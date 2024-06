Música i imatges, 30 anys d’un horror

Fa ja 30 anys del pitjor 4 de juliol que es recorda a les comarques del Bages i el Berguedà. Dies d’asfíxia física i emocional. Cinc vides humanes perdudes. Unes 45.000 hectàrees cremades. Els que van viure aquell infern, el pitjor incendi forestal de la història recent de Catalunya, no poden fer creu i ratlla. No ho podran fer mai. Com marca ramadera, les seves pells tenen inscrit en foc, mai millor dit, aquell horror.

Any rere any se succeeixen els homenatges i els records. Aquest 2024, amb un aniversari rodó, és una data que dona peu a la commemoració. 30 aniversari. Al Berguedà s’han organitzat actes de record. Només en aquesta comarca, on hi va haver un dels focus inicials que acabaria ajuntant-se amb el del Bages, van morir dues persones. Es van cremar 20.000 hectàrees. Maleïdes espurnes del cablatge elèctric a Gargallà (Montmajor).

La tristesa i el record es combat amb debat i música. Una de les propostes són els denominats Concerts verds, en zona de terra cremada. A Sagàs, el cicle s’inicia demà, dissabte. A les 9.30 hores, a Sant Andreu de Sagàs, arrencarà un passeig musical i la presentació del llibre Sota la Figuera, d’Enric Larreula, David Vila i Jessica Neuquelman. A les 12.00, Priorat Ensemble ofereix un concert amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig.

Les actuacions musicals segueixen diumenge, 30 de juny. L’església de Sant Andreu de Sagàs serà el marc del concert del Grup de Violes del Conservatori i Escola de Música de Manresa. La cita és a les 18.30 h. El cicle segueix dijous, 4 de juliol, a les 20.00 h, també a Sant Andreu de Sagàs, amb la interpretació d’obres de Salvador Brotons i Adrià Trulls, que simbolitzen els incendis de l’any 1994. Ho interpreten solistes de la Camerata de Música Catalana.

I a Olvan, població veïna, han preparat un debat i un documental. El divendres 5 de juliol hi haurà una taula rodona sobre els incendis (21.30 h) a la plaça de Sant Sebastià. Mitja hora després es projectarà el documental sobre el foc. Un treball que recull el testimoni de veïns de la localitat. El músic Marcel Tuyet posarà les notes finals.

La biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig inaugura el dissabte 6 de juliol l’exposició col·lectiva del CquiEFoto 25 anys després. Ara ja en fa 30. La imatge per recuperar el record de l’incendi i l’evolució del paisatge. Es pot visitar fins al 19 de juliol.