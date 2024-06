El Sónar+D obre portes amb una reflexió sobre el poder de la intel·ligència artificial amb la creació digital

Un confessionari amb intel·ligència artificial que exposa la seva opinió més sincera sobre les persones que hi entren, un dispositiu que recomana cançons en analitzar les característiques d'una mà o una màquina que llegeix l'aspecte físic d'una persona i proposa un llistat musical en una experiència audiovisual. El Sónar+D ha obert portes aquest dijous amb un centenar de propostes d'una setantena d'entitats amb la intel·ligència artificial com a gran protagonista. L'espai del ProjectArea del Sónar aborda la inquietud social cap a aquesta tecnologia, les seves eventuals aplicacions així com els efectes desitjats o les amenaces. L'aposta per la creativitat digital també es concreta amb una gran representació de sintetitzadors modulars.

Així, la 12a edició del Sónar+D busca escoltar, veure i entendre com diferents actors s’estan adaptant a la nova realitat de les indústries creatives, amb l’ús generalitzat de la Intel·ligència Artificial, l’imperatiu econòmic del capitalisme de plataformes i les noves fronteres que s’obren amb l’entreteniment immersiu i la realitat augmentada situats al centre de les nostres vides. En concret, el projectArea presenta projectes per descobrir en els terrenys de l’AI & Music, la Creative AI, el Music Tech, la Weird Science, el Global Lab, les Realities+D, el Gaming i les Digital Identities.

El codirector del Sónar, Enric Palau, ha assegurat una de les prioritats de l'edició de 2024 del Sónar és donar pistes sobre les maneres de fer música del futur i les noves eines i aplicacions de la IA. "La Ia pot donar pas a eines creatives noves que permeten fer coses que no s'havien fet en l'àmbit de la música i les estètiques visuals", ha expressat. Palau ha parlat de "noves textures" i "noves maneres de fer música".

La comissària de Sónar+D, Antònia Folguera, ha explicat que enguany la prioritat del certamen és la investigació al voltant de la IA. "La IA està inspirat artistes i creadors a fer coses que no només són obres d'art. Inspira a dissenyar eines, imaginar possibilitats i a tirar endavant la cultura. La cultura del futur l'estem creant a aquí", ha afirmat.

Les propostes del ProjectArea

Un dels grans reclams del ProjectArea del Sónar de Dia d'enguany són les propostes on la intel·ligència artificial interactua amb el visitant. "Aquestes experiències posen la màquina en el lloc de l'humà però els dona uns resultats que potser no esperen, perquè els humans som més fàcils de preveure", ha opinat Folguera.

'The Confessional AND AI Ego' del col·lectiu alemany Mots, és una instal·lació que opina sobre la persona que entra al confessionari i li exposa escenaris imaginats per a la IA segons les seves suposicions. Una de les responsables del col·lectiu Daniela Nedovescu ha explicat que aquesta experiència genera molta "sorpresa" perquè la màquina esbrina més del que s'imaginen els visitants.

Més enllà d'intel·ligència artificial que dialoga amb el visitant, s'hi poden veure jardins carregats de fantasia, un vídeo musical que combina l'art de Triquell amb IA i robots de 'Eixam' que analitzen els algoritmes del comportament col·lectiu.

El recorregut també permet descobrir 'Thymus Vulgaris', una instal·lació sonora interactiva que tradueix les biodades (senyals elèctrics) d'un llit de plantes de farigola mitjançant dues plaques d'Arduino que creen notes de MIDI audibles. 'Enakd', presenta una transformació de dades de les ones cerebrals en música i visuals generats amb IA i 'Subterranean Imprint Archive', un projecte que fusiona rics collage d'imatges d'arxiu, relats personals i visions espectrals per exposar els conflictes profundament arrelats a l'explotació de minerals a l'Àfrica i la cerca mundial d'energia nuclear.

Per la seva banda, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) porta tres projectes de la seva residència d'artistes: un simulador de respiració humana, un simulador d'espectre electromagnètic en una ciutat per analitzar com pot funcionar millor el 6G o la proposta de la cantant Maria Arnal, un sistema de generació de veu amb IA.

La majoria de propostes que es poden veure al ProjectArea han estat escollides per l'equip del Sónar+D per mostrar les últimes tendències en creació amb IA. Una vintena de les propostes exposades es van presentar en un procés de selecció on hi van concórrer 250 projectes. La meitat de les iniciatives del ProjectArea són locals, la resta són de països com Corea del Sud, Dinamarca, Països Baixos, Regne Unit i Estats Units d'Amèrica.

Durant el tret de sortida del Sónar+D també s'ha fet la conferència inaugural sota el tíol ' Generating panic?'. El fòrum, amb Artur Garcia (BSC), Manolo Martínez (Universitat de Barcelona), Marta Handenawer (Domestic Data Streamers), Marta Peirano (Periodista), Rebecca Fiebrink (Universitat de les Arts de Londres), ha plantejat una visió de la IA sense prejudicis.