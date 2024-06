Camping Nautic Almata, activitats esportives i lúdiques en plena naturalesa

El Nautic Almata és un càmping amb personalitat: un lloc amb ànima en un paratge natural extraordinari com és el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Un enclavament per disfrutar d’una desconnexió total a l’aire lliure. Alhora, no obstant, és un lloc on passen moltes coses gràcies al seu extens programa d’entreteniment ple d’activitats esportives, nàutiques, lúdiques i socials.

Aquesta temporada encara més, ja que el càmping de l’Alt Empordà estrena una nova zona de jocs amb pistes de pàdel, rocòdrom, petanca, llits elàstics i un espai per a l’entrenament funcional. I encara s’hi han de sumar les activitats que es poden realitzar a l’entorn, com la pràctica d’esports nàutics, l’observació de la fauna i la flora autòctona i excursions en bici o caminant. I tot això en plena Costa Brava, amb un accés ràpid a una extensa platja de sorra fina i als canals i els rius navegables afluents del riu Fluvià.

Destaca també la seva escola de vela, on qualsevol pot iniciar-se en el món del windsurf o el 'wingfoil', una disciplina nova que permet volar sobre l’aigua amb l’ajuda d’una ala inflable i una petita taula. Els hostes també poden llogar un pàdel surf o un skimboard, una planxa de surf més curta i lleugera. El programa esportiu del Nautic Almata també inclou piscina, aquagym, ioga, waterpolo i zumba. I fins i tot es pot jugar a mingolf. També és ideal per a nens i nenes, ja que passaran uns dies envoltats de pura naturalesa i aire lliure.

Qualitat de vida a l’aire lliure

El càmping ofereix diferents opcions d’allotjament: 'glamping' i bungalous amb i sense bany i parcel·les de diferents categories segons mida, serveis i ubicació. Aquest any també estrena una nova zona de parcel·les confort i confort plus a prop de la platja, així com un nou bloc de sanitaris totalment renovats. També un nou servei de rentaplats i bugaderia. Sens dubte, l’experiència boutique està en els detalls, que es completa amb una àmplia oferta gastronòmica de qualitat. I tot és encara més espectacular si passa a l’aire lliure en plena reserva natural.