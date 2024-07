Reobre el mirador més alt de BCN

El mirador de la torre de Collserola de Barcelona tornarà a obrir les portes després d’haver estat tancat des de l’inici de la pandèmia. L’emblemàtica construcció va ser la primera d’Espanya a formar part de la lliga de les millors torres mirador del món (la World Federation of Great Towers), a la qual s’ha sumat aquest any la torre Glòries.

La reobertura d’aquesta icona de l’skyline barceloní se circumscriu a l’estiu, segons pot consultar-se a la web del parc d’atraccions municipal Tibidabo, que gestiona les entrades del mirador. La reobertura es produirà al juliol i el calendari exacte es coneixerà els pròxims dies. Es podrà visitar de dimecres a diumenge cada setmana fins al 8 de setembre. Només tres hores al dia, de 12 a 15 hores.

La resta de setembre només obrirà nou dies més: els dies 11 (la Diada), 14, 15, 21, 22, 23, 24 (la Mercè), 28 i 29, també en el mateix horari, al migdia. La torre de Collserola presumeix d’una altura de 288 metres i és un imprescindible node de comunicacions per a Catalunya. Va ser dissenyada per l’arquitecte Norman Foster, coincidint amb els Jocs Olímpics de 1992.

Per accedir al mirador s’ha de pujar en un ascensor panoràmic de vidre. Les entrades es regeixen per una tarifa general de 5,60 euros i una de reduïda de 3,10 euros per a persones amb discapacitat. Es poden comprar a la torre o a la web del Tibidabo.

El mirador públic està situat a la planta 10, a uns 115 metres d’altura sobre el seu emplaçament, al turó de la Vilana, molt a prop del parc d’atraccions del Tibidabo, i a 560 metres sobre el nivell del mar. Les vistes panoràmiques, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, arriben a un radi de fins a 70 quilòmetres. A més de Barcelona i l’àrea metropolitana, des de la torre es poden contemplar paratges naturals com Montserrat i fins i tot la serra del Cadí-Moixeró.