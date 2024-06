Terrasses on es menja bé i es respira millor

Hi ha terrasses i terrasses. L’ecosistema de Barcelona és vast i divers, però si busquéssim un element en comú per a totes aquestes terrasses, segurament guanyaria el sarau, l’esvalot. No obstant, en aquesta estrepitosa jungla es poden trobar oasis en els quals es menja bé i es respira millor. Espais oberts per a adults responsables que tenen l’humil objectiu de conversar a la fresca sense cridar com hienes, disfrutar d’un bon vi i sopar de manera relaxada.

Al restaurant Sintonia (Rosselló, 249) s’hi està bé, és un espai segur a prova de cridaners i tabolaires. Cuina d’altura, un steak tartar preparat davant dels teus nassos famós arreu del món, excel·lent servei de sala, ambient relaxat... Doncs bé, en aquest hàbitat tan quadragenaris friendly els dimecres de juny i juliol es produirà màgia a les sis cordes. A la terrassa pati del Sintonia s’hi celebren les vetllades Guitar & Wine, sessions de guitarra espanyola acompanyades d’una exquisida selecció de vins i aperitius amb el segell del xef Pablo Tomás. A partir de les 19.00 hores, aquest calmós afterwork per a melòmans i vinòfils, et curarà amb la millor medicina per tornar a casa net de mals rotllos.

Veladas Guitar & Wine, los miércoles en la terraza-patio del Sintonia. / Instagram

Tranquil·litat, bones maneres i bona taula són tres variables que no es troben fàcilment a les terrasses de la ciutat. Per això, de vegades el millor és fugir, pujar, escalar cap al Tibidabo i fer parada i fonda en un d’aquests clàssics que mai moren: La Venta (plaça del doctor Andreu s/n). Segurament es tracta del restaurant amb millors vistes panoràmiques de Barcelona. Aquest espai paradisíac és un niu de virtuts. La seva cuina catalana de producte compleix amb escreix; saps que a La Venta és impossible fallar: entrants, carns, guisats i peixos es tracten amb respecte. Però el més seductor són els espais oberts, perquè en realitat La Venta és una terrassa en si mateixa, un olimp refrescant i revitalitzador des del qual observar aquests simples mortals barcelonins. Amb altura, que diria Rosalía.

No menys seriosa em sembla la terrassa a peu de carrer de Monocrom (plaça de Cardona, 4), simplement un dels millors restaurants de Barcelona. D’acord, la plaça de Cardona és més lletja que el cul d’un mandril, però la terrassa del local flota en una boira tranquil·litzadora, aliena a motos, trucades i altaveus portàtils amb reggaeton. És un recés de pau per a quadragenaris de morro fi. Cuina catalana estratosfèrica, producte de primera, els millors macarrons gratinats del maleït planeta i, oh, el celler de vins naturals més captivador del planeta. Repel·lent per a aquells que acaben totes les frases amb la paraula bro.