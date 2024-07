Un estiu per conèixer el patrimoni

La proposta d’aquesta setmana consisteix a conjugar en la seva màxima expressió la paraula «patrimonialitzar». Aquesta és l’activitat batejada com a Patrimonialitza l’estiu, que inclou un gran ventall de possibilitats per fer al llarg de tot el territori català. Música, rutes, visites a museus, visites guiades... Es pot trobar de tot en aquest programa.

Als festivals ja consolidats, com la Schubertíada, el Festival Jordi Savall (que aquest any celebra la quarta edició del 12 al 18 d’agost en diferents espais patrimonials que formen part de la Ruta del Císter) i el Festival de Música de Sant Pere de Rodes s’afegeixen noves propostes, com el Portalblau de l’Escala, que ha programat a l’agost quatre concerts de música moderna al Fòrum Romà d’Empúries. Els que prefereixin activitats en un entorn urbà tenen al seu abast l’activitat Girona monàstica, un passeig pels monestirs de Sant Daniel i Sant Pere de Galligants, grans joies del patrimoni.

Una altra opció són les exposicions. En el cas de Barcelona, l’oferta inclou el Museu d’Història de Catalunya, on es poden visitar Viladecans Cartells, El rector de Vallfogona: auge, declivi i retorn d’un mite nacional i Tàpies. Art i activisme. Un altre nucli d’activitat patrimonial és Terrassa, on el Mnactec ofereix durant els mesos de juliol i agost diverses exposicions temporals, com El jardí invisible de Gaudí i també Joan Oró. A prop de l’origen de la vida.