vol cap a experiències úniques: des de vols en globus que t’oferiran vistes panoràmiques espectaculars fins a salts en paracaigudes que t’acceleraran el pols passant per vols en avioneta en què descobriràs la magnificència de la regió des d’una perspectiva privilegiada".

Per sobrevolar la Garrotxa i, concretament, el seu parc natural, on es poden contemplar des de les altures els cràters de diferents volcans, es pot posar en contacte amb una empresa especialitzada. Fins i tot algunes cistelles estan adaptades per a persones amb dificultats de mobilitat. L’aspecte de les zones i paisatges anirà canviant en funció de l’estació de l’any en què fem el viatge. El que està clar és que es tracta d’una aventura que alguna vegada en la vida hauríem de fer.

I si volem experimentar aquesta sensació des de les altures sobre la zona costanera de Roses (Alt Empordà) també podrem fer-ho, però, en aquesta ocasió, llançant-nos en paracaigudes. Això sí que només és apte per a valents. Però això serà en una altra ocasió.