Només per a atrevits: contemplar el cap de Creus des del cel

Saltar en tàndem des de 4.000 metres d’altura i a una velocitat vertiginosa pot ser una de les experiències que mai oblidarem a la vida. Fer-ho sobre la badia de Roses, a Empuriabrava, és molt fàcil. Només hem de posar-nos en mans –i mai millor dit– dels professionals de Skydive Empuriabrava, la zona de salt en paracaigudes més buscada a escala internacional. Només qui l’ha provat alguna vegada pot donar fe que es tracta l’experiència que més s’aproxima al vol que pot fer un ocell. Una experiència i una aventura per a tots els sentits.

Saltar en tàndem des de 4.000 metres d’altura / EPC

Qui finalment s’atreveixi ha de saber que una avioneta ens elevarà fins als 4.000 metres d’altura en companyia d’instructors i professionals que ens ajudaran i acompanyaran en el salt. Els promotors d’aquesta activitat prometen que, a part de l’espectacular salt, es pot disfrutar de les millors vistes sobre aquesta zona de l’Empordà. «T’elevaràs amb un dels nostres pilots altament experimentats des de Skydive Empuriabrava. Immediatament podràs disfrutar d’una primera impressió, les vistes úniques de la nostra bonica Venècia de Catalunya, Empuriabrava. A continuació, disfrutaràs de les vistes de les aigües clares del mar Mediterrani, seguiràs la costa de la Costa Brava, incloent la badia de Roses, el cap de Creus, Cadaqués, les ruïnes d’Empúries, l’Escala, les illes Medes i el cap de Begur. Fins i tot pots triar la teva opció de ruta preferida». Què més es pot demanar.

Evidentment, per a tot existeix una primera vegada i un primer dia. Si no hem saltat mai ens tranquil·litzen des del centre de salts amb les següents paraules. «Tots els que practiquem el paracaigudisme vam estar allà, com tu. Tremolosos i emocionats. Entre el dubte i les ganes. Entre la por i l’atreviment. I vam dir que sí». En el primer salt en paracaigudes t’acompanyarà un instructor professional amb milers de salts d’experiència en el seu historial, t’explicarà en què consisteix el salt en tàndem i et donarà unes senzilles instruccions.

Després, l’avioneta arribarà als 4.000 metres i saltareu. Caiguda lliure fins a arribar als 1.500 metres, l’instructor obrirà el paracaigudes i, a partir d’aquell moment, cinc minuts per volar i contemplar l’espectacular paisatge que ens brinda el cap de Creus i la badia de Roses. A l’arribar a baix de tot, tocarem de nou el terra amb la seguretat que algun dia repetirem… si som atrevits.