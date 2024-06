Les comarques de Barcelona, un paradís per descobrir en família

Amb més de 100 quilòmetres de costa i sis municipis reconeguts amb la marca Destinació de Turisme Familiar (DTF), les comarques de Barcelona es consoliden com el lloc idíl·lic per a unes vacances en família, especialment durant l’estiu.

Per la seva especial atenció a les necessitats dels més petits, aquesta regió ofereix una àmplia varietat d’activitats i serveis adaptats dels quals disfrutar tots junts. El territori destaca per les seves platges amb bandera blava, els seus preciosos pobles costaners, nombroses àrees de joc infantils, relaxants rutes a peu o amb bicicleta, paratges d’una sorprenent bellesa natural i una àmplia oferta cultural i esportiva.

En remull a la platja

Calella ofereix allotjaments en hotels equipats amb bressols i servei de cangur, restaurants amb trones i menú infantil, aigües netes i poc profundes en les quals xipollejar... Pineda de Mar és un altre destí idíl·lic per als calorosos dies d’estiu. Platges amb bandera blava, zones d’esbarjo i bonics senders a través del Parc del Montnegre i el Corredor. Si t’agraden els pirates, adoraràs Santa Susanna, una vila amb fascinants itineraris per visitar les torres de guaita, talaies que es van construir entre els segles XV i XVII per evitar els freqüents atacs dels corsaris. Castelldefels disposa d’un ampli catàleg d’activitats. Al Canal Olímpic de Catalunya podràs practicar esquí nàutic, surf, rem, saltar en wakeboard... o passar una tarda tranquil·la mentre els més petits s’entretenen al parc aquàtic d’inflables. A Malgrat de Mar destaca la platja de l’Astillero, especial perquè està equipada amb un club infantil.

Playa Costa de Barcelona / Sara costa

Repòs a l'interior

Cansat de la ciutat? A prop de Barcelona podràs disfrutar de la naturalesa en allotjaments rurals d’arquitectura tradicional. A les comarques d’Osona, l’Anoia, el Bages i el Moianès, trobaràs masies històriques habitades per diverses generacions de pagesos. Espais amb una essència autèntica i una activitat agrícola viva, que conserven fins i tot les seves quadres amb cavalls, estanys de peixos i petites granges. Envoltat per les serres prepirinenques, el Berguedà t’atraparà si busques envoltar-te de frondosos boscos i disfrutar de la flora autòctona: bolets, espàrrecs, mores o maduixes silvestres. I si el que t’agrada és l’enologia, el Penedès et seduirà amb les seves vinyes. A més, podràs visitar en família cellers en els quals acabar el dia amb una copa de cava a la mà.

Per aprendre

La Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona ofereix una varietat d’espais de divulgació amplísima i molt variada. Els nens disfrutaran al Museu de Ciències Naturals de Granollers, un oasi on aprendre sobre àmbits com la zoologia, la botànica i la geologia. Els avenços científics i tècnics van de la mà al Vapor Aymerich, Amat i Jover, una antiga fàbrica tèxtil de Terrassa que és avui la seu central del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Museo del cemento en Castellar de n'Hug, Berguedà. / Albert Miró

I al Palau Mercader de Cornellà de Llobregat no us podeu perdre el Museu de les Matemàtiques, un espai dedicat a mostrar la part més lúdica d’aquesta ciència exacta. Si t’inclines més per l’art, al Molí Paperer de Capellades podràs fabricar paper artesanal amb eines i maquinària originals. I al Museu de l’Estampació de Premià de Mar podràs aprendre a estampar teixits amb colors naturals i les mateixes tècniques que s’utilitzaven en temps dels indians.

Amb una combinació perfecta de platja, naturalesa, cultura i diversió, i una àmplia gamma de serveis i activitats adaptades als més petits, les comarques de Barcelona garanteixen unes vacances memorables i enriquidores per a tota la família.