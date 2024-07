Stay Homas i Albert Pla, al Sons del Camí

L’onzè cicle de músiques amb ànima, Sons del Camí, torna a Manresa amb la intenció de portar "sons contemporanis a espais patrimonials ignasians", com afirma Ivan Padilla, coordinador del festival. El cartell, que aquest any compta amb el grup manresà Puput, que ahir obria el festival, Clara Peya, Marina Rossell, Albert Pla i Stay Homas com a grup estrella, presenta un eclecticisme que ja és tendència en les seves últimes edicions.

Sons del Camí, que va començar amb la idea de "passar una estona a la fresca i escoltar música" meditativa en espais del Camí Ignasià, com afirma el seu coordinador, s’ha diversificat: "Ja no hi ha un públic concret –assegura Padilla–, ja no busquem nínxol, ara és un festival d’estiu i volem arribar a tota mena de públic". L’essència del festival manté les arrels ignasianes en l’elecció dels espais de concert, que aquest any presenta una novetat: la recuperació del reinaugurat claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. En aquest espai actuarà avui (21.00 hores) la polifacètica Clara Peya, que interpretarà el seu últim treball Corsé, un projecte que critica l’ideal de perfecció i de l’statu quo de la societat contemporània. Demà (21.00 hores) ho farà Marina Rossell, que presentarà 300 crits, el disc número 25 de la seva carrera i un dels més personals i atrevits.

La setmana que ve serà el torn d’Albert Pla, que actuarà acompanyat del guitarrista Diego Cortés (divendres 19 de juliol, 21.00 hores), per presentar un espectacle d’històries cantades amb la promesa de no deixar ningú indiferent; i el dissabte 20 de juliol, el concert estrella d’aquesta edició: Stay Homas, el grup de la pandèmia, format pel Klaus, el Guillem i el Rai, que presentaran Homas, el seu segon disc d’estudi. Aquests dos concerts se celebraran al parc de la Seu.

Les entrades anticipades dels concerts es poden comprar a la pàgina web www.sonsdelcami.cat i, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10) i fins a dues hores abans del mateix dia del concert. A taquilla, fins a una hora abans de cada concert.