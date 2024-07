Perquè no tot és esquiar

Ubicada a la comarca del Ripollès i coneguda per la seva llarga trajectòria en el món de la pràctica de l’esquí, l’estació de Vallter es transforma a l’estiu i adapta la seva oferta a un públic familiar per disfrutar al màxim de la natura a l’aire lliure. Des del passat 29 de juny i fins al pròxim 1 de setembre, l’estació ofereix un ampli ventall de propostes de senderisme trail running i ciclisme, entre moltes d’altres. Aquest estiu, entre les novetats que es presenten destaca la ruta del Ter per fer-la a peu i en BTT i les activitats del Club Fajol, pensades per al públic infantil. Les famílies podran disfrutar de moltes propostes saludables al mig de la natura, com rutes de senderisme, diferents circuits d’orientació, sortides guiades i, també, serveis de restauració.

Viure l’estiu a Vallter és sinònim d’aventura. Les propostes que arriben al públic són molt variades i s’adapten a totes les edats. Una activitat per disfrutar en família és el telecadira panoràmic del Ter, que porta els visitants fins als 2.535 metres d’altura i permet contemplar un gran paisatge natural i visitar el naixement del riu. En aquest sentit, des de l’estació ens recomanen, per arrodonir l’experiència, la Llegenda del Ter, inclosa en la compra del bitllet del telecadira. "D’aquesta manera, durant l’ascensió amb el remuntador mecànic, d’uns 20 minuts de durada, es podrà contemplar el paisatge alpí, i veure tota la fauna autòctona de la zona, com isards, marmotes o el trencalòs, entre d’altres", asseguren.

També els més aventurers trobaran el seu espai en les activitats d’estiu de Vallter. La ruta del Ter, que es pot fer tant amb bicicleta com a peu, és un itinerari que permet descobrir la gran varietat de flora i fauna que hi ha a la muntanya. També existeixen altres senders per arribar als mítics cims que se situen al voltant de l’estació, com el pic de Bastiments (2.881 metres), el Gra de Fajol (2.714 metres) o el pic de la Dona (2.702 metres). Una novetat és la nova ruta batejada com la ruta de les Marmotes, que "portarà les persones visitants pels punts més destacats de l’estació, com el naixement del riu Ter o les ruïnes de l’antic refugi el mirador de Puig dels Lladres", segons consta en el programa estiuenc.

I per als amants del cicloturisme, a l’estació tenen el seu paradís. El ciclisme a la carretera és un dels atractius, amb un port de muntanya de 12 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell, que forma part de diferents proves ciclistes.