Una panoràmica de somni des de l’aire

No és senzill imaginar-se sobrevolar com un ocell muntanyes, valls, boscos, pobles medievals i volcans. Més complicat és pensar que amb tan sols una hora i mitja es pot contemplar des de Barcelona a la silueta del Pirineu català i l’horitzó del mar de la Costa Brava. Un recorregut així, seria impossible fer-lo per terra en aquest tram de temps, no obstant, per aire és factible gràcies a les rutes en globus aerostàtic per la Garrotxa.

Aquesta comarca catalana és dins de la província de Girona, va des de la Costa Brava fins al Pirineu i té el millor paisatge volcànic de la península ibèrica. Per això, visitar en globus el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on hi ha llocs com la Reserva Natural de La Fageda, els pobles medievals de Besalú o Hostalets d’en Bas, entre molts d’altres, i un assortiment de volcans integrats a la naturalesa del lloc, és una opció molt encertada per a tota mena de viatgers.

Es tracta d’una escapada amb una durada d’una hora i mitja i comença entre les 6.30 i les 8 del matí, depenent de l’època de l’any. Es pot portar a terme en grup, en grup reduït, per fer-lo amb la família o grup d’amics, i per a ocasions més íntimes, també es pot fer en parella. Els trajectes mai són exactes i depenen, en gran manera, del clima i de la direcció del vent. És per això que el client mai coneix la ruta exacta fins que es troba dins el globus.

Són diverses les empreses que organitzen excursions per aire i cadascuna d’elles realitza la seva pròpia ruta amb els seus horaris. És important destacar que viatjar en globus aerostàtic per la Garrotxa és ara una activitat adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i per als que van en cadira de rodes. Algunes companyies afegeixen a l’experiència un dinar de gastronomia catalana a l’aterrar i una copa de cava durant el trajecte entre els núvols.

Volcans a la llunyania

¿Què es pot veure una vegada al globus? Alguns dels llocs més coneguts que s’aprecien flotant en l’aire són aquells que jeuen al Parc Natural de la Zona Volcànica, que té una extensió de 15 mil hectàrees. El parc de la Fageda d’en Jordà, és un d’ells. Es tracta d’una reserva natural, el 97% propietat privada, que permet visites a tota la zona. Un paisatge de bosc frondós que acull alguns volcans com el de Santa Margarida i el Croscat, el volcà amb el con més gran de la península ibèrica, de 160 metres d’altura, i el més jove de tots.

Paisatges medievals

Una de les peculiaritats del paisatge d’aquesta comarca catalana és el contrast de la naturalesa volcànica amb els pobles medievals que encara es mantenen intactes. Pobles com Castellfollit de la Roca, on les cases reposen sobre un cingle basàltic de 50 metres d’altura i de gairebé un quilòmetre de llargària i emmarquen una postal inoblidable per al viatger. Un altre reclam és Besalú, un dels pobles amb el conjunt medieval més ben conservat de Catalunya i que està custodiat pel riu Fluvià i el Capellades.

Un altre dels paisatges més característics que s’observen a vista d’ocell és la vall de la Vall d’en Bas. En aquesta zona conviuen serres, crestes com el Puigsacalm, prats, boscos de fajos, alzines i roures, rierols que desemboquen al riu Fluvià i el massís de Santa Magdalena, que forma, una de les siluetes més reconeixibles de l’entorn. També es troba el petit poble medieval d’Hostalets d’en Bas.

Malgrat que tot el que ofereix la Garrotxa sigui digne de descobrir a peu per observar amb lupa tots els detalls, és també un dels millors, sinó el millor, paisatge català per contemplar a 2000 metres d’altitud sobre el nivell del mar.