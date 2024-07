La millor platja del món és a la Costa Brava

Hi ha encara a la Costa Brava alguns punts verges on la presència humana és bastant limitada. Això permet disfrutar de petits racons i platges on encara es pot apreciar la natura en tota la seva esplendor. La platja de cala Estreta, al costat de Castell a Palamós, és un exemple de la conservació d’alguns punts del litoral gironí.

Recentment, cala Estreta acaba de ser inclosa en la llista de les 100 millors platges del món. La popular editorial de viatges Lonely Planet, amb un important reconeixement en el sector turístic, ha publicat un llistat amb les que es consideren les millors platges de tot el planeta. El conjunt compost per cala Estreta dins de l’espai d’interès natural Castell-Cap Roig forma part d’aquest selecte grup de platges. Precisament, s’acaben de complir ara 30 anys del referèndum que es va portar a terme perquè els ciutadans decidissin si volien que el paratge de Castell –únic punt verge de la Costa Brava– se sotmetés a un projecte d’urbanització. Va guanyar el no i des d’aquell moment, aquesta zona del litoral compta amb una projecció més gran i el maó no ha tingut protagonisme, a diferència d’altres punts de la costa gironina.

Camí de Cala Estreta (Palamós) fins a la platja del Castell / epc

Per conèixer aquest agradable racó de la costa es pot fer una petita ruta a peu. Segons ens expliquen des de Caminant.cat, una de les millors rutes que es poden fer per la Costa Brava dedicant-li poc temps és sortir de Castell per arribar a mig camí entre Palamós i Palafrugell. Se surt als peus d’un dels poblats ibèrics que es conserven al litoral i amb unes característiques molt especials. Es pot realitzar una ruta tranquil·la que no ens portarà més d’hora i mitja. A la fitxa que s’inclou en la descripció es detalla que la dificultat de la ruta és fàcil, tot i que en algun tram hi ha zones de desnivell de pedres. Són únicament 4,3 quilòmetres de recorregut, en un sentit, amb una altura màxima de 70 metres. Cala Estreta és una zona totalment natural on al llarg del recorregut no trobarem cap edificació, a diferència d’altres platges.

Cala Estreta és una platja natural on no hi ha cap servei ni equipament. Les seves aigües són cristal·lines i la zona de sorra és d’uns cent metres. I si per la superfície és espectacular per sota de l’aigua encara guanya més enters. El seu fons marí és espectacular. Per contemplar-la i disfrutar-la.