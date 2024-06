Costa Daurada: Un paradís mediterrani

Carrers empedrats, castells medievals, cales recòndites i penya-segats que s'enfonsen en aigües cristal·lines. Podríem estar parlant de qualsevol poble de la Costa Brava, però no. I és que els estius d'anunci tenen altres escenaris més enllà de Cadaqués, Calella de Palafrugell i Pals. Concretament, el litoral de Tarragona amaga alguns dels paratges més pintorescos de Catalunya.

A menys d'una hora de Barcelona, la Costa Daurada ofereix una combinació de paisatges de somni i gastronomia d'alt nivell que culmina en una de les millors postals de la regió. La Costa Daurada, que s'estén des de Cunit fins a Alcanar, és el destí ideal per als que busquen unes vacances plenes de sol, cultura i entreteniment.

Entre daurats i blaus, s'amaguen una infinitat de racons que encara preserven la seva naturalesa, esquivant el creixement turístic que ha experimentat la regió en les últimes dècades. Dunes, penya-segats, estanys d'aigua salabrosa, boscos mediterranis, zones embassades i aiguamolls. Són alguns dels espais protegits que conformen paratges naturals com les dunes de la Platja de Torredembarra, la desembocadura del riu Gaià, i la petita llacuna litoral de la Pineda, entre molts d'altres.

Un paisatge que marida a la perfecció amb la gastronomia que caracteritza aquest territori. La gastronomia de la Costa Daurada és un reflex de la seva privilegiada ubicació al costat del mar i el seu fèrtil interior. Els productes del mar són protagonistes en molts plats, amb el port de Cambrils sent un destacat centre pesquer. Aquí, les gambes, els musclos i altres mariscos frescos són la base de plats com el suquet de peix.

Els restaurants locals, molts d'ells amb estrelles Michelin, ofereixen menús que mariden a la perfecció amb els vins de la regió. Plats com la fideuà o l'arrossejat troben en els vins blancs i rosats de la DO Tarragona els seus millors acompanyants. Per als amants del vi negre, els potents i estructurats vins del Priorat són ideals per acompanyar carns a la brasa i bons guisats.

Finalment, la Costa Daurada ofereix rutes de senderisme d'una bellesa incalculable. Els seus camins de ronda, a part d'entrellaçar els pobles, conviden a passejos romàntics i capvespres de pel·lícula davant el mar. Alguns dels trams que més val la pena recórrer són el que connecten Altafulla i Torredembarra, característic pels seus penya-segats de roca vermella; el de l'Ametlla de Mar i l'Ampolla, que aglutina 16 quilòmetres de cales solitàries i que s'ha convertit en un dels més aviat protegits de Catalunya; i el que transcorre a Salou, des dels Pilons fins al far, que transita per la platja dels Capellans, la cala Llenguadets i la platja Llarga.

Altafulla - Patrimoni històric

Altafulla combina platges daurades amb un ric patrimoni històric. Els seus carrers empedrats conformen un dels centres històrics més bonics de la regió. La Platja d'Altafulla és ideal per relaxar-se, mentre que la Vila Romana dels Munts, és una de les viles aristocràtiques més ben conservades de la Hispània romana.

Tamarit - Poble de postal

Tamarit és conegut pel seu espectacular castell al costat del mar, el Castell de Tamarit, que s'erigeix majestuosament sobre una platja de sorra daurada. La fortificació data del segle XI i va ser construït per defensar la costa dels atacs pirates. Aquest petit poble ofereix un ambient tranquil i vistes impressionants del Mediterrani.

Cambrils - Tradició pesquera

Coneguda com la capital gastronòmica de la regió, Cambrils allotja una gran quantitat de restaurants, que destaquen, especialment, pels seus plats de mariscos i peixos frescos. El port pesquer, actiu i ple de vida, és el cor del poble, on cada dia arriben vaixells carregats amb els millors productes del mar.