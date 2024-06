Una immersió nàutica a Catalunya

Catalunya és terra de mar. El seu litoral ha estat porta d’entrada i encreuament de civilitzacions que han deixat la seva empremta en la nostra cultura. El passat mariner i el color blau del mar marquen la identitat dels barris i viles marineres catalanes, ubicats al litoral que va des de la Costa Brava fins a les Terres de l’Ebre. Descobrir-los és realitzar una immersió en la tradició marinera de Catalunya. En parella, en família, amb amics, o fins i tot en solitari, aquí tens algunes propostes per submergir-te al mar.

Costa Brava

‘Tour’ en barca tradicional pel cap de Creus

L’empresa Els Pirates del Cap de Creus t’ofereix un recorregut en embarcació tradicional pel Parc Natural del Cap de Creus. Llançà és el punt de partida i navegaràs i podràs practicar esnòrquel a diferents cales i racons de la Costa Brava, passant pel Pla de Tudela i la Cova de s’Infern. Veuràs que ofereixen tours de diferents durades. Si sou sis persones, podeu llogar la barca per a vosaltres.

Ecocaiac a les illes Medes

Caiac, aventura i illes Medes: la combinació perfecta per a la gent que estima el mar. Explora el ric fons marí d’aquest arxipèlag, banya’t a les seves aigües cristal·lines i gaudeix d’una experiència única. Durant l’aventura t’acompanyarà un guia faràs servir un caiac doble, molt més estable. El punt de partida d’aquesta aventura organitzada per Medaqua és la platja de Griells a l’Estartit.

Costa Barcelona

Cursos de vela a Arenys de Mar

Sempre tens al cap començar a practicar vela. De fet, ho has parlat amb la teva parella per fer-ho junts i mai trobeu el moment. Si realment hi estàs interessat, a la Base Nàutica d’Arenys de Mar pots començar a practicar patí de vela, portar un catamarà, un OpenBIC class o un BIGSUP. Si hi vas començar i ja te n’has oblidat, t’ajudaran a reprendre l’activitat.

Descobreix la canoa hawaiana a Sitges

Pujar a dalt d’una canoa hawaiana és una experiència de treball en equip. Aquesta embarcació té capacitat per a cinc persones i cadascuna és fonamental perquè l’embarcació avanci. Amb Nootka Kayak & Sup et proposa iniciar-te amb aquesta canoa portant a terme un recorregut per les aigües cristal·lines de la punta de Les Anquines, a Sitges.

Costa Daurada

Busseig al Parc Subaquàtic de Tarragona

Submergeix-te en la biodiversitat marina del Parc Subaquàtic de Tarragona. És l’únic parc submarí d’aquest tipus a Espanya, amb una zona destinada a submergir embarcacions i algunes estructures concebudes per actuar com a biòtop. Podràs observar durant la immersió més de 250 espècies catalogades. SES Tarragona ofereix sessions de busseig per a tots els nivells.

Bicis d’aigua a Cambrils

Has pujat alguna vegada a dalt d’una bici d’aigua? Val la pena viure l’experiència de recórrer el litoral marí mentre la condueixes. Tens una sensació de volar sobre el mar marcant tu la velocitat. Nàutic Parc et lloga aquestes bicis per passejar sol o en grup per les aigües de Cambrils. És una modalitat ideal per entrenar-se, passar l’estona o divertir-se al mar, amb nens o en parella.

Terres de l’Ebre

Per les salines en barques de perxar

Vols recórrer els canals, les llacunes i les salines del delta de l’Ebre en una barca tradicional? Et proposem pujar a una barca de perxar per gaudir de la seva biodiversitat. Per desplaçar-se fan servir una fusta de tres metres de llarg per avançar per l’aigua. És una activitat ideal per fer en família. MónNatura Delta i Lo Más de la Cuixota t’ofereixen diferents recorreguts dalt aquestes barques.

Un ‘escape room’ a la recerca de la posidònia

Si vols formar part d’un grup d’investigadors que volen salvar la posidònia, et proposem l’escape room sota l’aigua Posidonia Escape Experience. Aquesta és una alga marina endèmica del Mediterrani. A l’Ametlla de Mar n’hi ha grans extensions. Plancton Diving organitza aquest escape room i pots completar-lo bussejant, fent esnòrquel o a la platja en família.